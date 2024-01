Test de TEVI : un lapin-vania sur Switch

Ange et démon

Metroidvania et plateforme

Se battre et avancer

Pour le reste, le gameplay est assez simple : on peut sauter, frapper à distance avec les gâchettes, switcher entre les deux orbes (chacune effectuant une action puissante lors de sa première utilisation ou après quelques secondes de non-utilisation), attaquer au corps-à-corps, esquiver, etc. Les mouvements sont relativement simples, mais l’existence d’une marge d’apprentissage ou plutôt de découvertes des combos et de certains mouvements rend les affrontements autrement plus techniques. En face de vous, vos adversaires possèdent différents mouvements qu’il faudra esquiver avec brio pour ne pas subir de dégâts. D’autant que vos points de sauvegarde ne sont pas si nombreux et que toute exploration effectuée entre votre sauvegarde et votre mort sera à refaire.

Tevi se présente comme un metroidvania mâtiné de quelques mécaniques de shoot. Vous pourrez ainsi tirer sur vos ennemis à distance pour tenter de les vaincre ou utiliser une arme au corps-à-corps pour éliminer directement vos ennemis. Vous débutez dans une cellule : votre personnage, Tevi, une “adorable” femme-lapine (avec tout ce que cela comporte de cliché sexiste et de poitrine dénudé), finit par se jouer du garde pour prendre la poudre d’escampette. Commence alors une grande aventure pendant laquelle Tevi est accompagnée de deux entités, une bleu, angélique ; et une rouge, plutôt démoniaque, qui prennent la forme d’orbes colorés à vos côtés. Ce sont d’ailleurs ces orbes qui tirent lorsque vous appuyez sur les boutons de tirs.Premier obstacle, outre une direction artistique qui soulève de nombreuses questions, c’est la barrière de la langue : TEVI n’est pas traduit en français, ce qui nous ampute d’une grande partie de la compréhension que vous aurez de l’univers. En effet, les dialogues sont nombreux, le niveau d’anglais relativement simple, mais la multiplicité des informations et des dialogues ne sera pas là pour vous aider. D’autant que le jeu est assez bavard et même en maîtrisant l’anglais, il est parfois difficile de faire le tri entre les informations nécessaires et le simple bavardage.TEVI fait partie de ces jeux hybrides, utilisant différentes mécaniques pour étoffer son gameplay. D’un côté, nous sommes face à un jeu de plateforme, avec différents écrans que l’on dévoile au fur et à mesure de notre progression. Il faut sauter, esquiver les ennemis, parfois faire preuve d’un peu de timing pour parvenir à accéder à tel ou tel écran. La carte se dévoile au fur et à mesure, possédant quelques petites icônes pour vous aider : ici se trouve une quête, là un point de sauvegarde, et ainsi de suite.D’un autre côté, TEVI est un metroidvania : vous explorez à loisir. Certains passages sont coincés mais vous pouvez les débloquer avec une nouvelle caractéristique. Celle-ci s’acquiert petit à petit. Et c’est là aussi la spécificité de TEVI : certaines se découvrent au fur et à mesure de votre aventure. Faire un combo spécifique vous débloque un nouveau combo, par exemple. Cela donne une dimension supplémentaire à votre exploration : en plus de découvrir la carte, vous explorez aussi les possibilités de votre personnage. Bien que cela ait ses limites, le système d’apprentissage est plutôt bien fait.Avec ses sprites utilisés pour les phases de dialogue, TEVI possède plusieurs styles graphiques : le côté pixel art chibi adorable des explorations, le côté plus dessiné et pulpeux que l’on retrouve dans les sprites des dialogues. Cette seconde esthétique n’est pas vraiment nécessaire et ne fait que continuer à véhiculer des clichés sexualisant dans un univers qui aurait eu tout pour plaire sans ce genre d’images. D’autant qu’il ne s’agit ni d’un sim date, ni d’un visual novel. C’est assez dommage.