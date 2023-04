Test de Steel Defier : sauter et s’évader

S’enfuir…

... et recommencer…

... encore et encore et encore

L’histoire de Steel Defier est assez simple, et passe principalement par des écrans noirs avec un texte blanc, ainsi que par quelques images qui s’affichent, façon bande dessinée interractive. Vous incarnez un prisonnier, dans sa jolie combinaison orange, dont la porte de la cellule s’ouvre enfin. Dans le complexe, personne, si ce n’est une sécurité accrue qui va tout faire pour vous empêcher d’atteindre le hangar avec le vaisseau pour quitter définitivement les lieux.A l’écran, vous disposez, en haut à gauche, d’une carte indiquant les différentes salles sous la forme d’une succession de carrés. Impossible de savoir ce que ces pièces contiennent et vous allez rapidement vous rendre compte qu’il y en a de deux types : les piégées et celles vous octroyant des bonus. Pour passer les premières, il faudra récupérer quinze cartes magnétiques, pour les secondes, vous entrez dans une machine qui vous donne un bonus passif ou actif. Simple ? Oui. Même si les pièces piégées vous réservent quelques surprises et un certain challenge, Steel Defier se démarque par son univers restreint, sa simplicité et son efficacité.Non, Steel Defier n’est pas un rogue like. Perdre dans une salle vous fera recommencer celle-ci jusqu’à ce que soit vous décidiez de prendre un autre chemin, soit vous parveniez enfin à vaincre le niveau. Pour cela, c’est simple : dans une salle carrée, après avoir appuyé sur le gros bouton central, une première carte magnétique apparaît. Vous passez dessus pour la récupérer et une seconde fait son apparition. Et ainsi de suite jusqu’à ce que vous obteniez les quinze nécessaires à ouvrir les portes. Problème ? Le système de sécurité se met lui aussi en route et fait apparaître des blocs de tailles variées qui vont parcourir la pièce et qu’il ne faudra surtout pas toucher, sous peine de mourir (et donc de recommencer).Plus vous avancez vers la sortie, plus les niveaux se complexifient. D’une barre qui fait la longueur de la salle et qui avance lentement, vous passez à une barre et un cube qui explose en quatre petits morceaux tout aussi dangereux, à un autre cube qui fait le tour complet rapidement, à un autre qui change de direction, à un cône qui pope façon “pique sur lequel s’empaler”. Pour éviter ces pièges, il faudra sauter. Au début, c’est d’ailleurs la seule action dont vous disposez. Puis, au fur et à mesure des salles, vous allez pouvoir récupérer d’autres pouvoirs. Courir plus vite d’une pression d’un bouton, par exemple, ou encore le double saut. Certains bonus passifs vous attendent aussi comme le bouclier qui encaisse un coup qui aurait dû vous tuer. En cela, les salles de bonus vous aideront à progresser.Steel Defier n’est donc pas un rogue like mais quand même. Atteindre la sortie dépend de votre dextérité ou simplement de votre envie de découvrir l’ensemble des salles. Il n’est en effet pas nécessaire de toutes les terminer pour arriver à la conclusion du jeu. L’inconvénient, c’est qu’ainsi, finir le jeu peut voir prendre quinze minutes… Une fois cela fait, vous débloquez le mode survie. Même principe que pour les salles précédentes mais… à l’infini. Survivez le plus longtemps pour tenter de battre votre record !Pour le reste, Steel Defier est un titre qui joue clairement sur le côté dextérité et addictif de son gameplay, pour proposer un titre malheureusement très court, surtout au vue des possibilités offertes par son gameplay et l’idée derrière. Car oui, le mode survie ajoute à la durée de vie du titre, mais clairement celle-ci est extrêmement courte. Malgré un message tout doux et parfaitement adorable en fin de jeu (on vous laisse la surprise), Steel Defier fait partie de ces titres que l’on parcourt rapidement.