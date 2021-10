Test de Spelunky : explorer, observer, mourir, recommencer

13 ans plus tard : le bout du tunnel !

Spéléologue Indiana Jones

Demoiselle en détresse et marchand peu commode

Passages secrets et niveaux cachés

Maybe the real treasure was the friends we made along the way ?

Spelunky and Spelunky 2 - Launch Trailer - Nintendo Switch 17/09/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les jeux de type rogue-like ont connu une popularité grandissante à la fin des années 90 mais depuis les années 2000, ils sont concurrencés par les rogue-lite, légèrement plus accessibles et qui se marient bien avec tous les types de jeu.Spelunky, développé par Derek Yu, arrive en 2008 sur PC en freeware avant d’être adapté sur le Xbox Live Arcade de la Xbox 360 en 2012. Le jeu mélange des éléments de rogue-like comme la mort permanente et la génération procédurale des niveaux, avec un jeu de plate-forme plus accessible.Depuis, le jeu s’est fait très discret jusqu’en 2017 où une suite est annoncée. Une suite qui est sortie sur PC et PS4 en 2020.En cette fin d’été 2021, les deux jeux débarquent sur Nintendo Switch via l’eShop et promettent d’offrir aux joueurs de belles heures d’exploration et de morts plus horribles les unes que les autres.Ce test va revenir sur le jeu originel. Bien que plus vieux, c'est celui que nous conseillons à tout le monde avant de se lancer dans le plus moderne Spelunky 2 qui est (encore) plus difficile.Dans Spelunky, le joueur incarne un jeune spéléologue ayant pour mission d’explorer les différents niveaux d’une grotte qui semble renfermer un fabuleux trésor. Chaque niveau de cette grotte renferme son propre univers, mais aussi ses propres créatures qui viendront barrer votre chemin vers le succès.Équipé au départ d’un simple fouet, d’un lot de cordes et de bombes, vous devrez vous débrouiller seul pour vous en sortir en accumulant le maximum de richesse pour être en mesure de renforcer votre équipement au fil de votre aventure.Et si vous espérez compter sur la robustesse de votre personnage pour progresser, vous pouvez passer votre chemin : une simple chute viendra piocher dans vos quelques points de vie et de nombreux pièges pourront se révéler fatals à votre quêteSi vous venez à mourir dans un niveau, vous recommencerez alors au tout premier niveau, en perdant tout votre équipement, tous vos trésors et en ayant pour vous que l’expérience de l’échec. C’est la dure loi du jeu rogue-like.La difficulté du jeu réside donc dans cette gestion minutieuse de vos différentes ressources, et dans la prise de risque pour arriver à votre but : progresser de niveau de niveau jusqu’à atteindre un nouveau monde qui vous rapprochera des tréfonds de la grotte.Si vous êtes bien seul dans votre aventure, quelques personnages viendront ponctuer votre aventure : une demoiselle en détresse se cache dans chaque niveau. Si vous parvenez à la sauver, elle pourra vous offrir 1 PV supplémentaires entre deux niveaux. Ce n’est pas grand chose mais vous comprendrez rapidement que votre jauge de vie est le nerf de la guerre dans Spelunky.Un marchand peut également se trouver au cœur du niveau. Il vous offrira de quoi améliorer votre équipement : pistolet laser, cordes, bombes, jet-pack… il s’agit d’un passage obligé pour progresser.Attention à ne pas chercher à embrouiller le marchand si jamais vous n’avez pas les moyens de payer la somme nécessaire. Le vendeur et son fusil ne sont pas très ouverts à la négociation. A vos risques et périls.D’autres personnages, plus ou moins fréquents, viendront ponctuer vos différentes tentatives. Le plus appréciable pour les joueurs souhaitant progresser étape par étape sera l’homme tunnel. Si vous l’aidez, il sera capable de creuser un raccourci directement vers les mondes suivants. Emprunter ces raccourcis vous permettra de commencer plus loin dans la grotte, en revanche votre score ne sera pas conservé en cas de réussite. Il ne faut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre !La qualité de Spelunky réside dans sa redoutable difficulté cachée derrière une grande accessibilité du fait du style plate-forme du jeu. Le joueur devient comme accro et ne peut s’empêcher de réessayer immédiatement après chaque échec dans l’espoir de, cette fois-ci, parvenir à ses fins.Chaque tentative étant différente de la précédente, il est très difficile de construire une méthode de progression. A cela s’ajoute certains niveaux spéciaux qui contiennent un mini-boss ou un événement à activer qui vous permettra d’accéder à certains niveaux secrets.Le chemin vers la victoire n’est donc pas unique et le jeu propose tout un tas de petites choses à découvrir, pour notamment débloquer des personnages alternatifs avec lesquels faire votre aventures.Ces personnages alternatifs viendront enrichir le catalogue de personnages avec lesquels vous pourrez faire votre aventure... seul ou à plusieurs !Le jeu intègre la possibilité de jouer jusqu'à quatre en co-op mais aussi un mode deathmatch où vous serez opposer les uns aux autres. Le mode co-op part d'une bonne intention. Attention cependant à ne pas vous faire exploser les uns les autresDifficile d’estimer la durée de vie de Spelunky. Pour faire simple : le jeu contient 16 niveaux répartis en 4 mondes. Évidemment il vous faudra plusieurs heures, voire dizaines d’heures pour apprendre les automatismes qui vous permettront d’atteindre le but du tunnel et espérer vous en sortir une bonne fois pour toute.Cela dit, rien ne garanti que vous progressiez suffisamment pour vous en sortir sans avoir recours aux raccourcis évoqués plus haut. Et nous comprendrons totalement votre frustration mais c'est aussi ça qui fait la qualité du titre : le plaisir ressenti lorsque nous sommes récompensés à la hauteur de nos efforts.