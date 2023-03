Test de Redemption Reapers, il n’y a pas que Fire Emblem !

Tout commence dans la nuit !

Des idées très bonnes !

Une progression qui peine à trouver son équilibre

On commence avec l’ambiance qui est très très dark ! Le sang coule à flot, la luminosité est faible et la palette de couleurs tourne autour du noir, du gris et bien sûr du rouge. Le but étant de bien mettre en évidence le récit du combat désespéré de l'humanité face à l’invasion d'humanoïdes nommés les Mors. L’histoire se déroule durant une époque qui s'inspire de la période médiévale. Les Mors débarquent pour on ne sait quelle raison en surnombre et massacrent tout sur leur passage.L’humanité est au bord de l'extinction et pourtant, un petit groupe de mercenaires, les Faucons Cendrés, dont fait partie Sarah, l’héroïne, parvient à combattre efficacement les Mors. Vous prenez le contrôle de cette brigade, du moins uniquement les membres jouables, c'est-à-dire cinq, pas plus. Vous commencez avec seulement deux d’entre eux puis les trois autres arrivent au bout de quelques chapitres.A l’instar d’un Fire Emblem, chaque bataille qui fait avancer l’histoire équivaut à un chapitre. Oui on parle bien de bataille qui font avancer le scénario. Plus tard, il est possible de rejouer celles déjà terminées. On y reviendra un peu plus en détail. Mais pour l’heure, malgré une mise en scène très réussie sous le moteur Unreal Engine, on peut reprocher au scénario de manquer de profondeur et aux personnages de charisme.On comprend les intentions de l’univers sombre mais malheureusement le récit est mou. Bien que la structure offre une petite liberté de choix narratifs, l’ensemble est somnolent et peu abouti. Les personnages, qui ne sont que cinq, rappelons-le, sont très clichés. Avec leur faible nombre, on aurait pu se concentrer un peu plus sur leur développement.C’est d’autant plus regrettable que le système de jouabilité est très bien pensé. Pour un tactical RPG, il arrive à se dégager de l’influence traditionnel de FF Tactics et de Fire Emblem. La jouabilité reprend des bases solides avec des actions au tour par tour et par équipe interposée. Votre troupe attaque entièrement puis c’est au tour des ennemis. Il y a même la possibilité de faire apparaître les zones d’attaques et de déplacements de chaque unité adverse. Cependant l’interface n’est pas parfaite car il n’est pas possible de jouer avec l’affichage et de tout faire apparaître d’un seul coup de bouton.Comme on le disait, le titre propose de très bonnes idées. A commencer par celle qui permet aux différents membres de votre troupe d’attaquer la même cible si le positionnement le permet. Si un de vos camarades est adjacent à l’unité ennemi que vous attaquez, il peut lui aussi effectuer une attaque gratuitement. Si vous en trois autour, ils peuvent tous attaquer. A condition de bien appuyer sur le bouton qui leur correspond. Sarah, par exemple, enchaîne si vous appuyez sur B et Glenn en appuyant sur le bouton A. Il n’y a pas de facteur aléatoire. Ce qui est assez jouissif en soi, mais qui demande une bonne réflexion stratégique.La troupe est petite tandis que les ennemis sont légions, donc vos ressources sont maigres et il faut arriver à maintenir un bon équilibre avec les prises de risques. Pour cela, en plus de pouvoir enchaîner les combos, chaque personnage dispose d’une pléthore de compétences actives et passives. Ils ont chacun leur spécialité mais ils disposent tous d’une personnalisation assez relative selon votre style de jeu. Ce n’est pas parfait certes, mais cela à le mérite de proposer quelque chose de différent.Votre petite troupe gagne de l’expérience et avec elle, des niveaux, des meilleures statistiques, des points de compétences et parfois une nouvelle habileté. C’est surtout les points de compétences qui vont nous intéresser puisqu’ils permettent par exemple de renforcer l’aptitude passive de Sarah qui augmente son taux d’esquive, ou alors celle du lancier, Lugh, afin qu’il fasse plus de dégâts lorsqu’il attaque deux ennemis sur deux cases adjacentes. Vous n'êtes pas obligé de tout développer et il est même recommandé de vous focaliser sur quelques unes avant d’investir dans d’autres.Oui, il vaut mieux ne pas se disperser même si la troupe des Faucons Cendrés n’est composée que de cinq personnes. Tout simplement parce que les ressources sont rares. Vous trouverez des armes pour chacun d’entre eux, avec la possibilité de les améliorer. Seulement, cela coûte des sous et ça, malheureusement, il n’y en a pas beaucoup. La monnaie est très très rare.Même si vous faites plusieurs fois une même bataille dans l’espoir de prendre du niveau afin d’améliorer vos personnages, en parallèle c’est vos armes qui vont en pâtir. Car elles s’usent et une fois le niveau d’utilisation à zéro, elles peuvent encore servir mais leur précision est hautement dégradée. Les attaques ont donc de très fortes chances de rater et vous risquez de vous retrouver rapidement encerclé et débordé par le nombre. On peut les réparer mais il faut des sous. Mais mince, il n’y en a pas à moins de vendre ses armes. Hein ? Vendre des armes, pour avoir de l’argent afin de réparer d’autres armes ?C’est le serpent qui se mord la queue. Donc oui on se retrouve rapidement à enchaîner les missions du scénario dans l’espoir de trouver d’autres équipements ou de l’argent. Sans prendre le temps de flâner à travers les escarmouches, les ennemis deviennent vite très et trop fort. La différence de niveau se fait ressentir amèrement en milieu de jeu. Il aurait été préférable de ne pas inclure ce système d’armes afin de mettre l’accent sur les compétences diverses et variées.