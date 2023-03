Test de Planet Cube: Edge : la tête au carré et les doigts en compote

Edge... of tomorrow

Fuite au cube

Rétro-cube

Planet Cube: Edge possède un scénario classique mais solide, qui joue à la fois sur les codes du genre, sur l'humour et sur votre second degré. Plusieurs chemins sont accessibles, ce qui donne l'illusion d'un choix de difficulté : certains tronçons seront beaucoup plus délicats que d'autres, mais dans l'ensemble, le jeu est complexe, facile à prendre en main, mais bénéficiant d'un véritable challenge. La mort n'est pas punitive, ni comptée (vous n'avez pas de nombre de vies finies ce qui est un avantage au vue de la complexité de certaines salles). Essayez, recommencez, essayez à nouveau... tel est votre chemin et toute la délicatesse de ce jeu.

Sur la planète cube, Edge vit sa vie. Jusqu'à ce qu'un mystérieux envahisseur débarque et commence l'invasion de la planète. Tous fuient, mais Edge, par la force des choses, va se retrouver à se battre, ou du moins à tenter de se frayer un passage dans les décombres de l'attaque. Armé d'un pistolet, d'un jetpack et de son courage, Edge parviendra-t-il à sauver tout le monde ? Ou du moins à se barrer d'ici fissa et à sauver sa peau...Jeu de plateforme d'esthétique rétro, tout en pixel art, Planet Cube: Edge vous embarque dans une aventure apocalyptique et délirante. Il faudra cependant faire preuve d'une grande dextérité pour parvenir à arriver au bout de chaque écran. En effet, chaque zone est divisée ainsi, chaque écran comportant son lot d'ennemis, de boutons et de plateformes. Passer d'une salle à l'autre réinitialise votre salle. Le jeu conserve toute sa difficulté, tout au long de votre aventure. Sauter, esquiver, dasher, tirer, écraser... ce sont autant d'actions qui vous permettent de jouer avec la physique du jeu pour avancer au maximum et éviter les ennemis et autres dangers de votre environnement.Il y a, dans Planet Cube: Edge, un petit côté Céleste, les thématiques fortes en moins. Parce que certains chemins sont semés d'embûches et qu'il faut trouver le pattern qui vous permet d'avancer sans toucher une seule fois le sol plein d'épines mortelles. Parce que le dash vous donne l'impulsion nécessaire à passer les zones à risques et parce qu'il faudra aussi faire confiance à vos doigts et à vos réflexes pour avancer. Certains écrans évoquent rapidement un die and retry (moins punitif puisque vous recommencez au début de la salle, voire au centre si vous venez de passer un passage particulièrement délicat). Il n'est alors pas rare de passer un long moment à tenter de franchir cette suite d'obstacles ou celle-ci ; à tenter de percer le pattern de ce boss ou à reculer face à tel ou tel ennemi pour trouver un autre chemin.Les contrôles sont simples : on saute avec B, on écrase avec A, on dash avec ZR et on tire avec Y. Avec ces contrôles, vous avez la possibilité de terminer chaque niveau avec plus ou moins de brio. Chaque élément a sa particularité. Ainsi, écraser un ennemi vous fait rebondir plus haut et vous offre une possibilité de continuer votre route ; tirer en sautant vous offre une seconde de ralentissement qui peut parfois être salutaire ; dasher ne vous fait pas traverser les ennemis ni les obstacles et là, par contre, ça peut être mortel ; selon votre façon d'appuyer sur B, vous sautez plus ou moins haut si vous maintenez plus ou moins le bouton. Des éléments classiques, certes, mais qui fonctionnent particulièrement bien. D'autant que la vitesse est le centre du gameplay : entre les plateformes qui chutent au moindre contact, les ennemis qui vous coursent, les mines qui explosent, il ne faut pas hésiter et avancer toujours et encore. Ou reculer, car vous le pouvez aussi, sauf quelques écrans qui ne vous proposent pas de retour en arrière.Planet Cube: Edge se démarque par son style graphique rétro, évoquant la GameBoy. Tout en nuance de bleu-gris, l'environnement regorge de détails et les menus sont simples et explicites. Le côté cubique des éléments est particulièrement bien exploité que ce soit dans le character design, dans le graphisme des ennemis, lui aussi tout en carré. La musique, elle aussi, ajoute à l'atmosphère d'apocalypse et à l'urgence de votre progression : rapide, nerveuse, elle vous encourage inconsciemment à faire preuve de vitesse dans vos déplacements. Le jeu est d'ailleurs idéal pour toute personne voulant faire du speed run.