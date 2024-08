Test de Ninja Chowdown Glaze of Glory : Donut !

Doh ! On a volé le donut !

Roule roule roule…

On se ressert ?

L’histoire est simple : vous êtes un gros ninja bedonnant, très porté sur les sucreries, comme votre maître. Seulement voilà, un jour, un vil individu vient voler le trésor de votre collection : un donut doré particulièrement précieux. Ni une, ni deux, c’est donc à vous de courir derrière les voleurs, le pouvoir du donut et du sucre vous accompagne dans cette quête !Passons les multiples remarques grossophobes énoncées par les différents antagonistes : le jeu flirte entre l’humour gras et la grossophobie ordinaire. Votre ninja est bedonnant, avec le ventre sortant de ses vêtements, et sa capacité spéciale, une fois le bon nombre de donut mangé, c’est de grossir encore plus et de rouler sur les ennemis, les écrasant à coup de graisse.Le mélange entre ninja et sumo aurait pu être assumé si notre ninja ne vivait pas à l’arrière d’une pâtisserie spécialisée en donut, avec un vendeur qui vous fait des remarques répétées sur votre consommation de sucre.Ça en devient si lourd qu’on préfère passer rapidement sur cette partie de la boutique, qui ne vend, heureusement, que des éléments cosmétiques. Ceux-ci vous permettent de modifier trois paramètres : ce que vous lancez à vos ennemis, le visuel de votre roulage de l’extrême (allant de votre silhouette de plus en plus grosse à la boule de neige, à la cible de tir à l’arc et ainsi de suite), et un petit compagnon de route.Malgré la volonté de faire de Ninja Chowdown Glaze of Glory un jeu basé sur la dérision, l’humour et un certain second degré, beaucoup d’éléments de l’univers ne fonctionnent pas vraiment et flirtent avec l’offensant. La preuve notamment avec les remarques des différents antagonistes à chaque début de niveau.Concernant la jouabilité, Ninja Chowdown Glaze of Glory possède un système de jeu très orienté arcade. Votre personnage avance tout seul dans un décor à défilement horizontal, avec des obstacles de plusieurs sortes qui viennent à votre rencontre. Bien que ceux-ci soient de plusieurs types, leur design varie en fonction du niveau. Dans les premiers niveaux des tonneaux vous obstruent le chemin, dans les suivants, ils sont remplacés par des vagues, et ainsi de suite en fonction de l’esthétique des levels.Vous avez donc plusieurs types d’obstacles. Ceux qui sont fixes (les tonneaux, vagues, etc.) par dessus lesquels il faut sauter. Ceux qui vous tirent dessus et qui arrivent par la droite, il faut donc leur tirer dessus avec vos surikens (qui sont personnalisables).Les mouettes et autres ennemis volant arrivent par la gauche, donc derrière vous. C’est là que vous avez besoin du joystick droit afin de viser et de tirer sur les ennemis pour les vaincre.Parfois, vous avez aussi des ennemis au sol, qui vous foncent dessus par la gauche, d’autres que vous pouvez esquiver… Dans tous les cas, il vous faut apprendre par l’erreur.Vous mourrez si vous vous faites toucher une seule fois. Il faut alors recommencer le niveau depuis le début, ce qui n’est pas très grave, ceux-ci n’étant pas spécialement long. Tout au long du parcours, en plus d’éviter les obstacles, vous devez récolter les donuts un peu partout. Cela vous permet de faire monter votre score ainsi qu’une jauge. Une fois celle-ci remplit, vous vous transformez en grosse boule qui va tout ravager sur son passage, sorte de période d’invincibilité qui peut vous aider à finir le niveau.Une fois le niveau terminé, vous enchaînez avec le suivant, jusqu’au boss. Le déroulement de celui-ci est équivalent au reste à la seule différence qu’il y a une jauge de vie en haut à droite de l’écran, que vous avez une zone précise à toucher et des patterns relativement simples à comprendre.La suite est un peu redondante, d’où l’aspect presque arcade du titre. Vous finissez le boss, récupérez le donut, mais celui-ci est à nouveau volé ! Vous voilà donc à courir après un nouvel ennemi après un dialogue assez dispensable et un peu lourd avec votre maître ninja.Dans la pâtisserie, vous pouvez customiser votre personnage et repartir à l’aventure dans un nouveau biome, avec quelques ennemis supplémentaires et les nouveaux designs de ceux précédemment rencontrés.Et ainsi de suite. Le graphisme en pixel art est plutôt bien réalisé et laisse une grande visibilité aux différents niveaux tout en leur donnant une vraie identité, ce qui est un plus avec ce type de jeu à défilement automatique. Plutôt facile, assez rapide à terminer, vous pouvez vous y attarder si vous souhaitez faire des meilleurs scores encore…