Test de Jellycar Worlds, un jeu bondissant de couleurs.

La physique, c'était chiant… Et c'est toujours le cas…

« Trop cool, une personnalisation de voiture !... Ah, bah non au fait… »

« PAR PITIÉ, ARRÊTEZ CETTE MUSIQUE ! »

Qui ne s'est jamais ennuyé en cours de sciences au point de griffonner sur sa feuille ? C'est en tout cas ce que fait un jeune garçon qui décide de dessiner une voiture et tout un monde qui l'entoure (oui, étonnamment, ce jeu a un scénario…). Après une petite introduction animée d'à peine une minute, vous êtes directement projeté dans le jeu coloré et gélatineux où les rebonds se font contre tout et surtout avec tout.Le but est très simple, vous contrôlez une voiture que vous pouvez faire avancer (ZR), reculer (ZL), et incliner (Stick L) vers le bas ou le haut en plein vol (un peu à la manière d'un Hill Climb Racing). Vous devez la mener, tout en étant chronométré, jusqu'à un octogone rouge, symbole de la fin du niveau, qui peut être réinitialisé si nécessaire. Il y a également des triangles verts, dissimulés dans chaque niveaux, qui sont des objectifs bonus (un peu comme les drapeaux cachés qui mènent aux canons dans les Mario Bros).À partir du 2ème / 3ème niveau, certains passages seront accessibles sans problèmes à condition de savoir anticiper et bien gérer la physique du jeu. L'aspect gélatineux rend parfois plus complexe qu'il n'y paraît un simple petit saut ou une montée d'escaliers. Il est donc assez important de s'entraîner à contrôler suffisamment bien sa voiture pour passer les niveaux sans trop de difficulté.Et plus les niveaux avancent, plus celà devient complexe, trop même… Au point de mettre un sacré bout de temps (il n'y a qu'à voir mes 13 minutes ci-dessous) pour réussir à passer d'un endroit à un autre, ou bien pour collecter un petit truc qui brille et que l'on pense important. Mais malheureusement, il ne s'agissait simplement que d'un élément de customisation pour votre voiture, qui vous aura littéralement pris plus de dix minutes à récupérer.Justement, parlons-en de la customisation, souvent mise en avant dans les trailers. Elle est vraiment mauvaise. Elle ne peut se faire que si vous débloquez les éléments, cachés dans certains niveaux, mais qui prennent un temps fou à les récolter à cause de la maniabilité et de la physique du jeu, parfois trop capricieuses.Si vous cherchez la customisation de votre véhicule avant tout, là aussi, le jeu est mauvais. Le mode "Mes motifs" manque parfois de clarté dans ce qu'il propose. Les pochoirs qui permettent de faire des formes soi-même posent problème. À chaque fois que l'on veut modifier la forme du pochoir (passer d'un carré à un rond par exemple), le contour en pointillés de la voiture disparaît.Celà rend impossible de savoir à quel endroit précis du véhicule nous sommes en train de dessiner. Et celà risque malheureusement de vous pousser à abandonner le système de personnalisation…Maintenant qu'on a abordé les défauts, on va aborder LE défaut : la musique et les sons de manière générale dans le jeu. Au début, il est vrai qu'entendre des petits bruits de moteur ou de collisions reproduits à la bouche peut faire sourire. Il y a également les musiques qui défilent et qui ont un rythme entraînant. Et elles collent parfaitement à l'univers qui joue sur cet effet. Mais ça, c'était simplement au début.Après vingt à trente minutes de jeu à peine, on a véritablement l'impression d'entendre la même musique tourner en boucle, car même s'il en existe une trentaine, dont des remix des anciens jeux, elles se ressemblent quasiment toutes, et cela devient infernal. Les bruitages de la voiture et des collisions, c'est exactement pareil, ils restent gravés dans la tête.