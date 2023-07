Test de Crime O'Clock : plus fort que Minority Report ?

Crime O'Clock - Launch Trailer - Nintendo Switch 07/05/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un véritable Minority Report… En plus zen !

Un Cherche et Trouve très amusant, avec des cartes qui fourmillent de détails

Des mini-jeux bienvenus, mais inégaux

Dès le début du jeu, vous allez faire la connaissance de EVE, une intelligence artificielle terriblement efficace et évolutive qui va vous servir de formatrice, mais également de guide et de partenaire pour résoudre les affaires qui se présentent à vous. Le pitch du jeu s’inspire de la grande tendance du moment : les flux temporels et surtout les catastrophes qui peuvent survenir lorsqu’on joue avec.Tandis que des esprits malveillants tentent de mettre à mal le monde tel qu’on le connaît, vous allez devoir enquêter sur des crimes en naviguant sur la ligne de temps pour tenter de les empêcher avant même qu’ils aient lieu ! On pense évidemment à Minority Report, même si le déroulement n’a ici pas grand chose à voir manette en mains.Pour commencer, vous allez devoir repérer, dans une carte de taille conséquente, où le crime a été commis et où se trouve la victime. A partir de là, vous pouvez remonter dans le temps pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé : qui sont les différents intervenants, les suspects et leurs motivations. Une fois l’histoire reconstituée, vous devez trouver un moyen d’empêcher le crime d’avoir lieu en intervenant à un point précis du temps, le tout sans laisser de trace.Et puisque le jeu est avant tout un Cherche et Trouve, il est primordial d’aborder d’emblée l’aspect graphique du titre qui est à saluer : les cartes sont magnifiques et fourmillent de détails en tous genres. On peut directement comparer la patte graphique au jeu de plateau Micro Macro Crime City, ce qui est flatteur ! Les univers (cinq mondes au total) évoluent selon la ligne de temps ce qui nous donne la réelle sensation qu’il y a de la vie.Crime O’Clock réussit donc son principal défi : on prend un malin plaisir à parcourir ces cartes et à en découvrir tous les détails. C’était là un élément essentiel et c’est parfaitement maîtrisé ! Plus globalement, le jeu bénéficie d’une réalisation de qualité et ne devrait pas vous décevoir sur la partie graphique / prise en main. Seules les musiques sont assez inégales (certaines sont trop entêtantes), même si elles sont dans l’ensemble réussies.Les enquêtes, dont on salue l’écriture de qualité, se déroulent globalement selon un schéma similaire : une fois la victime trouvée, vous devez déterminer qui sont les suspects et quelle est l’arme du crime. EVE va vous proposer une myriade de protocoles pour identifier les personnages, repérer leurs complices, analyser des échantillons voire même pirater des téléphones. L’ensemble est très bien mené et n’est pas forcément évident : les cartes sont immenses et vous devrez trouver le bon niveau de zoom pour, au choix, voir suffisamment de détails ou garder une vue d’ensemble de la scène de crime.Pour naviguer dans la carte, rien de plus simple : on zoome et dézoome avec ZL/ZR, voire même avec le stick droit. Une fois l’élément repéré, un appui sur A suffit. Quand les faits du crime identifiés, vous allez pouvoir remonter dans le temps pour comprendre, étape par étape, quels évènements ont pu mener à cette fin tragique.Toutefois, vous vous retrouverez rapidement avec une multitude de Post-It collés ça et là sur votre carte, à la manière d’un vrai mur d’enquêteur ! Il est donc facile de s’y perdre, d’autant que le jeu excelle dans l’art de dissimuler les objets et personnages.Le titre n’est donc pas forcément facile et pourrait vous demander un peu de temps avant de trouver les éléments à l’écran. Pas de panique ! D’une part c’est bien là tout l’intérêt du genre, d’autre part le jeu vous propose des aides pour que vous ne restiez jamais bloqué longtemps : indices, système de “chaud / froid”, tout est fait pour que l’expérience soit un plaisir et jamais une frustration. En outre, puisque vous êtes maître du temps, vous pourrez jouer à votre rythme, sans stress. Un vrai Détective Zen !On l’a dit plus haut, EVE vous propose régulièrement divers mini-jeux pour faire avancer votre enquête. L’idée est à saluer car elle permet d’apporter de la variété au gameplay et renforce vos interactions avec EVE et ses compétences. En revanche, la qualité de ces mini-jeux est inégale. Certains sont parfaits, tandis que d’autres sont trop simplistes, ou encore difficiles à comprendre voire même à manipuler.D’aucuns pourront également blâmer le jeu pour son côté très bavard, avec beaucoup de parlotte et de textes à lire à l’écran, ce qui peut parfois rendre le tout un peu fastidieux.C’est à peu près tout ce qu’on pourra reprocher à ce jeu au demeurant très agréable à parcourir et qui bénéficie d’une belle durée de vie. Les enquêtes sont nombreuses et devraient vous demander en moyenne entre vingt et quarante-cinq minutes de jeu chacune, selon votre sens de l’observation. Des quêtes annexes viennent encore renforcer un contenu déjà généreux.