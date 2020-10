Test de Aeolis Tournament (Switch)

Des mini-jeux intéressants qui pâtissent d’un cruel manque de contenu

Un choix de personnage plus stratégique qu’il n’y parait

Galerie images 07/10/2020

Un gameplay simple pour une prise en main immédiate

Customisation : en veux tu, en voilà !

Après avoir jeté un bref coup d’œil à la liste des mini-jeux présents, on veut alors tout les essayer en même temps. Les mini-jeux semblent intéressants et amusants, toutefois, notre attention est aussitôt retenue par un seul et unique mini-jeu : "The Perfect Storm", un mini-jeu très loufoque qui nous rend tout de suite curieux et intrigué.Une fois avoir joué à l’ensemble des mini-jeux, on pense alors que d’autres viendront étoffer la liste mais rien n’en est, et légitimement, on en veut plus. Et c’est là où le jeu dévoile toute sa faiblesse. Outre les modes partie rapide, tournoi (image 1 ci-après) et en ligne (image 2 ci-après), qui tous trois offrent une expérience totalement différente avec pourtant le même contenu, le joueur est dès la première heure passée en quête de renouvellement et de nouveautés.Un renouvellement que l’on pense alors trouver dans le multijoueur, là où le côté déjanté nous rassasie globalement bien pour un temps. Seulement, avant de pouvoir en profiter en pleinement, il faut avant tout se trouver 8 amis (enfin surtout 8 JoyCon) avec lesquels jouer, sinon le fun n’est pas de la partie. Néanmoins là encore, un sentiment de lassitude nous prend dès la première heure passée.A première vue, le choix des personnages est anodin. En réalité, c’est tout l’inverse. Chacun d’entre eux dispose de sa force, son poids et sa vitesse.Gadget, l’adolescent est assez rapide du fait de son poids assez faible et dispose d’une force moyenne. Rummy, la pirate convient d'une vitesse moyenne pour une force très élevée accouplé à un poids assez faible. Finn, le requin est lui très lent, à côté de ça, sa force est globalement plus haute que la moyenne (mis à part celle de Rummy) et son poids très élevé. Effy, la chatte est un peu plus rapide que la moyenne, au même titre que sa force et seul son poids reste moyen. Wolfman, le loup est lui un peu au-dessus de la moyenne avec toute ses statistique, ce qui en le rend le plus équilibré parmi tous. Et pour finir, Luna la lapine est extrêmement rapide, de ce fait en contrepartie son poids et sa force sont faibles.Toutes ces statistiques influeront ensuite en partie. Durant une partie de "Air hockey" par exemple, un personnage fort enverra valser facilement le palet et un personnage lourd aura du mal à le rattraper, etc… Ces statistiques de primes abords anodines sont en fait très importantes et influes réellement sur le court de la partie, même si pour profiter du jeu, cela ne change radicalement pas l'expérience.L’un des points fort majeur d’Aeolis est : son gameplay. Il est simple à prendre en main, y compris pour les JoyCon en mode horizontal, et tout le monde peut s’y retrouver. Et ce autant pour les plus jeunes que pour les personnes découvrant les jeux-vidéos. Pour jouer au jeu, ce n’est pas sorcier. Il suffit de savoir appuyer sur un bouton unique et utiliser le stick gauche de la manette (pour manette JoyCon et manette Pro).Les personnages utilisant un compresseur à air, il suffit de tenir le bouton A pour charger (1sec de charge est amplement suffisant) avant de relâcher pour expulser l’air. Pour ce qui est des mini-jeux comme la bataille de boule de neige, vous devrez cette fois conserver votre bouton enfoncé et le relâcher en face d’un adverse pour lui envoyer la boule de neige et ainsi gagner un à trois points en fonction de la taille de la boulle envoyée.Le gameplay est donc très simple et il est possible de narguer l’adversaire si l’envie vous prend en appuyant sur X. En utilisant vos JoyCon en mode horizontal, le bouton A se traduit par le bouton de droite et X par celui disposé le plus en hauteur.En revanche, il est regrettable que le jeu ne détecte uniquement les JoyCon en mode horizontal/mode classique mais pas les deux simultanément. De même, il n’est pas possible de jouer à plus de 4 en utilisant les JoyCon en mode classique. Heureusement, la manette Pro n’est pas affectée par ce problème d’après ce que nous en avons vu.Si comme pour les mini-jeux, les personnages qu’il est possible d’incarner tournent en rond (voir la liste plus haut), les options de customisations sauvent le tout. Dès votre arrivée dans l'onglet de la boutique, vous constaterez qu’il est possible d’acquérir une flopée d’accessoires et de tenues spéciales pour personnaliser vos personnages à votre guise.Pour les acquérir, il faut alors utiliser des Pièces Aeolis que vous obtenez au fur et à mesure que vous compléterez des succès (comme ceux sur Xbox One/PS4 à titre de comparaison) durant vos parties. Ensuite, après débloquer de nouveaux éléments de personnalisations pour vos personnages dans la boutique, de nouveaux apparaitront au fur et à mesure pour attendre le total de 53 objets et tenues qu’il est possible d’acquérir. Pour ce faire, il faudra par contre compléter l’ensemble des succès, ce qui n’est pas une mince affaire car certains sont très retords !