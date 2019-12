Dossier PN Awards

Rappel sur les conditions du vote



PN Awards 2019 du Scénario

PN Award 2019 du Game Design

PN Award 2019 du Gameplay

PN Award 2019 de la Direction Artistique



N'aie pas peur Luigi, tout va bien : tu as gagné :)> N'aie pas peur Luigi, tout va bien : tu as gagné :)>

PN Award 2019 de la Direction Sonore

PN Award 2019 du Multijoueur

PN Award 2019 du meilleur Jeu Coopératif

PN Award 2019 de la nostalgie



Qu'il est mignon Link dans Link's Awakening sur Nintendo Switch Qu'il est mignon Link dans Link's Awakening sur Nintendo Switch

PN Award 2019 du meilleur jeu original

PN Award 2019 du meilleur jeu eShop

Most Wanted Switch



On attend la suite de Breath of the Wild avec impatience. On attend la suite de Breath of the Wild avec impatience.

PN Award de rattrapage du meilleur jeu 2017

PN Award de rattrapage du meilleur jeu 2018

PN Award 2019 du jeu de l'année

Du 1e au 15 décembre 2019, les internautes ont eu la possibilité de compléter un sondage sur Google Forms leur proposant de voter dans 11 catégories différentes :- PN Award 2019 du scénario- PN Award 2019 du Game Design- PN Award 2019 du Gameplay- PN Award 2019 de la Direction Artistique- PN Award 2019 de la Direction Sonore- PN Award 2019 du multijoueur- PN Award 2019 du meilleur jeu coopératif- PN Award 2019 de la nostalgie- PN Award 2019 du meilleur jeu original- PN Award 2019 du meilleur jeu E-shop- PN Awards du meilleur jeu de l'année 2019Pendant ce temps, l'équipe de Puissance Nintendo faisait de même, complétant un fichier Excel préparé par Boris avec amour et passion. Il faut en effet savoir que dans les votes finaux, la prise en compte est de 50/50 entre le vote du public et le vote de la Rédaction de PN.Dans ces lignes, nous vous présentons donc le résultat des PN Awards 2019. Arriverez-vous à découvrir le gagnant de chaque catégorie avant de découvrir le grand gagnant du PN Award du meilleur jeu de l'année 2019 ? Celui-ci vous donne en effet rendez-vous en bas de page !Bonne lecture !Les nommés de cette catégorie étaient :- Dragon Quest XI Les Combattants de la destinée- Fire Emblem : Three Houses- Return of The Obra Dinn- The Witcher 3- We, The RevolutionLeavec 32,3% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Baba is You- Luigi's Mansion 3- Super Mario Maker 2- The Legend of Zelda : Link's Awakening- Yoshi's Crafted WorldLeavec 46,95% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Astral Chain- Divinity : Original Sin II- Fire Emblem : Three Houses- Luigi's Mansion 3- Ori and the Blind Forest : Definitive EditionLeavec 41,24% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Cuphead- Luigi's Mansion 3- Ori and the Blind Forest : Definitive Edition- Return of The Obra Dinn- Yoshi's Crafted WorldLeavec 41,47% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda- CupHead- Fire Emblem : Three Houses- Ori and the Blind Forest : Definitive Edition- Return of The Obra DinnLeavec 40,5% des votesLes nommés de cette catégorie étaient :- Heave Ho- Luigi's Mansion 3- Overwatch- Tetris 99- The StretchersLeavec 50,44% des votesLes nommés de cette catégorie étaient :- Astral Chain- Divinity : Original Sin II- Luigi's Mansion 3- Marvel Ultimate Alliance 3- The StretchersLeavec 46,15% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Bubble Bubble for Friends- Collection of Mana- Crash Team Racing Nitro Fueled- Spyro : Reingnited Trilogy- The Legend Of Zelda : Link's AwakeningLeavec 58,59% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Astral Chain- Baba is You- Heave Ho- Return of the Obra Dinn- Ring Fit AdventureLeavec 38,25% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Baba is You- Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda- Heave Ho- Ori and the Blind Forest : Definitive Edition- Return of The Obra DinnLeavec 37,41% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Animal Crossing : New horizon- Deadly Premonition 2 : A Blessing in Disguise- Doom Ethernal- Metroid Prime 4- No More Heroes 3- Overwatch 2- The Legend of Zelda : Breath of the wild 2- Tokyo Mirage Sessions #FE Encore- Trials Of Mana- Xenoblade Chronicles : Definitive EditionLeavec 40,47% des votesLes nommés de cette catégorie étaient :- ARMS- Fast RMX- Mario + The Lapins Cretins Battle Kingdom- Mario Kart 8 Deluxe- Sonic Mania- Splatoon 2- Super Mario Odyssey- The Legend of Zelda : Breath of the wild- Wonder Boys : the dragons trap- Xenoblade Chronicles 2LeLes nommés de cette catégorie étaient :- Bayonetta 2- Celeste- Civilization VI- Dead Cells- Dragon Ball Fighter Z- Fortnite- Mario Tennis Aces- Monster Boy et le royaume maudit- Octopath Traveler- Super Smash Bros UltimateLeavec 33,70% des votes.Les nommés de cette catégorie étaient :- Luigi's Mansion 3- The Legend of Zelda : Link's Awakening- Dragon Quest XI Les Combattants de la destinée- Tetris 99- Fire Emblem : Three Houses- Astral Chain- Super Mario Maker 2- Ori and the Blind Forest : Definitive Edition- Cadence of Hyrule - Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda- Baba is YouLeavec 38,31% des votes.