Dossier PN Awards

Depuis le 04 janvier dernier, vous aviez la possibilité de participer à un sondage Google Forms pour élire vos jeux favoris de cette année selon les catégories suivantes :- PN Award 2020 du scénario- PN Award 2020 du Game Design- PN Award 2020 du Gameplay- PN Award 2020 de la Direction Artistique- PN Award 2020 de la Direction Sonore- PN Award 2020 du meilleur jeu multijoueur- PN Award 2020 du meilleur jeu coopératif- PN Award 2020 de la nostalgie- PN Award 2020 du jeu au meilleur suivi- PN Award 2020 du meilleur jeu original- PN Award 2020 du meilleur jeu E-shop- Most wanted 2021- PN Awards du meilleur jeu de l'année 2020A ces catégories, s’ajoute la catégorie des faits marquants de l’année 2020, même s’il ne s’agit pas d’une récompense. Il s’agit plus de revenir sur l’événement qui vous aura le plus marqué cette année car dieux sait qu’il y en a eu en 2020 !Et cette année 2020 étant particulière en tous points, les PN Awards 2020 ne dérogent pas à la règle. En effet, cette année ce n’est plus sur un système de 50/50 partagé entre la rédaction de PN et les votes du public. Au lieu de cela, les votes du public sont les seuls à avoir été comptabilisés pour cette édition 2020.Alors, quel est le meilleur jeu de cette année 2020, vos coups de cœurs… nous vous proposons de découvrir cela avec les résultats de cette édition 2020 à laquelle 256 lecteurs ont participé.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise- Hades- Hyrule Warrios : L’ère du Fléau- Spiritfarer- Xenoblade Chronicles: Definitive Editionavec 110 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Ori and the Will of the Wisps- Pikmin 3 Deluxe- Immortals: Fenyx Rising- Darksider: Genesis- What the golfavec 120 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Doom Eternal- Hades- Hyrule Warriors : L’ère du Fléau- Street of rage 4- Xenoblade Chronicles: Definitive Editionavec 87 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Animal Crossing: New Horizons- Hades- Ori and the Will of the Wisps- Spiritfarer- Street of rage 4avec 106 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Animal Crossing: New Horizons- Doom Eternal- Hades- Ori and the Will of the Wisps- Xenoblade Chronicles: Definitive Editionavec 80 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Super Mario Bros. 35- 51 Worldwide games- Among Us- Animal Crossing: New Horizons- Doom Eternalavec 72 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Darksider: Genesis- Hyrule Warriors: L’ère du Fléau- Moving Out- Pikmin 3 Deluxe- Street of rage 4avec 87 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Burnout Paradise Remastered- Game & Watch Super Mario Bros. Edition- Pokémon Donjon Mystère : Equipe de Secours DX- Super Mario 3D All-Stars- Super Mario Bros. 35avec 163 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Animal Crossing: New Horizons- Fortnite- Mario Kart Tour- Pokémon Epée & Bouclier- Super Smash Bros. Ultimateavec 156 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Animal Crossing: New Horizons- La (non) communication de Nintendo en 2020- L’absence de salons en 2020- Les 35 ans de Super Mario Bros.- Les affaires Ubisoft par LibérationCe n’est pas considéré comme une récompense, maisavec 89 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- Hades- Mario Kart Live: Home Circuit- Spiritfarer- Super Mario Bros. 35- What the golfavec 118 votes.Les nommés dans cette catégorie étaient :- A short Hike- Hades- Part Time UFO- Spiritfarer- What the golfavec 173 votes.Les nommés dans cette catégories étaient :- Bayonetta 3- Bravely Default II- Little Nighmare II- Metroid Prime 4- Monster Hunter Rise- New Pokémon Snap- No More Hereos 3- Shin Megami Tensei V- Super Mario 3D World + Bowser’s Fury- The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2avec 164 votes.Les nommés dans cette catégories étaient :- Animal Crossing: New Horizons- Doom Eternal- Hades- Hyrule Warriors : L’ère du Fléau- Ori and the Will of the Wisps- Paper Mario: The Origami King- Spiritfarer- Street of Rage 4- What the Golf- Xenoblade Chronicles: Definitive Editionavec 133 votes.