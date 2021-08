Dossier Nintendo Switch (Switch)

Un écran qui en jette

La qualité de l'écran sous le prisme de trois best-sellers de la console

Déjà un dernier mot !

Nintendo Switch (modèle OLED) - Bande-annonce de présentation 28/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Récemment, Nintendo a eu la gentillesse de nous convier à une séance d'essai, dans l'ambiance feutrée d'une démo privée, COVID-oblige. Et quand on est invité à découvrir, plus de deux mois avant la sortie de la console, ce nouveau modèle, on ne peut que répondre avec plaisir favorablement à une telle invitation. Nous voici donc à Paris pour découvrir la Switch OLED et son écran.Tout d'abord, il faut admettre que ce écran de 7 pouces en jette. Quand on est habitué à l'écran réduit de la Switch Lite, voire même à l'écran classique de 6,2 pouces, l'écran OLED de 7 pouces donne l'impression d'un écran géant. Alors certes, les bords noirs n'ont pas disparu complètement, mais quand on a devant soit un écran OLED et une taille plus grande, forcément, ça en met plein les yeux.Les couleurs sont vives, les blancs sont blancs et les noirs sont ténébreux, c'est vraiment ce que l'on recherche aujourd'hui dans un appareil nomade doté d'un écran, et Nintendo pour une fois semble avoir envie de nous faire jouer dans l'air du temps ! Quand on regarde l'écran de côté, on ne perd pas en qualité, ce qui changera pas mal à la donne lors de parties multijoueur.Les mensurations de la Switch OLED étant les mêmes que la Switch classique, pas de changement dans la prise en main. A part peut-être certains boutons placés un peu différemment comme le bouton on/off et le réglage du volume qui nous semblent un peu plus à droite que dans le modèle de base. Pour le reste, on n'est pas perdu, la console conservant ses dimensions en dépit d'un écran, donc, plus grand.Petit détail néanmoins : la console pèse 30 grammes de plus que le modèle classique. Cela peut sembler peu, mais il est possible que certains joueurs ressentent une légère fatigue un peu plus vite qu'auparavant, en jouant sur cette console un peu plus lourde. C'est sans doute le poids des composants nécessaires pour nous permettre de jouer sur un écran OLED, allez savoir. Les Joy-Con, eux, sont absolument les mêmes que dans les Switch déjà commercialisées, les techniciens nous confirmeront cela à la sortie de la console, on n'a pas été autorisé à mettre la console en pièces pour vérifier pour vous lors de notre essai !Evidemment, c'est en jouant qu'on constate à quel point cet écran change en fait tout quand on joue en mode portable : si vous ne jouiez sur l'écran de la TV que pour la simple et bonne raison que l'écran de la console vous semblait moyen, vous n'aurez plus d'excuse avec la Switch OLED, qui dispose vraiment d'un écran d'excellente qualité. Pour nous en convaincre, Nintendo nous a proposé trois jeux qui nous ont permis de le confirmer : Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, et Super Mario Odyssey. Non, pas de Metroid Dread pour essayer tout ça, il faudra revenir !Les trois jeux proposés nous permettent, chacun, d'exploiter les qualités d'un tel écran de bien belle manière : avec Mario Kart 8 Deluxe, les couleurs vives des niveaux ressortent bien, on a parfois un peu l'impression de découvrir à nouveau les petites animations auxquelles on ne prêtait pas attention jusqu'à présent. MK8D était aussi l'occasion de tester la console en mode deux joueurs, de façon à bien voir que la lisibilité de l'écran reste parfaite même quand on est légèrement décalé sur le côté. Le petit stand ajustable fonctionne à merveille, reste à voir si dans la durée, la résistance opposée par le stand pour permettre de maintenir l'angle souhaite restera toujours aussi forte, sans que la console ne tombe de l'écran.C'est encore plus flagrant avec The Legend of Zelda: Breath of the Wild, le jeu-star de la Switch depuis... 2017. Vous aurez très certainement envie de le refaire, alors que la perspective de découvrir sa suite, dans quelque temps, rappelle le jeu à notre bon souvenir. Le jeu avait énormément plu aux joueurs en raison, entre autres, de la richesse de ses environnements : ceux-ci sont encore plus vivants sur la Switch OLED, et on a pris beaucoup de plaisir à arpenter les chemins d'Hyrule, au tout début de l'aventure. Vous vous souvenez de la sortie de la grotte dans laquelle Link a passé les 100 dernières années de sa vie ? Eh bien cette sortie avec le logo du jeu, sur écran OLED, rend très bien.Dernier jeu pour cet essai de la Switch OLED : Super Mario Odyssey. Les couleurs du combat initial entre Bowser et Mario, puis Mario qui se réveille dans ce monde sombre où l'attend Cappy, un monde qui contraste avec les couleurs vives de son costume unique. Tout cela rend super bien, mais pas autant encore que les premiers pas dans le premier monde du jeu, avec ses cascades et sa forêt luxuriante !Il était déjà temps de poser les stylos, ou plutôt les Joy-Cons, pour laisser place au journaliste suivant. Pour sa part, votre dévoué n'a pas annulé sa précommande ! En effet, l'écran OLED est un très solide argument pour justifier l'achat d'une seconde Switch à la maison, pour les séances de jeu nomade, dans le confort du canapé ou au fond de son lit, ou en saison depuis le fond du jardin.Il est fort probable, compte tenu de la durée de vie de la batterie, que la Switch OLED devienne aussi le parfait compagnon de voyage, remplaçant, dans notre cas, la place occupée jusqu'ici par la Switch Lite. La Switch OLED pourrait donc devenir la console de base des joueurs dès sa sortie, ne manquez donc pas les promotions autour de la réservation de la console Nous n'avons pas été autorisés à prendre de photo de la Switch OLED durant notre séance d'essai, mais nous vous invitons à revoir la vidéo de présentation préparée par Nintendo lors de l'annonce de la console, le 6 juillet dernier :