Dossier Game & Watch Super Mario Bros

On déballe notre Game & Watch Super Mario Bros (oui, on a osé !) Les collectionneurs qui fréquentent nos colonnes ont soudain le rythme cardiaque qui s'accélère : eh oui, c'est aujourd'hui que sort la Game & Watch Super Mario Bros. Et si on la déballait ensemble ?

Avec la Game & Watch Super Mario Bros, c'est un bien joli produit que Nintendo lance aujourd'hui pour le plus grand plaisir des collectionneurs fans de Super Mario. Et ils sont nombreux, on en veut pour preuve l'échantillon qu'on espère un peu représentatif au sein de l'équipe de Puissance Nintendo ! On a reçu l'exemplaire "commandé Day One des réservations" et on l'a ouvert avec bonheur pour découvrir cette jolie parenthèse de nostalgie bienvenue !

Par Xavier

Publié le 13/11/2020

Au niveau des couleurs, tout d'abord, puisque Nintendo a choisi un plastique de couleur Famicom, ce rouge saumon qui fait immédiatement penser à la console de salon japonaise sur laquelle Super Mario Bros était sorti, en 1985.





- Super Mario Bros.

- Super Mario Bros. 2 (aka The Lost levels chez nous)

- Ball, à l'effigie de Mario.

Les 3 jeux de la Game and Watch Super Mario Bros





- Une notice aussi longue qu'inutile puisqu'elle ne contient que des instructions liées à la sécurité (épilepsie, batterie rechargeable en 2386 langues environ)

- Un câble de recharge USB-C d'une petite vingtaine de centimètres au logo Nintendo e(et ça, ça n'a pas de prix !)

- La Game & Watch Super Mario Bros.



La Game & Watch est clairement de l'acabit des Game & Watch dont on se souvient. On l'a même mesurée pour vous : 11,1 cm de longueur pour 6,7 cm de largeur, et un petit centimètre de largeur environ pour la console, et 5 cm x 3,8 cm pour le petit écran LCD central.



Cet écran LCD fait bien le boulot, avec la possibilité d'en régler la luminosité quand on appuie sur le bouton PAUSE/SET sur la console. Deux autres boutons sont disponibles :

- bouton GAME : pour choisir le jeu auquel jouer

- bouton TIME : pour revenir à l'heure, et changer le fond sur lequel se promène Mario dans le cadre des animations



Le bouton PAUSE/SET va permettre de réaliser quelques réglages : le son de l'horloge (quand on est en mode time, vous avez un petit bip toutes les secondes qui peut rapidement être considéré comme agaçant voire AGAÇANT !). Quand on est en mode GAME, on peut là aussi modifier le son qui émane du petit haut-parleur et ainsi s'adapter à son environnement pour ne déranger personne (ni le chat, ni ses propres oreilles !).





On aime beaucoup ce petit produit collector absolument mignon. On apprécie les petites attentions de Nintendo qui nous remercie à l'ouverture comme on l'a immortalisé sur cette photo :



Unboxing de la Game and Watch Super Mario bros







Pré-commander la Game & Watch Mario A priori, oui, encore faut-il tomber au bon moment sur les sites eCommerce de vos revendeurs préférés car au fil des semaines, les ruptures de stock devraient se confirmer (pas de panique toutefois, à la sortie de la Game & Watch, chaque revendeur semble disposer de quantités disponibles).



On vous avait récupéré ces quelques liens lors de la mise en place des réservations, il y a quelques semaines, que vous pouvez tenter à nouveau :

On termine avec une vidéo proposée par Nintendo, qui vous permet de voir la console en action :

Un vrai petit plaisir coupable que cette petite console Game & Watch Super Mario Bros. Vendue autour de 50 €, c'est un bel objet collector que Nintendo propose aux fans de Super Mario Bros dans le cadre des célébrations autour du 35e anniversaire de la franchise. Du haut de ses 11 centimètres, la console embarque 3 jeux : Super Mario Bros, The Lost Levels et une version Mario de Ball. Et à ce prix-là, croyez-le ou non, mais cette console donne aussi l'heure ! Avec une finition soignée, des boutons qui résistent comme au bon vieux temps, c'est parti pour quelques session de SMB, avant que le produit ne rejoigne notre collection de produits Nintendo qu'on aime tant regarder !