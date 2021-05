Dossier New Pokémon Snap (Switch)

Qu'est-ce que New Pokémon Snap ?

Qu'est-ce que l'Exploreflex ?

Un bon photographe vérifie ses réglages

Pas de jeu Pokémon sans notion de niveau d'expérience

Qu'est-ce que c'est que ces notes ?

Oubliez les RPG Action Pokémon traditionnels, rangez les autres styles de jeux dans lesquels la franchise s'est épanouie ces 25 dernières années comme le pinball ou même le jeu de combat : bienvenue, tenez-vous bien, dans un safari photo virtuel dans lequel vous allez devoir photographier des Pokémon, dans un jeu en vue à la première personne qui vous permet de découvrir les Pokémon dans leur milieu naturel.Le jeu se déroule sur un principe de rail : vous êtes installé à bord d'une sorte de voiture appelée le Neo One, et cette voiture qui conduit toute seule vous emmène à travers différents environnements de la région de Lentis. Pour prendre vos photos, il vous fallait bien sûr un appareil photo spécial : voici l'Exploreflex !L'Exploreflex est donc une sorte d'appareil photo super évolué. Et pour cause : il vous permet de prendre des photos avec un super téléobjectif. Parce que certains Pokémon ne seront pas faciles à saisir, littéralement, tant ils voleront vite devant votre Neo One. Cet appareil photo sera votre meilleur allié pour prendre les plus belles photos. Du coup, se pose la question de savoirDans le jeu, vous déplacer la caméra sur 360° en utilisant les deux sticks de votre manette. Vous devez alors aligner votre viseur avec le Pokémon que vous souhaitez prendre en photo : la netteté va se faire sur lui à ce moment là, et vous verrez même son nom apparaître à l'écran. Ajustez votre cadrage du Pokémon en question, et appuyez sur A pour prendre votre photo.Comment bien cadrer un Pokémon ? Certains lèveront les yeux au ciel, tant le sujet est critique en photographie : combien de têtes ou de pieds coupés dans les photos de famille, à cause d'un mauvais cadrage ? Eh bien dans New Pokémon Snap, c'est pareil : vous devrez faire en sorte d'avoir le Pokémon en entier dans le cadre de votre photo, et de préférence aussi centré que possible.On n'est pas là pour faire des effets de style, le jeu n'y comprendrait rien au moment de noter vos photos ! C'est donc en cadrant bien le Pokémon en entier dans la photo puis au centre de celle-ci que vous serez le mieux à même de faire une photo que le jeu appellera de réussie !Une petite précision d'importance : la simili-carte SD de votre appareil photo est limitée à 72 photos. Si vous dépassez 72 clichés, le niveau sera terminé et vous n'aurez plus qu'à retourner au camp de base avant de poursuivre votre exploration.Lors du PlayN! LIVE consacré à New Pokémon Snap, Boris s'est vite plaint de la lenteur de son appareil photo pour déplacer l'objectif et saisir l'instant. Guiome lui a alors indiqué que les réglages du jeu allaient sous doute lui permettre de résoudre son problème, ce qui fut effectivement le cas : n'hésitez donc pas à faire un tour dans les paramètres, pour régler le jeu à votre sauce !De photo en photo, d'exploration en exploration, vous allez cumuler des points. Ces points (on y revient un peu plus bas !) sont basés sur des critères variés. Tous les points de toutes les photos soumises au jugement du professeur sont ensuite additionnés pour donner votre niveau. Vous allez ainsi commencer au niveau 1, prendre quelques photos, puis passer au niveau 2.Quand vous montez d'un niveau, vous allez pouvoir vous rendre compte que certaines choses changent un peu dans le jeu :- Une nouvelle route pourrait vous être proposée lors de l'exploration- Certains Pokémon jusqu'à lors absents sont désormais disponibles- Certains Pokémon vont avoir un comportement différent- Et enfin vous allez pouvoir débloquer de prochains lieux à explorerOn l'a dit, chaque photo sera notée, selon divers critères. A la fin d'une promenade dans une des zones proposées par le jeu, vous devrez sélectionner la photo que vous considérez la plus réussie de chaque Pokémon photographié : le professeur vous proposera alors une évaluation de chacun des clichés soumis à son haut jugement.L'évaluation repose sur six facteurs :- La pose : la note dépend de la position du Pokémon au moment du cliché- La taille : la note dépend du gros plan que vous avez pu prendre- Angle de vue : la note dépend du fait que le Pokémon est tourné ou non vers votre objectif (de dos, c'est pas terrible)- Cadrage : on vous avait pourtant dit de mettre le Pokémon au milieu de la photo !- Autres Pokémon : si d'autres Pokémon entourent celui que vous avez photographié, ce facteur vous rapportera plein de points- Arrière-plan : en fonction de ce que vous avez en arrière-plan du Pokémon photographié, la note sera meilleureCes six différents critères sont donc à garder à l'esprit quand vous vous apprêtez à appuyer sur A pour prendre une photo. En additionnant les notes de ces 6 critères, vous allez obtenir une étoile d'une couleur donnée :- Etoile de bronze : moins de 3 000 points- Etoile d'argent : de 3 001 à 3 499 points- Etoile d'or : de 3 500 à 3 999 points- Etoile de diamant : plus de 4 000 pointsLe nombre d'étoiles qui vous est octroyé n'a rien à voir avec les critères : c'est plutôt la rareté de la combinaison entre le Pokémon et l'action immortalisée par une photo qui sera soulignée par un nombre d'étoiles. Différentes actions vous octroieront un nombre d'étoiles varié, et si on vous dit qu'il y a 4 emplacement dans votre Photodex, un pour chaque étoile (1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles et 4 étoiles), vous comprenez maintenant quel est le nouveau but de votre vie : les photographier tous, dans toutes les positions !N'hésitez pas à regarder ce PlayN! LIVE avec Boris dans lequel il nous propose de découvrir le jeu avec lui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle aide de jeu concernant New Pokémon Snap :