Dossier Indie World

Astroneer



Axiom Verge 2



Bomb Rush Cyberfunk



Boyfriend Dungeon



Curious Expedition 2



Eastward



Far Changing Tides



Gang Beasts



Garden Story



Hundred day winemaking simulator



Islanders Console Edition



Loop Hero



LumbearJack



Metal Slugs Tactics



Nécrobarista Dernier service



Shovel Knight Pocket Dungeon



Slime Rancher Pliortable edition



Tetris Effect: Connected



TOEM



Indie World - 11/08/2021 (Nintendo Switch) 08/11/2021

Bomb Rush Cyberfunk - Nintendo Switch Reveal Trailer 08/11/2021

TOEM - Fishernaman's Tune Trailer - Coming soon to PC & Switch! 08/11/2021

Loop Hero | Coming to Nintendo Switch in 2021 08/11/2021

Necrobarista: Final Pour - Nintendo Switch Trailer 08/11/2021

Boyfriend Dungeon - Launch Trailer 08/11/2021

Garden Story - Launch Trailer 08/11/2021

Axiom Verge 2 Launch Trailer 08/11/2021

Shovel Knight Pocket Dungeon - Nintendo Switch Trailer 08/11/2021

ISLANDERS: Console Edition | Nintendo Switch Launch Trailer 08/11/2021

Metal Slug Tactics - Official Nintendo Switch Announcement Trailer 08/11/2021

Tetris Effect Connected - Nintendo Switch Reveal Trailer 08/11/2021

ASTRONEER - Nintendo Switch Announcement Trailer 08/11/2021

LumbearJack Announcement Trailer 08/11/2021

Slime Rancher: Plortable Edition Official Announcement Trailer 08/11/2021

Eastward : nouveau Trailer sur Nintendo Switch 08/11/2021

Pour commencer, donc, voici la liste des jeux présentés durant ce Indie World, par ordre alphabétique :Revenons maintenant à la chronologie des faits, et on vous propose bien entendu de revoir ce Indie World sur la chaîne YouTube de Nintendo :Le premier jeu présenté est Bomb Rush Cyberfunk, un jeu qui sortira en 2022 en exclusivité temporaire sur Nintendo Switch. Le jeu nous invite à gravir les échelons de la célébrité en devenant un artiste de street-art de renom, évoluant dans une ville avec style, à pied ou en skate-board. Mais cette quête de gloire ne semble pas aller sans susciter quelque jalousie. Avec une direction artistique soignée, c'est le genre de projet qui attire l'oeil et qu'on suivra d'ici sa sortie dans quelques mois.Rendez-vous ensuite avec les Suédois du studio Something We Made, qui nous ont présenté leur jeu TOEM, un jeu d'aventure photographique au design noir et blanc en 3D isométrique le plus souvent, très relaxant aussi bien dans ses graphismes que dans sa bande-son. Le jeu nous proposera d'explorer différentes régions inspirées de la Scandinavie. Il sortira cet automne. Les plus impatients pourront toujours aller consulter quelques infos de plus sur le site officiel du jeu Voici également quelques images du jeu :Le jeu suivant est un jeu de Devolver Digital, Loop Hero, un jeu aux graphismes et à la bande son venus tout droit des années 1980. Le principe consiste à parcourir une map encore et encore, en déposant de nouvelles cartes obtenues au cours du jeu qui nous permettront de progresser un peu plus loin. Le jeu sortira cet hiver sur Nintendo Switch.Voici deux images de Loop Hero pour compléter la bande-annonce officielle ci-dessus :Après Far Lone Stails, le studio Okomotive nous propose de découvrir la suite, Far Changing Tides, un jeu dans lequel le niveau de l'eau semble avoir monté plus que de raison. Nous sommes à bord d'une sorte de bateau-vaisseau, et devrons donc évoluer dans cet univers post-apocalyptique à la recherche d'une nouvelle maison. Far Lone Stails sortira début 2022 sur Switch.Nécrobarista Dernier service est le jeu de Coconut Island Games et Route 59 qui a suivi alors dans la présentation. Le jeu nous propose d'évoluer dans des graphismes de style anime, et pour cause, l'histoire pourrait être adaptée d'un anime : dans ce jeu, les vivants côtoient les morts pour une dernière nuit. Sur Switch, c'est une version Director's Cut que l'équipe de développement nous propose, le jeu sort d'ailleurs aujourd'hui même en exclusivité temporaire Nintendo Switch.Voici quelques images du jeu :Aiko et Tyler nous ont ensuite proposé de découvrir trois jeux qui seront disponibles sur l'eShop dès aujourd'hui :- Garden Story (un exclu temporaire sur Switch)- Boyfriend Dungeon : un jeu de type hack'n slash- Axiom Verge 2Axiom Verge 2, voilà quelque temps qu'on l'attendait : le jeu est donc disponible dès aujourd'hui et fera sans doute le bonheur de tous les fans du premier jeu qui l'attendaient avec grande impatience !On enchaine avec une autre licence appréciée des joueurs : Shovel Knight. Même s'il faudra attendre l'hiver prochain pour y jouer, c'est bien un nouvel épisode que l'équipe de développement a annoncé, subtile mélange entre action et... match-3 à la candy crush saga. Vous avez bien lu : en réalisant des combos, vous serez en mesure de gagner plus de points, de remporter plus d'items, pour avancer ensuite dans l'aventure. Original, mais un peu inquiétant, on a donc hâte de découvrir le jeu plus en détail d'ici sa sortie, l'hiver prochain. Sur Nintendo Switch, le jeu sera compatible avec les amiibo Shovel Knight.Dans Islanders Console Edition, vous allez vous lancer dans le genre de jeu qui ne finit jamais puisque le but est de développer toute une civilisation, en partant d'un bout de terre émergée, on appelle ça une ile, sur laquelle il n'y avait absolument rien avant votre arrivée. Le studio précise qu'il s'agit d'un jeu dont les iles sont générées aléatoirement, et que nous développerons au gré du score obtenu au cours de la partie. Le jeu est disponible dès aujourd'hui, en exclusivité temporaire sur Switch.Cocorico avec le jeu suivant développé par un studio français basé à Ivry sur Seine : Leikir Studio s'est vu confier le développement d'un nouveau jeu Metal Slugs, Metal Slugs Tactics, un jeu au style reconnaissable qui reste donc fidèle à sa tradition, avec des graphismes en pixel, une sorte de 3D isométrique, et évidemment des explosions dans tous les sens. Le jeu sortira en 2022 et nous proposera de retrouver plusieurs personnages classiques de la série comme Macro, Tarma, Fio, et Eiri.Voici en prime quelques images de Metal Slug Tactics :Plusieurs projets ont ensuite été évoqués, avec d'abord une présentation un peu spéciale de Tetris Effect: Connected qui arrivera sur Switch le 8 octobre 2021 et proposera plusieurs modes de jeu, dont un mode multijoueur cross-plateforme.D'autres jeux ont ensuite rapidement été présentés en vidéo :- Astroneer : sortie en janvier 2022- Hundred day winemaking simulator : sortie fin 2021- Slime Rancher Plioratble edition : aujourd'hui- LumbearJack : à paraître en 2022- Curious Expedition 2 : il sort aujourd'hui- Gang Beasts : sortie à l'automne 2021Voici quelques images du jeu Curious Expedition 2 ainsi que sa bande-annonce :Le dernier jeu présenté durant ce Indie World est un jeu de Pixpil et Chucklefish, EastWARD. Un jeu tout en pixel art qui fleure bon les années 1980, jusqu'à sa bande son. Le jeu sortira le 16 septembre 2021 sur Nintendo Switch et les précommandes sont ouvertes sur l'eShop dès aujourd'hui.D'une durée de 20 minutes, ce nouvel Indie World nous a donc permis de découvrir quelques-unes de sorties à venir sur Nintendo Switch de la part des studios indépendants. Plusieurs jeux sont d'ailleurs disponibles dès aujourd'hui sur l'eShop de la console, d'autres ne sortiront quant à eux pas avant l'année prochaine. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les jeux qui ont attiré votre attention, et surtout prenez le temps de regarder l'émission, c'est bien le meilleur moyen de voir si un jeu nous tape à l'oeil ou pas !