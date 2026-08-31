Test de Digimon Story Time Stranger : l'heure de la Digivolution est arrivée !

Digimon, les autres monstres

Un jeu au pied au mur

Scannez les tous !

Des combats classiques et plutôt simple à maitriser

Un jeu qui tourne très bien sur la Switch 2 !

Un jeu dense, en attendant un nouveau DLC en 2027

Digimon Story Time Stranger - Nintendo Switch 2 / Nintendo Switch Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour beaucoup d'enfants des années 90, Digimon reste indissociable de Pokémon. Alors que les deux univers n'ont pas forcément la même origine, la même ambition ni évidemment le même succès aujourd'hui. Digimon est avant tout l'adaptation pour garçon des Tamagotchi tandis que les Pokémon sont dès le départ un jeu vidéo.Aujourd'hui, la licence Digimon survit grâce à Bandai Namco qui sort de temps à autres des jeux sur la série, avec un arc narratif plus adulte, à destination donc du public qui a grandi depuis les années 90.En 2025 est sorti Digimon Story Time Stranger sur PS5, Xbox Series et PC. Depuis juillet 2026, c'est sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 que le dernier jeu RPG Digimon est sorti.Votre aventure commence après avoir choisi votre personnage, agent Dan ou Kanan, l'organisation ADAMAS chargée d'enquêter sur des formes de vie étranges, qui ne portent alors pas encore le nom de Digimon, mais vous allez rapidement le comprendre. Le décor est l'un des arrondissements de Tokyo : Shinjuku, cerné par un gigantesque mur, centre de contestations entre les habitants et le gouvernement et au pied duquel a lieu une manifestation géante. Le décor est planté et nous sommes loins de l'univers enfantin des jeux Pokémon !Rapidement, vous voilà transporté dans le passé par l'intermédiaire d'une faille spatio-temporelle et le titre du jeu Digimon Story Time Stranger prend tout son sens : le jeu vous fait alterner entre deux univers et vous promet de vous faire remonter sur les traces des Digimon en vous rendant notamment dans le monde d'Iliad, une dimension alternative où les Digimon sont en guerre civile.Comme beaucoup de RPG, le début du jeu est plutôt lent, pour vous permettre d'assimiler le lieu, le gameplay et ce qui va être attendu de votre part : vous multipliez les allers-retours et les dialogues à tout va sans vraiment rentrer dans l'action. C'est typique des RPG japonais, on sait dans quoi on met les pieds quand on se lance dedans !Les Digimon, contrairement aux Pokémon, ne se capturent pas à l'aide d'une Poké Ball ou autre accessoire du genre. Il vous faut les combattre, pour augmenter leur taux de scan et vous permettre ensuite de les convertir une fois le taux de scan à 100%. Il est possible de faire monter ce taux jusqu'à 200% pour débloquer des une variante plus forte de ce Digimon.A vous donc de savoir faire preuve de patience ou non si jamais vous souhaitez plutôt compléter votre référentiel de Digimon, ou bien obtenir les monstres les plus intéressants d'un point de vue statistiques.Il existe plus de 450 Digimon différents dans le jeu, chacun possédant ses propres capacités spéciales. Chaque créature dispose en plus de son propre arbre de Digivolution qui permettent d'obtenir plusieurs formes différentes en fonction des caractéristiques du Digimon et de comment est sa personnalité et son entrainement.Cela est évidemment difficile à maîtriser. Cela l'était déjà il y a plusieurs années sur les jouet de l'époque et cela n'a pas vraiment changé ! Heureusement, il est possible de faire Dé-Digivoluer un Digimon pour permettre d'emprunter une autre branche.Les combats dans Digimon Story Time Stranger se déroulent du tour par tour avec un système de forces et faiblesses classiques des jeux du genre, qui fonctionne sous la forme de pierre-papier-ciseau.A cela s'ajoute les capacités spéciales de votre agent, qui se chargent lors des combats, et qui permettent de déclencher des actions d'ampleur, en plus des attaques de vos Digimon.Contrairement aux évolutions, Digimon Story Time Stranger rend ici les choses relativement simples mais en laissant ce qui fait le sel des jeux du genre, notamment grâce à la grande diversité des Digimon présent.Nous avons testé le jeu sur la Switch 2 alors qu'il est aussi disponible sur la Nintendo Switch première du nom.Le jeu dispose de deux modes d'affichage : le mode Qualité et le mode Performance. Le mode Qualité tende de maintenant un affichage en 4K à 30 images par seconde en mode TV, et 1080p, 30 ips en mode portable. Le mode Performance maintient une résolution 1080p mais avec jusqu'à 60 images per seconde.A vous de voir ce que vous préférez. Il nous semble que le mode Performance est le plus agréable et permet de se rendre compte de la beauté des graphismes du jeu. Nous n'avons pas pu comparer le jeu autres consoles concurrentes mais vous trouverez différents comparatifs en ligne pour faire votre choix !Sur le fond, la direction artistique de Digimon Story Time Stranger privilégie clairement les Digimon au reste. Les monstres sont détaillés et soignés dans leur réalisation visuelle. Certains décors en revanche sont plus inégaux et certaines zones nous semblent même vides.Digimon Story Time Stranger nécessitera plusieurs dizaines d'heures pour terminer son histoire principale. Comme dans tout bon RPG, quelques quêtes annexes permettent de prolonger la durée de vie ainsi qu'évidemment l'envie de rencontrer quelques Digimon plus rares que d'autres !Plusieurs DLC sont aussi disponibles (et non inclus dans le jeu de base dans les éditions supérieures). Ils apportent de nouvelles missions et peuvent convenir aux fans les plus endurcis.A noter qu'un tout nouveau DLC a été annoncé il y a quelques jours et arrivera en 2027 : il apportera un nouveau personnage qui embarquera pour un voyage dans un coin encore inexploré de Iliad. 50 nouveaux Digimon seront inclus dans ce DLC.