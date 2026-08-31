Test de Digimon Story Time Stranger : l'heure de la Digivolution est arrivée !
Quelques temps après sa sortie sur les autres consoles, Digimon Story Time Stranger arrive sur Nintendo Switch 1 & 2 !Test
Digimon, les autres monstresPour beaucoup d'enfants des années 90, Digimon reste indissociable de Pokémon. Alors que les deux univers n'ont pas forcément la même origine, la même ambition ni évidemment le même succès aujourd'hui. Digimon est avant tout l'adaptation pour garçon des Tamagotchi tandis que les Pokémon sont dès le départ un jeu vidéo.
En 2025 est sorti Digimon Story Time Stranger sur PS5, Xbox Series et PC. Depuis juillet 2026, c'est sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 que le dernier jeu RPG Digimon est sorti.
Un jeu au pied au murVotre aventure commence après avoir choisi votre personnage, agent Dan ou Kanan, l'organisation ADAMAS chargée d'enquêter sur des formes de vie étranges, qui ne portent alors pas encore le nom de Digimon, mais vous allez rapidement le comprendre. Le décor est l'un des arrondissements de Tokyo : Shinjuku, cerné par un gigantesque mur, centre de contestations entre les habitants et le gouvernement et au pied duquel a lieu une manifestation géante. Le décor est planté et nous sommes loins de l'univers enfantin des jeux Pokémon !
Scannez les tous !Les Digimon, contrairement aux Pokémon, ne se capturent pas à l'aide d'une Poké Ball ou autre accessoire du genre. Il vous faut les combattre, pour augmenter leur taux de scan et vous permettre ensuite de les convertir une fois le taux de scan à 100%. Il est possible de faire monter ce taux jusqu'à 200% pour débloquer des une variante plus forte de ce Digimon.
Il existe plus de 450 Digimon différents dans le jeu, chacun possédant ses propres capacités spéciales. Chaque créature dispose en plus de son propre arbre de Digivolution qui permettent d'obtenir plusieurs formes différentes en fonction des caractéristiques du Digimon et de comment est sa personnalité et son entrainement.
Des combats classiques et plutôt simple à maitriserLes combats dans Digimon Story Time Stranger se déroulent du tour par tour avec un système de forces et faiblesses classiques des jeux du genre, qui fonctionne sous la forme de pierre-papier-ciseau.
Un jeu qui tourne très bien sur la Switch 2 !Nous avons testé le jeu sur la Switch 2 alors qu'il est aussi disponible sur la Nintendo Switch première du nom.
Le jeu dispose de deux modes d'affichage : le mode Qualité et le mode Performance. Le mode Qualité tende de maintenant un affichage en 4K à 30 images par seconde en mode TV, et 1080p, 30 ips en mode portable. Le mode Performance maintient une résolution 1080p mais avec jusqu'à 60 images per seconde.
Sur le fond, la direction artistique de Digimon Story Time Stranger privilégie clairement les Digimon au reste. Les monstres sont détaillés et soignés dans leur réalisation visuelle. Certains décors en revanche sont plus inégaux et certaines zones nous semblent même vides.
Un jeu dense, en attendant un nouveau DLC en 2027Digimon Story Time Stranger nécessitera plusieurs dizaines d'heures pour terminer son histoire principale. Comme dans tout bon RPG, quelques quêtes annexes permettent de prolonger la durée de vie ainsi qu'évidemment l'envie de rencontrer quelques Digimon plus rares que d'autres !
Plusieurs DLC sont aussi disponibles (et non inclus dans le jeu de base dans les éditions supérieures). Ils apportent de nouvelles missions et peuvent convenir aux fans les plus endurcis.
Bine que le début soit poussif, le JRPG qu'est Digimon Story Time Stranger apporte un jeu ambitieux à destination avant tout des fans ayant grandi aux côtés des Digimon, et qui souhaitent se lancer corps et âmes dans le système relativement complexe de la Digivolution.
Même si l'ambition de détrôner Pokémon n'est plus le premier facteur d'existence des jeux Digimon, nous avons ici un bon jeu RPG qui n'a plus besoin de se comparer à qui que ce soit !
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