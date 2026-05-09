Test de Sizeable : du petit au grand !

Finalement, la taille, ça compte !

Une grande bouffée d'air frais

Du moins c'est le cas dans Sizeable. Le tutoriel est assez simple pour faire comprendre l'ensemble des contrôles du jeu. On peut tourner autour du diorama carré. Avec les gâchettes, on peut grandir ou rapetisser un élément que l'on pointe du curseur. Celui-ci se dirige avec le joystick et change (devenant une petite main) quand on peut faire quelque chose avec cet objet. Enfin, vous pouvez, en maintenant A, déplacer certains autres items.La suite ? A vous de la découvrir. Chaque niveau comprend trois stèles à replacer sur leurs emplacements aux coins du diorama. Si vous êtes curieux, vous pouvez même trouver la tortue bonus cachée dans chaque niveau !Avec ses dioramas adorables, aux environnements qui changent du tout au tout (de la pyramide en plein désert au camping en forêt par exemple), Sizeable a tout du titre cosy qu'on attendait. Le jeu est joli, avec une patte graphique simple mais efficace. Cependant, on regrette quelques petites choses. D'une part, l'impossibilité de zoomer, qui donne parfois du fil à retordre dans certains environnements. La souris, ensuite, est un poil rigide, rendant parfois le fait de pointer ce tout petit élément à l'écran complexe.Pour le reste, le jeu est fluide, beau, agréable et cosy comme on aime. Le côté rigolo de certaines interactions vient donner envie de tout essayer. Trouver les trois blocs de pierre devient alors rapidement complexe. Et le seul indice à notre disposition, c'est le logo de validation en haut de l'écran, qui s'allume quand on place la stèle. Ces logos ont un lien avec l'environnement et donc avec l'emplacement de ce que l'on cherche. Une façon habile de distiller des indices. Pour les tortues, par contre, il faudra s'armer de plus de curiosité et de patience. Mais elles ne sont pas nécessaires pour passer au niveau suivant.