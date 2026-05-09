Test de Sizeable : du petit au grand !
Tout peut changer de taille. Agrandissez cette tente pour dévoiler un campement. Diminuez ce nuage pour faire revenir le soleil. Et surtout, résolvez ces casses-têtes !
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Tout peut changer de taille. Agrandissez cette tente pour dévoiler un campement. Diminuez ce nuage pour faire revenir le soleil. Et surtout, résolvez ces casses-têtes !
Sizeable est un cosy game accessible, pour petit, grand et celles et ceux qui sont au milieu !
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