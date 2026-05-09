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Sizeable Disponible sur Switch depuis le 29/07/2026
Test de Sizeable (Switch)

Test de Sizeable : du petit au grand !

Tout peut changer de taille. Agrandissez cette tente pour dévoiler un campement. Diminuez ce nuage pour faire revenir le soleil. Et surtout, résolvez ces casses-têtes !

Test
Petit tour et grande aventure pour Sizeable. Sorti le 29 juillet, développé et édité par Business Goose Studios, Sizeable est un puzzle game basé sur un principe simple : un diorama et la possibilité d'agrandir ou de diminuer la taille des objets qui s'y trouvent. A vous de découvrir les interactions cachées et de trouver toutes les stèles qui vous dévérouillent l'accès au niveau suivant. Un principe simple, mais qui fait ses preuves dans Sizeable.

Finalement, la taille, ça compte !

Du moins c'est le cas dans Sizeable. Le tutoriel est assez simple pour faire comprendre l'ensemble des contrôles du jeu. On peut tourner autour du diorama carré. Avec les gâchettes, on peut grandir ou rapetisser un élément que l'on pointe du curseur. Celui-ci se dirige avec le joystick et change (devenant une petite main) quand on peut faire quelque chose avec cet objet. Enfin, vous pouvez, en maintenant A, déplacer certains autres items.
La suite ? A vous de la découvrir. Chaque niveau comprend trois stèles à replacer sur leurs emplacements aux coins du diorama. Si vous êtes curieux, vous pouvez même trouver la tortue bonus cachée dans chaque niveau !

Une grande bouffée d'air frais

Avec ses dioramas adorables, aux environnements qui changent du tout au tout (de la pyramide en plein désert au camping en forêt par exemple), Sizeable a tout du titre cosy qu'on attendait. Le jeu est joli, avec une patte graphique simple mais efficace. Cependant, on regrette quelques petites choses. D'une part, l'impossibilité de zoomer, qui donne parfois du fil à retordre dans certains environnements. La souris, ensuite, est un poil rigide, rendant parfois le fait de pointer ce tout petit élément à l'écran complexe.
Pour le reste, le jeu est fluide, beau, agréable et cosy comme on aime. Le côté rigolo de certaines interactions vient donner envie de tout essayer. Trouver les trois blocs de pierre devient alors rapidement complexe. Et le seul indice à notre disposition, c'est le logo de validation en haut de l'écran, qui s'allume quand on place la stèle. Ces logos ont un lien avec l'environnement et donc avec l'emplacement de ce que l'on cherche. Une façon habile de distiller des indices. Pour les tortues, par contre, il faudra s'armer de plus de curiosité et de patience. Mais elles ne sont pas nécessaires pour passer au niveau suivant.
15/20
Sizeable est un cosy game comme on les aime. Le côté puzzle donne un grand nombre de possibilités d'interaction. L'environnement graphique est tout doux, malgré quelques éléments flous ou manquant de netteté par moment. L'absence de timer dans chaque niveau, ou même de score, en fait un titre qui ne se prend pas la tête : vous pouvez observer les lieux tout votre saoul si vous le souhaitez ! La mécanique de départ est simple, mais ses possibilités infinis rendent curieux : que se passera-t-il si on grossit ou diminue la taille de tel ou tel objet ? A vous de le découvrir dans Sizeable.
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PNCAST - La Switch 2 a un an !
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Sizeable est un cosy game accessible, pour petit, grand et celles et ceux qui sont au milieu !

Jouabilité
Si on excepte un curseur un peu rigide par moment, la jouabilité du titre est excellente : tourner la caméra, pointer et grossir ou diminuer, la boucle de gameplay est simple et efficace !
Durée de vie
39 dioramas seulement (mais aussi autant de tortues à trouver en plus du reste). Le jeu est relativement court, même si sa durée de vie dépendra de votre envie et de votre curiosité à tout trouver.
Graphismes
L'expérience est relaxante, douce, cosy comme on les aime. Et les graphismes sont à l'avenant. On regrette juste quelques petites approximations graphiques, comme un petit manque de netteté par moment.
Son
La musique est douce. Composée par Jamal Green, elle accompagne parfaitement l'expérience de jeu.
Intérêt
Pour seulement 6,71 €, Sizeable est un puzzle game cosy accessible, pour les petits comme pour les grandes. C'est doux, agréable, avec des mécaniques de jeu simples et des objectifs clairs. L'ajout d'une tortue cachée vous pousse à refaire les niveaux ou à les regarder autrement.

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