Test de Plungeez : au fond des tuyaux

Entre puzzle game et metroidvania

Plus vaste qu'il n'y parait

Plungeez est un titre bienveillant : pas vraiment de timing, pas de jauge de respiration sous l’eau, le jeu est vraiment accessible à toutes et tous. Le pixel art est très beau, donne une ambiance particulière au titre. Il est toujours rigolo de voir se déplacer Boni et ses cheveux bleus. Le seul inconvénient réside dans l'agence de traduction en français. Cela n'est pas vraiment un problème dans le gameplay, tout étant intuitif et les touches n’ont pas besoin de traduction. Mais on y perd en lore et en explication et les dialogues entre Claudio et Boni sont savoureux !

Plungeez mélange les genres. Chaque niveau est un enchevêtrement de tuyaux et de canalisations, avec ses leviers, ses chutes d'eau et ses lampes à allumer. A vous de vous y faufiler, on va voir comment. Chaque porte donne sur un niveau suivant… enfin presque. Si les premiers niveaux sont linéaires, le temps de prendre le jeu en main, la suite va vous étonner. Certains niveaux vont commencer à avoir plusieurs portes de “sortie”, la sélection des niveaux montre plusieurs embranchements…Il n’en faut pas beaucoup plus pour comprendre que tout est un réseau complexe à explorer ! Mais explorer quoi ? Pourquoi ? Y a-t-il une histoire ? Oui. Vous êtes sous la ville historique de Salvador, au Brésil. Pour une team de développement brésilienne, c’est plutôt logique. Armée de votre talkie walkie et de Claudio, à l’autre bout des communications, Boni va devoir aller enquêter sur un mystère qui se cache au fond des souterrains. Et vous allez aussi devoir comprendre comment tout ceci s'agence.Plungeez réserve de nombreuses surprises. Le but premier est d'ouvrir la porte de la fin du niveau. Pour cela, vous allez devoir allumer plusieurs lanternes afin de générer de l’énergie nécessaire à l’ouverture. Vous devez donc trouver, dans chaque niveau, une lampe et sa source de lumière. Et l’acheminer vers la station d’énergie. Mais attention : vous ne devez pas passer sous l’eau sous peine d’éteindre votre lanterne. Et pour cela, vous allez devoir établir des itinéraires précis, réparer ce qui doit l’être ou encore faire monter ou descendre le niveau d'eau dans les égouts.Plungeez propose un gameplay multiple, avec un côté puzzle game. Vous devrez trouver votre chemin, réussir à ne pas éteindre votre lanterne, mais aussi découvrir les chemins alternatifs pour débloquer d’autres portes et donc d’autres niveaux. Les outils à votre disposition vont arriver progressivement. D'abord la ventouse qui vous permet de vous accrocher une fois aux parois verticales ou horizontales et ainsi atteindre des endroits jusqu’à présent inaccessibles. Le casque du scaphandre vous entraîne par le fond ! Au lieu de flotter dans les endroits où l’eau est trop haute vous allez pouvoir marcher tout au fond et accéder à de nouveaux horizons. Et ce n’est pas tout, mais on vous laisse le découvrir au fil des niveaux.