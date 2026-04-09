Test de Vampire Therapist, l’immortalité ne rend pas sain d’esprit

N'est pas psy qui veut

OBJECTION !

Les biais cognitifs sont tous explicités au début avec Andy, mais heureusement nous n’avons pas à nous en souvenir pendant la dizaine d’heures que dure le jeu.





L'éléphant vampirique dans la pièce

D’autant plus avec l’auto-défilement, qui ne nous permet pas de sortir un traducteur aussi aisément qu’on le voudrait.

A noter en plus que l’anglais présent dans le jeu est à la fois familier (façon de parler du cowboy du fin fond du far west) et technique (jargon psy).

Le jeu commence par quelque chose d’appréciable : de la prévention. D’abord des trigger warning, car les difficultés rencontrées par les différents personnages peuvent résonner malgré notre malheureuse mortalité. Mais aussi un avertissement : le jeu ne se substitue pas à une vraie thérapie et ce même si des professionnels diplômés ont travaillé dessus.Notre personnage s’appelle Sam Walls, un vampire de deux cents ans qui après avoir passé du temps dans un gang, puis seul dans une forêt, décide de plaquer la nature pour la civilisation. Il a une théorie : la monstruosité des vampires n’est pas inhérente à l’espèce, mais une conséquence de leurs façons de penser. Il a fini par découvrir Internet et Andromachos, celui qui va devenir son mentor.Au début du jeu, vous débutez devant un club en Allemagne, prêt à le rencontrer pour la première fois.Le jeu est un visual novel qui s’inspire plus du fonctionnement des Ace Attorney que d'un jeu à choix classique. Car vos interventions ne changeront pas le scénario, mais la façon de penser de vos patients. Tout un programme.Après avoir réussi à accéder à Andromachos, celui-ci va nous tester pour nous expliquer le jeu et son gameplay. A chaque fois que nous aurons un patient, celui-ci va nous raconter sa vie (enfin sa mort) et ses problèmes. Il s’agit de lui pointer ses biais cognitifs en sélectionnant le bon phénomène sur la bonne ligne de dialogue. Et tel Maya Fey pour Phoenix Wright, notre bon ami Andy nous aidera télépathiquement pendant les séances (en stalkant à travers son cercueil, au mépris de tout secret médical)Notre cowboy a un carnet où il résume toutes ses idées sur la psychologie vampirique. Chacune est détaillée , avec un exemple pour mieux comprendre.Au début du jeu, il y en a cinq :LabellisationLe fait de s’auto-attribuer des qualificatifs peu flatteurs et de s’entretenir dans cette voie.Disqualification positiveRefuser un compliment en banalisant ou diminuant l’action effectuée.Nosferatu ThinkingAucune nuance, que des pensées extrêmesShould statement / “Je dois, il faut que”Se forcer à faire quelque chose parce que “ça doit être comme ça”.Control Fallacy / “illusion de contrôle”Penser que tout dépend de nos actionsSi tout cela paraît bien complexe et que nous n’avons pas tous un diplôme de psychologie en poche, pas de panique ! Le jeu n’est pas punitif. Si vous vous trompez, Sam ou Andy vous le feront remarquer et vous n’aurez qu’à reprendre les dernières phrases de votre patient pour chercher à nouveau là où il se fourvoie.A côté de cela, nous aurons quelques mini-jeux assez sommaires, comme d’appuyer au bon endroit pour viser les veines de votre conquête d’un soir et rassasier ainsi votre soif vampirique.Assez facile donc, d’en venir à bout ? Pas si sûr….Déjà premier écueil, qui n’est pas lié à la console : la langue du jeu.Vampire Therapist est exclusivement en anglais et demande un bon niveau étant donné qu’il va falloir analyser les phrases sous l’angle des biais cognitifs.En revanche, on note le doublage intégral du jeu, et de qualité, qui renforce l’immersion.Le second et principal gros point noir est le portage. Le jeu est injouable sur Switch 2, un gros écran noir sera le seul résultat de votre achat. Quant à la version Switch 1, qui a été testée ici, elle comporte de gros problèmes. Le tactile est complètement absent du jeu, qui s’y serait pourtant bien prêté, la sélection des biais est complètement aléatoire et ne répond qu’une fois sur trois (on est du coup content que le jeu ne soit pas punitif) et les touches de façon générale ne répondent pas. Par exemple, quand vous êtes sur vos notes et que vous voulez en sortir avec B, ça va faire défiler le dialogue derrière, voire lancer le biais bloqué juste avant.Ca rend donc le jeu très laborieux, beaucoup trop pour jouer, et c’est vraiment dommage que le portage soit à ce point un boulet pour ce jeu vraiment très sympa !