Test de Vampire Therapist, l’immortalité ne rend pas sain d’esprit
Vous vouliez être un cowboy, un vampire et psychologue quand vous étiez enfant ? Vampire Therapist exauce trois souhaits en un.Test
N'est pas psy qui veutLe jeu commence par quelque chose d’appréciable : de la prévention. D’abord des trigger warning, car les difficultés rencontrées par les différents personnages peuvent résonner malgré notre malheureuse mortalité. Mais aussi un avertissement : le jeu ne se substitue pas à une vraie thérapie et ce même si des professionnels diplômés ont travaillé dessus.
Au début du jeu, vous débutez devant un club en Allemagne, prêt à le rencontrer pour la première fois.
Le jeu est un visual novel qui s’inspire plus du fonctionnement des Ace Attorney que d'un jeu à choix classique. Car vos interventions ne changeront pas le scénario, mais la façon de penser de vos patients. Tout un programme.
OBJECTION !Après avoir réussi à accéder à Andromachos, celui-ci va nous tester pour nous expliquer le jeu et son gameplay. A chaque fois que nous aurons un patient, celui-ci va nous raconter sa vie (enfin sa mort) et ses problèmes. Il s’agit de lui pointer ses biais cognitifs en sélectionnant le bon phénomène sur la bonne ligne de dialogue. Et tel Maya Fey pour Phoenix Wright, notre bon ami Andy nous aidera télépathiquement pendant les séances (en stalkant à travers son cercueil, au mépris de tout secret médical)
Au début du jeu, il y en a cinq :
Labellisation
Le fait de s’auto-attribuer des qualificatifs peu flatteurs et de s’entretenir dans cette voie.
Disqualification positive
Refuser un compliment en banalisant ou diminuant l’action effectuée.
Nosferatu Thinking
Aucune nuance, que des pensées extrêmes
Should statement / “Je dois, il faut que”
Se forcer à faire quelque chose parce que “ça doit être comme ça”.
Control Fallacy / “illusion de contrôle”
Penser que tout dépend de nos actions
Assez facile donc, d’en venir à bout ? Pas si sûr….
L'éléphant vampirique dans la pièceDéjà premier écueil, qui n’est pas lié à la console : la langue du jeu.
Vampire Therapist est exclusivement en anglais et demande un bon niveau étant donné qu’il va falloir analyser les phrases sous l’angle des biais cognitifs.
Le second et principal gros point noir est le portage. Le jeu est injouable sur Switch 2, un gros écran noir sera le seul résultat de votre achat. Quant à la version Switch 1, qui a été testée ici, elle comporte de gros problèmes. Le tactile est complètement absent du jeu, qui s’y serait pourtant bien prêté, la sélection des biais est complètement aléatoire et ne répond qu’une fois sur trois (on est du coup content que le jeu ne soit pas punitif) et les touches de façon générale ne répondent pas. Par exemple, quand vous êtes sur vos notes et que vous voulez en sortir avec B, ça va faire défiler le dialogue derrière, voire lancer le biais bloqué juste avant.
Ca rend donc le jeu très laborieux, beaucoup trop pour jouer, et c’est vraiment dommage que le portage soit à ce point un boulet pour ce jeu vraiment très sympa !
Alors un seul conseil si vous voulez le tester : jouez-y avec un clavier et une souris !
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