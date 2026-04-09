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Vampire Therapist Disponible sur Switch depuis le 17/02/2026
Test de Vampire Therapist (Switch)

Test de Vampire Therapist, l’immortalité ne rend pas sain d’esprit

Vous vouliez être un cowboy, un vampire et psychologue quand vous étiez enfant ? Vampire Therapist exauce trois souhaits en un.

Test
Un an et demi après sa sortie PC, la team console a enfin le droit de jouer à Vampire Therapist ! Nommé aux BAFTA 2025 dans la catégorie « Game Beyond Entertainment », le jeu de Little Bat Games a de quoi intriguer par son résumé : un cowboy vampire de deux cent ans qui devient psy pour ses congénères ! A ce stade, c’est forcément complètement absurde ou incroyablement formidable et sans doute les deux ! On vous fait visiter la crypte du Far West.

N'est pas psy qui veut

Le jeu commence par quelque chose d’appréciable : de la prévention. D’abord des trigger warning, car les difficultés rencontrées par les différents personnages peuvent résonner malgré notre malheureuse mortalité. Mais aussi un avertissement : le jeu ne se substitue pas à une vraie thérapie et ce même si des professionnels diplômés ont travaillé dessus.
Notre personnage s’appelle Sam Walls, un vampire de deux cents ans qui après avoir passé du temps dans un gang, puis seul dans une forêt, décide de plaquer la nature pour la civilisation. Il a une théorie : la monstruosité des vampires n’est pas inhérente à l’espèce, mais une conséquence de leurs façons de penser. Il a fini par découvrir Internet et Andromachos, celui qui va devenir son mentor.
Au début du jeu, vous débutez devant un club en Allemagne, prêt à le rencontrer pour la première fois.
Le jeu est un visual novel qui s’inspire plus du fonctionnement des Ace Attorney que d'un jeu à choix classique. Car vos interventions ne changeront pas le scénario, mais la façon de penser de vos patients. Tout un programme.

OBJECTION !

Après avoir réussi à accéder à Andromachos, celui-ci va nous tester pour nous expliquer le jeu et son gameplay. A chaque fois que nous aurons un patient, celui-ci va nous raconter sa vie (enfin sa mort) et ses problèmes. Il s’agit de lui pointer ses biais cognitifs en sélectionnant le bon phénomène sur la bonne ligne de dialogue. Et tel Maya Fey pour Phoenix Wright, notre bon ami Andy nous aidera télépathiquement pendant les séances (en stalkant à travers son cercueil, au mépris de tout secret médical)
Les biais cognitifs sont tous explicités au début avec Andy, mais heureusement nous n’avons pas à nous en souvenir pendant la dizaine d’heures que dure le jeu.
Notre cowboy a un carnet où il résume toutes ses idées sur la psychologie vampirique. Chacune est détaillée , avec un exemple pour mieux comprendre.
Au début du jeu, il y en a cinq :
Labellisation
Le fait de s’auto-attribuer des qualificatifs peu flatteurs et de s’entretenir dans cette voie.
Disqualification positive
Refuser un compliment en banalisant ou diminuant l’action effectuée.
Nosferatu Thinking
Aucune nuance, que des pensées extrêmes
Should statement / “Je dois, il faut que”
Se forcer à faire quelque chose parce que “ça doit être comme ça”.
Control Fallacy / “illusion de contrôle”
Penser que tout dépend de nos actions

Si tout cela paraît bien complexe et que nous n’avons pas tous un diplôme de psychologie en poche, pas de panique ! Le jeu n’est pas punitif. Si vous vous trompez, Sam ou Andy vous le feront remarquer et vous n’aurez qu’à reprendre les dernières phrases de votre patient pour chercher à nouveau là où il se fourvoie.
A côté de cela, nous aurons quelques mini-jeux assez sommaires, comme d’appuyer au bon endroit pour viser les veines de votre conquête d’un soir et rassasier ainsi votre soif vampirique.

Assez facile donc, d’en venir à bout ? Pas si sûr….

L'éléphant vampirique dans la pièce

Déjà premier écueil, qui n’est pas lié à la console : la langue du jeu.
Vampire Therapist est exclusivement en anglais et demande un bon niveau étant donné qu’il va falloir analyser les phrases sous l’angle des biais cognitifs.
D’autant plus avec l’auto-défilement, qui ne nous permet pas de sortir un traducteur aussi aisément qu’on le voudrait.
A noter en plus que l’anglais présent dans le jeu est à la fois familier (façon de parler du cowboy du fin fond du far west) et technique (jargon psy).
En revanche, on note le doublage intégral du jeu, et de qualité, qui renforce l’immersion.
Le second et principal gros point noir est le portage. Le jeu est injouable sur Switch 2, un gros écran noir sera le seul résultat de votre achat. Quant à la version Switch 1, qui a été testée ici, elle comporte de gros problèmes. Le tactile est complètement absent du jeu, qui s’y serait pourtant bien prêté, la sélection des biais est complètement aléatoire et ne répond qu’une fois sur trois (on est du coup content que le jeu ne soit pas punitif) et les touches de façon générale ne répondent pas. Par exemple, quand vous êtes sur vos notes et que vous voulez en sortir avec B, ça va faire défiler le dialogue derrière, voire lancer le biais bloqué juste avant.
Ca rend donc le jeu très laborieux, beaucoup trop pour jouer, et c’est vraiment dommage que le portage soit à ce point un boulet pour ce jeu vraiment très sympa !
10/20
Une expérience très sympa, à la fois ovni dans le genre et classique vampirique, le concept est vraiment abouti ! Malheureusement le portage a eu raison de notre enthousiasme.
Alors un seul conseil si vous voulez le tester : jouez-y avec un clavier et une souris !
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Le tout dernier PNCAST
PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
10 /20

L'avis de Puissance Nintendo

On va aller psychologiser des vampires sur PC au final, le jeu le mérite.

Jouabilité
Le visual novel existe depuis bien des années et ne devrait pas représenter un tel défi technique. On a rarement un tel niveau d'injouabilité.
Durée de vie
Une dizaine d’heures, top pour la durée du jeu, moins top à supporter les plantages du portage.
Graphismes
Le style est classique mais soigné ! Les transitions rideaux d’opéra ou vol de chauve-souris sont kitsch mais fonctionnent, ça apporte un peu de comique au milieu des drames vampiriques.
Son
Le doublage est vraiment bien mené, les sons d’ambiance maîtrisés et la musique agréable pour souligner l’ensemble
Intérêt
Pour 14,99€ foncez, si vous aimez les visual novel et les vampires ! Mais surtout pas sur Switch.

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