Dossier Nintendo Switch (Switch)

Test de la manette SN30 Pro par 8BitDo en bluetooth et filaire. Tu cherches une manette au style rétro mais fonctionnelle ? Tu tombes bien, on vient de tester la SN30 Pro fabriquée par 8BitDo. Dossier Hardware

Accessoires consoles

8BitDo est un fabricant spécialisé dans la production de manettes et dans un style plutôt rétro. Il a commencé il y a une dizaine d'années avec des pad très fortement inspirés de ceux de la Super Nes et Famicom. Il continue toujours. Oui, on distingue bien les deux modèles car le style de la Super Nintendo comme on l’appelle en France était totalement différent en Amérique du Nord. Aujourd’hui on s’attarde surtout à son récent modèle SN30 Pro, filaire et Bluetooth. Les deux produits étant quasiment identiques, à la différence de la connectivité, nous avons décidé de réunir nos impressions dans un seul et même article.

Par Kurogeek

Kurogeek Publié le 27/02/2025

à 08h32 C’était bien Le design C’est clairement ce qui attire l'œil au premier regard. La manette ressemble à celle de la Super Nintendo. Elle a d’ailleurs les mêmes dimensions et propose tous les boutons, notamment les gâchettes ZL et ZR. Donc il n'y a aucune concession contrairement au modèle de la boutique officielle Nintendo. Mais en termes d’ergonomie, qu’est-ce que cela donne ? Si l’effet recherché est de donner l’impression de jouer avec une manette de l’ère 16 bits, le but est accompli. La prise en main est agréable, elle tient bien en main et la réactivité est bonne. La nostalgie On a vraiment l’impression de tenir une manette de Super Nintendo dans les mains et pour la génération Y, cela n’a pas de prix. Surtout que le modèle officiel de la boutique est toujours en rupture de stock. Donc c’est une excellente alternative. C’est le produit idéal pour retrouver ses sensations quand on lance le catalogue de la console virtuelle. Galerie images

Les coloris du bluetooth Pour le modèle bluetooth, il y en a trois, un assez classique et deux autres drôlement joli. On a eu un vrai coup de cœur sur la manette verte translucide. Cela dit, la violette finira sans doute dans notre panier juste pour la collection. Le Bluetooth Le manuel est très bien expliqué et en plusieurs langues. La manette est immédiatement reconnue comme une manette pro sur Switch. Etant possible de la connecter aussi à un ordinateur doté d’un récepteur bluetooth, il est proposé deux modes de connexions, un pour la Switch et un pour les ordinateurs.



La manipulation pour les distinguer est assez simple, donc le confort n’est pas diminué. Mieux encore, si vous connectez une SN30 Pro Bluetooth à une Switch et un PC, la manette garde la synchronisation des deux appareils. Vous pouvez donc alterner facilement sur quelle machine vous souhaitez connecter l’appareil. C'était décevant Les coloris du filaire On retrouve des coloris beaucoup plus ternes pour le modèle filaire. Ils se rapprochent de la Super NES nord-américaine. Cette couleur n’est sans doute pas la plus familière pour le public japonais et européen. En deuxième coloris, cela ressemble aux codes de la Playstation One.



L’impact visuel perd fortement de son attrait sur notre marché de l'hexagone. Alors qu'on aurait préféré des boutons des mêmes couleurs des manettes Famicom même si cette absence se justifie sans doute par une histoire de copyright. Pour le modèle précédent, SF30 Pro avait les bonnes couleurs. La longueur du câble La longueur est seulement de 100 cm, ce qui fait assez court. Donc on a tout intérêt à jouer assez proche de la télévision, si on ne veut pas qu’une créature infantile se prenne les pieds dedans quand on est parent, ou propriétaire d'un animal de compagnie. Ben oui, ces petites créatures trouvent toujours le moyen de passer devant l'écran en dessous ou par-dessus le fil. Un drame est vite arrivé. Le câble de la manette originale des années 90 avait une longueur d'environ 150 cm. Oui on a ressorti l'a ressortie des cartons pour l'occasion. Manque de polyvalence Vous devez le voir, mais le pad et le joystick de gauche sont inversés. Avec les jeux d’aujourd’hui où les déplacements se font majoritairement au joystick, cela peut poser un souci d’ergonomie.



Essayez de jouer à Zelda BOTW ou TOTK avec et on en reparlera. Le modèle est vraiment conçu pour des jeux au style rétro où des plateformer quand il est possible de jouer avec le pad. Cela limite la variété du catalogue et du confort qui en découle en jeu. Elle est parfaite pour jouer à la console virtuelle. Mais, elle ne peut pas être la manette principale de la console. Il vaut mieux en avoir d’autres. L’ombre de la Xbox Malgré la forme de manette Super Nintendo, la Xbox plane dans l’ombre. Vous allez comprendre pourquoi. Le modèle filaire SN30 Pro n’est pas compatible si vous le branchez sur une Switch ! Pourtant la compatibilité est bien indiquée sur la boîte. Dans la notice il est indiqué que le firmware de la console doit être la version 3.0.0 ou plus. Les nôtres sont à jours et elles ont la version : 19.0.1, la plus récente donc. On farfouille dans les paramètres, on cherche des mises à jour, etc, mais le firmware est à jour. On débranche, rebranche, éteint, rallume, change de port USB, de dock, de console, etc. On désynchronise même les autres manettes ainsi que les joycons, mais rien à faire. La manette est juste non reconnue malgré la petite lumière qui semble indiquer le contraire.



Est-ce qu’elle marche au moins sur un ordinateur ? La réponse est oui mais elle est considérée comme une manette de Xbox. Alors que les produits d’autres fabricants comme PowerA ou PDP sont directement reconnus comme des manettes Switch. Sachant que les paires de boutons A/B et Y/X sont inversées entre les consoles, vous pouvez l’utiliser sur un ordinateur mais à condition d’appuyer sur B si vous voulez appuyer sur A. Du coup, on fait de même avec la version bluetooth. Elle fonctionne parfaitement avec une Switch mais qu’en est-il si on la connecte à un ordinateur ? L’ordinateur va considérer ce modèle comme une manette de Xbox. C’est à ne plus rien comprendre.



Le fabricant, 8BitDo fabrique également des manettes de Xbox, il y a peut-être eu une confusion dans la chaîne de production. Cela pourrait expliquer le défaut rencontré de la filaire mais cela n'explique pas la double configuration Switch/Xbox de la bluetooth. Galerie images Infos générales Modèle : SN30 Pro filaire & bluetooth



Prix :

46,99 € sur Amazon pour le modèle Bluetooth

24,99 € sur Amazon pour le modèle filaire



Fabricant : 8BitDo C’est clairement ce qui attire l'œil au premier regard. La manette ressemble à celle de la Super Nintendo. Elle a d’ailleurs les mêmes dimensions et propose tous les boutons, notamment les gâchettes ZL et ZR. Donc il n'y a aucune concession contrairement au modèle de la boutique officielle Nintendo. Mais en termes d’ergonomie, qu’est-ce que cela donne ? Si l’effet recherché est de donner l’impression de jouer avec une manette de l’ère 16 bits, le but est accompli. La prise en main est agréable, elle tient bien en main et la réactivité est bonne.On a vraiment l’impression de tenir une manette de Super Nintendo dans les mains et pour la génération Y, cela n’a pas de prix. Surtout que le modèle officiel de la boutique est toujours en rupture de stock. Donc c’est une excellente alternative. C’est le produit idéal pour retrouver ses sensations quand on lance le catalogue de la console virtuelle.Pour le modèle bluetooth, il y en a trois, un assez classique et deux autres drôlement joli. On a eu un vrai coup de cœur sur la manette verte translucide. Cela dit, la violette finira sans doute dans notre panier juste pour la collection.Le manuel est très bien expliqué et en plusieurs langues. La manette est immédiatement reconnue comme une manette pro sur Switch. Etant possible de la connecter aussi à un ordinateur doté d’un récepteur bluetooth, il est proposé deux modes de connexions, un pour la Switch et un pour les ordinateurs.La manipulation pour les distinguer est assez simple, donc le confort n’est pas diminué. Mieux encore, si vous connectez une SN30 Pro Bluetooth à une Switch et un PC, la manette garde la synchronisation des deux appareils. Vous pouvez donc alterner facilement sur quelle machine vous souhaitez connecter l’appareil.On retrouve des coloris beaucoup plus ternes pour le modèle filaire. Ils se rapprochent de la Super NES nord-américaine. Cette couleur n’est sans doute pas la plus familière pour le public japonais et européen. En deuxième coloris, cela ressemble aux codes de la Playstation One.L’impact visuel perd fortement de son attrait sur notre marché de l'hexagone. Alors qu'on aurait préféré des boutons des mêmes couleurs des manettes Famicom même si cette absence se justifie sans doute par une histoire de copyright. Pour le modèle précédent, SF30 Pro avait les bonnes couleurs.La longueur est seulement de 100 cm, ce qui fait assez court. Donc on a tout intérêt à jouer assez proche de la télévision, si on ne veut pas qu’une créature infantile se prenne les pieds dedans quand on est parent, ou propriétaire d'un animal de compagnie. Ben oui, ces petites créatures trouvent toujours le moyen de passer devant l'écran en dessous ou par-dessus le fil. Un drame est vite arrivé. Le câble de la manette originale des années 90 avait une longueur d'environ 150 cm. Oui on a ressorti l'a ressortie des cartons pour l'occasion.Vous devez le voir, mais le pad et le joystick de gauche sont inversés. Avec les jeux d’aujourd’hui où les déplacements se font majoritairement au joystick, cela peut poser un souci d’ergonomie.Essayez de jouer à Zelda BOTW ou TOTK avec et on en reparlera. Le modèle est vraiment conçu pour des jeux au style rétro où des plateformer quand il est possible de jouer avec le pad. Cela limite la variété du catalogue et du confort qui en découle en jeu. Elle est parfaite pour jouer à la console virtuelle. Mais, elle ne peut pas être la manette principale de la console. Il vaut mieux en avoir d’autres.Malgré la forme de manette Super Nintendo, la Xbox plane dans l’ombre. Vous allez comprendre pourquoi. Le modèle filaire SN30 Pro n’est pas compatible si vous le branchez sur une Switch ! Pourtant la compatibilité est bien indiquée sur la boîte. Dans la notice il est indiqué que le firmware de la console doit être la version 3.0.0 ou plus. Les nôtres sont à jours et elles ont la version : 19.0.1, la plus récente donc. On farfouille dans les paramètres, on cherche des mises à jour, etc, mais le firmware est à jour. On débranche, rebranche, éteint, rallume, change de port USB, de dock, de console, etc. On désynchronise même les autres manettes ainsi que les joycons, mais rien à faire. La manette est juste non reconnue malgré la petite lumière qui semble indiquer le contraire.Est-ce qu’elle marche au moins sur un ordinateur ? La réponse est oui mais elle est considérée comme une manette de Xbox. Alors que les produits d’autres fabricants comme PowerA ou PDP sont directement reconnus comme des manettes Switch. Sachant que les paires de boutons A/B et Y/X sont inversées entre les consoles, vous pouvez l’utiliser sur un ordinateur mais à condition d’appuyer sur B si vous voulez appuyer sur A. Du coup, on fait de même avec la version bluetooth. Elle fonctionne parfaitement avec une Switch mais qu’en est-il si on la connecte à un ordinateur ? L’ordinateur va considérer ce modèle comme une manette de Xbox. C’est à ne plus rien comprendre.Le fabricant, 8BitDo fabrique également des manettes de Xbox, il y a peut-être eu une confusion dans la chaîne de production. Cela pourrait expliquer le défaut rencontré de la filaire mais cela n'explique pas la double configuration Switch/Xbox de la bluetooth.Modèle : SN30 Pro filaire & bluetoothPrix :46,99 € sur Amazon pour le modèle Bluetooth24,99 € sur Amazon pour le modèle filaireFabricant : 8BitDo

La manette SN30 Pro du fabricant 8BitDo constitue un bon produit alternatif. C’est avant tout une manette secondaire et il faut sans doute réserver son utilisation pour des séances de jeu old school. On préfère l’utilisation des Joy-Cons ou une manette au design plus contemporain pour profiter de toute la ludothèque. Après, pour faire du metroidvania, elle est géniale. Il n’y a aucun débat là-dessus. Avis sans doute très personnel, mais un pad directionnel est plus précis qu’un joystick lorsqu’il s’agit de sauter et diriger son personnage dans des plateformer. Elle est beaucoup moins chère qu’une manette pro officielle et constitue une réelle alternative à la manette du Nintendo Store. Son design est épuré et sa prise en main rappelle ô combien la joie de notre enfance. On aurait aimé rester que sur du positif mais malheureusement, il fallait qu’on teste le produit dans toutes situations. Du coup, il en ressort un modèle bluetooth qui est à réserver uniquement à la Switch, ce qui ne devrait pas être trop difficile et moins handicapant, tandis que la version filaire est une aberration. On a retourné la boite dans tous les sens et fait tous les tests qui nous paraissaient possibles et non, pas de reconnaissance sur la Switch !