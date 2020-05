L'année fiscale de Nintendo (avril 2019 à mars 2020) en chiffres

Ventes de Switch et de jeux :

Une fois encore, Nintendo a vendu plus de Switch que l’année précédente avec une hausse de 24% du nombre d’unité vendues. 21,03 millions de consoles de la famille Switch. Il s’est ainsi écoulé 6,19 millions de Switch Lite et 14,83 Switch “classiques”, dépassant de loin l’objectif de 18 millions que s’était fixé la firme il y a un an.





La console totalise ainsi 55,77 millions d’unités vendues pour 356,24 millions de jeux écoulés. Il est intéressant de noter le pic de ventes en fin d'année, avec 3,29 millions sur le dernier trimestre (+33%).



La sortie d’Animal Crossing a certainement accéléré les choses puisqu’il s’est écoulé 11,77 millions de jeux en seulement 10 jours de commercialisation. Nintendo précise d’ailleurs que le titre en est maintenant à 13,41 millions d’unités vendues en 6 semaines, ce qui en fait officiellement le titre de la franchise le plus vendu, devant les 12,55 millions de New Leaf sur 3DS.

Concernant les autres jeux sortis cette année, Pokémon Epée et Bouclier caracole en tête sans grande surprise avec 17,7 millions d’unités vendues. C'est à nouveau le meilleur résultat pour un jeu Pokémon depuis 10 ans, seul Pokémon Diamant et Perle a réussi à faire mieux.





Si l'on reste dans le domaine de la performance, voici un petit tableau partagé par Oscar Lemaire nous dévoilant le Top 10 des jeux Nintendo les plus vendus sur la console Switch, on notera la très belle performance de The Legend of Zelda Breath of the Wild :



Les jeux les plus vendus de la Switch. C'est la première fois de l'histoire que le Zelda d'une console se classe devant le Mario de cette même console. Et on en est donc à neuf jeux Switch qui ont dépassé les 10 millions. pic.twitter.com/sTkl7Vz1U9 — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) May 7, 2020

Luigi’s Mansion 3 s’est écoulé quant à lui à 6,33 millions unités dans le monde et The Legend of Zelda : Link’s Awakening à 4,38 millions . Ring Fit Adventure s’était lui vendu à 2.73 millions unités, mais cela n’inclut pas les ventes qui ont explosé depuis le début de la crise du COVID-19. L’autre Pokémon de l’année fiscale, Pokémon Donjon Mystère Equipe de Secours DX a lui écoulé “seulement” 1,26 millions unités de part le monde tandis que Marvel Ultimate Alliance 3 et Astral Chain ont tous deux trouvé 1,08 millions d’acheteurs.

Les Millions-Seller Switch de Nintendo :

Les ventes numériques :

Ventes de Nintendo 3DS et de jeux :

Le mobile et les partenariats :

Risques liés au Covid-19

Nintendo prévoit ainsi des baisses de ventes dû au fait que les magasins sont fermés et que la vente physique est donc compliquée, même en e-commerce. Les ventes de consoles devraient donc être les premières impactées même si la situation semble compliquée du côté dématérialisée également.





Les objectifs de 2020-2021

Le calendrier des sorties ajoute tout juste Bravely Default II pour l’Europe et les États-Unis, tandis que le Japon aura droit aux remakes des deux Famicom Tantei Club. Metroid Prime 4, Bayonetta 3 et la suite de Breath of The Wild apparaissent toujours, mais sans confirmation de date. La crise du Coronavirus, comme évoqué plus haut, doit y être pour beaucoup et Nintendo doit attendre d’avoir plus de visibilité sur l’évolution de la situation pour communiquer plus concrètement sur ses projets. Il faut pour le moment s’attendre à une année plus calme que prévue.







Voici donc le tableau récapitulatif actuelles des sorties Nintendo prévues sur la console pour cette fin d'année, région par région.







D'autres données ont été apportées concernant les prévisions de sorties de certains titres en provenance d'éditeurs-tiers. Pas d'inquiétudes donc, nous aurons de quoi jouer sur notre console Switch même si le calendrier est flottant.

Côté ventes, voici les prédictions de Nintendo :

La firme prévoit donc une baisse de ses ventes sur l'année fiscale commencée au 1e avril 2020. La Switch entrant dans sa quatrième année d’un côté, et le ralentissement de l’activité mondiale lié au coronavrius, cela n’a rien d’étonnant, et on pourrait même dire que Nintendo reste assez confiant sur l’année à venir.





Source : Nintendo

C'est ce 7 mai 2020 à 9h00 heure française que Nintendo a publié son bilan financier pour l'année 2020. Alors que la 3DS se meurt dans l'indifférence totale, la Switch continue de dépasser les espérances de Nintendo. Animal Crossing et Pokémon réalisent eux-aussi, et sans grande surprise, d'excellents résultats.- Chiffres d’affaires réalisé : 1308 milliards de yens soit 11,4d'euro (+9%)- Bénéfice opérationnel : 352.3 milliards de yens soit 3,07d'euro (+41% !!!)- Bénéfice ordinaire : 360 milliards de yens soit 3,14 milliards d'euro (+33%)Et parmi les jeux des années précédentes, Mario Kart 8 Deluxe reste la troisième meilleure vente de la firme avec 8,08 millions d’unités de copies vendues sur la période, dont plus de 7 millions en dehors du Japon.Nintendo fait un focus sur les ventes du Nintendo eShop, et avec une progression de 71,48%, on comprend pourquoi. Les ventes en dématérialisé ont ainsi rapporté 204,1 milliards de yens soit 1,78 milliards d'euros. 34% des ventes de jeux Switch se sont faites en version numérique, qu’ils s’agissent de jeux directement achetés sur l’eShop ou de codes vendus chez un revendeur.Les jeux disponibles uniquement au format numérique, DLC compris, ne représentent pourtant que 30% des ventes dématérialisées globales. Les joueurs Switch semblent donc adopter petit à petit le tout dématérialisé, même si le confinement et les ventes d’Animal Crossing ont certainement donné un coup de boost à l’ensemble.Nous apprenons que 75,77 millions d’unités ont été vendues et 383,11 millions de jeux ont été écoulés depuis sa sortie. Pour sa neuvième année d’existence, la Nintendo 3DS ne se porte forcément pas aussi bien, loin de là même.La console s’éteint à petit feu et Nintendo ne s’attarde même plus sur la console dans son bilan. L’heure semble venue de dire au revoir à la console aux deux écrans.Côté jeux mobile et produits à licence, Nintendo a généré 11,5% de chiffre d’affaires en plus par rapport à l’année précédente, soit 51,2 milliards de yen.Concernant les jeux mobiles, le bilan se concentre uniquement sur Animal Crossing Pocket Camp et Mario Kart Tour. Ce dernier a réalisé un tiers de ses ventes sur le territoire américain, tandis que Pocket Camp semble avoir vu son nombre de joueurs d’actifs grandir significativement. Nintendo met en avant l’ajout de l’abonnement en jeu, mais la connectivité avec New Horizons ne doit pas y être étrangère non plus, même si dans les faits, on s'est surtout contenté de quelques clins d’œil via des objets communs et l'apparition conjointe de personnages.Nintendo évoque également ces partenariats récents avec Levi’s et Lego, mais il semble encore un peu tôt pour communiquer des chiffres.Nintendo reconnait avoir rencontré des problèmes de production et d'expédition mais précise qu'à l'heure actuelle, la situation s'améliore. Cependant, la firme n'exclut pas la possibilité de voir la situation s'aggraver de nouveau et reste donc prudente.Ainsi, du côté eShop et de son infrastructure en ligne, Nintendo prévoit des problèmes de stabilité de leur réseau si la situation n'évolue pas de façon positive. La firme évoque même une potentielle coupure de service.Les développements de jeu, et la R&D en général, sont également impactés, et le problème est décrit comme d’autant plus important en dehors du Japon. Nintendo prévoit ainsi des retards pour tous ses projets de 2020.Côté mobile, aucun nouveau jeu ne semble prévu et Nintendo compte miser principalement sur Mario Kart Tour. L'impact semble donc réduit à ce niveau.Pas d’annonces surprises, la stratégie de Nintendo s’appuie sur les titres déjà connus :- Prévision de vente de consoles Switch : 19 millions- Prévisions de ventes de jeux Switch : 140 millions