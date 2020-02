Dossier Pokémon GO (mobile)

Ligue de Combat GO : affrontez-les tous !

Une pré-saison en guise de tour de chauffe

Pour participer, il faudra marcher !

Des récompenses pour les plus valeureux

Un Passe de Combat Premium pour les gouverner tous

La sélection des Pokémon pour s'en sortir en Ligue Super !

Il y a quelques mois, Niantic annonçait l’arrivée des combats entre joueurs du monde entier dans Pokémon GO. En ce début d’année 2020, la Ligue de Combat GO est maintenant lancée !Au programme : des combats dans les différentes ligues du jeu avec des récompenses disponibles selon votre niveau et bien évidemment quelques exclusivités pour inciter le plus grand nombre de joueurs à se lancer dans cette nouvelle forme de duel !La Ligue de Combat est actuellement en période de pré-saison. Il s’agit, disons le clairement, d’une phase de test qui permet aux développeurs de Niantic de tester leur travail et les décisions qui régulent cette nouvelle fonctionnalité du jeu.La pré-saison se décompose en phases de 14 jours : la Ligue Super est disponible dès à présent jusqu’au 10 février, puis ce sera la Ligue Hyper jusqu’au lundi 24 février où la Ligue Master prendra la relève jusqu’au 9 mars où la Ligue Super viendra clôturer cette pré-saison pour une durée encore inconnue.Pokémon GO a toujours mis en avant l’idée de devoir sortir de chez soi pour joueur au jeu et même avec la Ligue de Combat GO, vous ne pourrez pas rester allongé sur votre canapé pour en profiter totalement !Le droit de faire 5 matchs en ligne se gagne, pour le moment, à la suite de 5 km parcourus dans le jeu. Niantic a précisé que cette distance pourrait évoluer dans les semaines à venir.Il est possible de réduire la distance en dépensant quelques Poképièces. Il n’y a pas de petite économie pour Niantic !Chaque saison aura son lot de récompenses. Cela peut aller de la poussière d’étoile à des Pokémon plus ou moins rares ! Évidemment, plus votre nombre de victoires sera important, meilleure sera la récompense !Votre récompense est déterminée à l’aide des rangs que vous atteignez lors d’une saison. Durant la pré-saison c’est Pikachu Catcheur qui sera mis à l’honneur et qui sera le Pokémon exclusif. Un costume pour vous déguiser en catcheur est également offert à partir du 7e rang.Voici un récapitulatif des récompenses actuellement disponibles :Source : PokémonGOHub À noter que Niantic a d’ores et déjà annoncé que les Passes de Combat, célèbre dans les jeux en ligne comme Fortnite, allaient faire leur arrivée dans Pokémon GO par l’intermédiaire des Passes de Raids Premium qui vont devenir des Passes de Combat Premium. Dans le circuit Premium de la Ligue de Combat Go, les récompenses les plus intéressantes sont plus facilement atteignables.Mais Niantic l’assure : aucun avantage stratégique ne sera décerné aux joueurs utilisant un Passe Premium : « L'utilisation d'un Passe de combat premium n'affecte pas votre rang ou votre classement : la seule façon de les améliorer, c'est de gagner. ». Nous voilà rassurés.Voici une sélection des Pokémon à utiliser en Ligue Super en fonction des moments du combat : le début (avec les Pokémon Leads), l'entre deux (Attaque / Défense) et les Pokémon pour conclure (Closers) :Merci encore à PokémonGOHub pour ces précieux conseils !En espérant que cela vous aidera à monter dans les rangs de la Ligue de Combat GO !