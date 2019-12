Dossier PN Awards

Les catégories des PN Awards 2019

A vous de jouer... A vous de voter !

Depuis minuit ce lundi 16 décembre, les votes sont clos ! Nous mobilisons dès maintenant des super-calculateurs pour vous proposer, dans quelques jours, un article complet sur Puissance Nintendo avec la liste des gagnants des PN AWARS 2019 :)A très bientôt et merci aux centaines d'entre vous qui ont pris le temps de voter à cette nouvelle édition !Pour ce faire, nous vous proposons de compléter le formulaire ci-dessous : vous allez pouvoir indiquer, dans chacune, le jeu de votre choix. Nous avons défini les catégories suivantes- PN Award 2019 du scénario- PN Award 2019 du Game Design- PN Award 2019 du Gameplay- PN Award 2019 de la Direction Artistique- PN Award 2019 de la Direction Sonore- PN Award 2019 du multijoueur- PN Award 2019 du meilleur jeu coopératif- PN Award 2019 de la nostalgie- PN Award 2019 du meilleur jeu original- PN Award 2019 du meilleur jeu E-shopEn plus de ces catégories classiques, nous vous proposons d'élire votre jeu le plus attendu pour l'instant sur Switch, et d'élire par ailleurs le PN Award du meilleur jeu de l'année 2017 et de l'année 2018, années au cours desquelles nous n'avons pas eu le temps d'organiser les PN Awards :- Most Wanted Switch- PN Award de rattrapage du meilleur jeu 2017- PN Award de rattrapage du meilleur jeu 2018- PN Award du jeu de l'année 2019Vous avez jusqu'au 15 décembre à 23h59 pour voter, n'hésitez pas à transmettre le lien vers ce formulaire à vos amis pour qu'ils s'expriment eux aussi. De notre côté, nous allons aussi proposer à toute l'équipe de Puissance Nintendo de voter, et les votes du public compteront ainsi pour 50% de la note finale dans chaque catégorie.Merci du temps que vous nous consacrez pour nous aider à obtenir les votes les plus représentatifs de la communauté des fans de Nintendo, et rendez-vous dans le courant de la 3e semaine de décembre pour le grand dossier récapitulatif des PN Awards 2019 !Un grand merci à Boris qui a pris le temps de préparer la liste des nommés de cette année 2019, et bon vote à tous !