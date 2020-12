Dossier Indie World

Indie World : un max de visibilité pour les studios indépendants

Indie World - 15/12/2020 (Nintendo Switch) 15/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un Spelunky peut en cacher un autre

Des chats, des voitures et une flûte de pan

Cyber Shadow : un jeu à surveiller !

Chats et environnement à l'honneur

Gnosia et Happy Game : deux jeux étrangement inquiétants

Une exclu temporaire pour Super Meat Boy Forever

D'autres jeux prévus au printemps 2021

Among Us annoncé sur Switch !

Les studios indépendants adorent la Nintendo Switch : le succès incroyable rencontré par certains jeux indé sur la machine, combiné à la grande popularité de la console qui ne devrait rien perdre à l'occasion de ce nouveau Noël, fait qu'il est difficile de passer à côté de la console de Nintendo.A tel point que plusieurs studios ont accordé à Nintendo une exclusivité temporaire pour leur jeu. C'est le cas de Calico également : Among Us, When the past was around et Calico sont trois nouveaux titres qui devraient être disponibles au moment où vous lirez ces lignes sur l'eShop de la console.Plusieurs jeux ont été présentés durant l'émission, comme Spelunky 2 qui arrive sur Nintendo Switch et qui n'arrivera pas seul puisque le premier jeu, Spelunky, sortira également, avec un nouveau mode multijoueur local pour ce premis opus, tandis que Spelunky 2 disposera d'un mode multijoueur local et et en ligne.Les deux jeux sortiront d'ici l'été 2021 et devraient intéresser plus d'un joueur, car il s'agit d'un jeu roguelike dont les niveaux sont générés aléatoirement. Ajoutez à ce challenge sans cesse renouvelé des défis quotidiens à réussir, voilà qui devrait donner une bonne dose de challenge aux joueurs les plus aguerris... Il suffit de prendre son mal en patience jusqu'à l'été prochain pour y jouer.Fisti-Fluffs, de Playfellow-Studio, n'est autre qu'un jeu de baston avec des chats. On pourra les déguiser, ce qui est très certainement le plus gros atout de ce jeu qui part d'une bonne idée : si vous vous demandiez ce que font vos chats chez vous dès que vous avez le dos tourné, Fisti-Fluffs pourraient bien vous apporter des éléments de réponse. Sa sortie est prévue pour début 2021.Very Very Valet de Toyful Games est un jeu dans lequel il faut déplacer, garer et rendre des voitures dans une vingtaine d'environnements différents. Le jeu sort début 2021, et sera une exclusivité temporaire Nintendo Switch.LEAP Game Studios est un studio péruvien qui a développé le jeu Tunche. La bande-annonce n'a pas réussi à nous épargné l'inévitable flûte de pan pas du tout cliché pour un jeu péruvien : c'est un jeu d'aventure dans lequel le héros progresse à travers la jungle dans des niveaux peints à la main. C'est plurtôt joli, et le jeu sortira en mars 2021.Cyber Shadow qui sortira le 26 janvier 2021, développé par Mechanical Head Studios. Avec son pixel-art plutôt réussi, c'est un jeu qui a attiré l'oeil de l'équipe de Puissance Nintendo à l'occasion du rapide débrief effectué après la diffusion de cet Indie World.On signalera que le jeu offre une certaine forme de compatibilité avec l'amiibo Shovel Knight, seulement sur Switch bien entendu.Calico de Whitethorn Games est une simulation sociale aux couleurs pastel avec des "créatures qui veulent se faire de nouveaux amis". La personne qui présentait le jeu dans l'émission en parlait comme du "jeu parfait pour jouer sous un plaid avec un thé"... Il faut dire que dans Calico, notre tâche est de développer un Cat Café. La sortie de ce jeu est prévue pour aujourd'hui même sur l'eShop de la Nintendo Switch.Au printemps 2021, on pourra se mettre dans la peau d'Alba dans Alba : un été en terre sauvage, un jeu de plateforme et d'exploration dans lequel on doit sauver les animaux de l'ile, supprimer les déchets sur cette dernière, etc. C'est plutôt joli.On n'a pas trop compris ce qu'était Gnosia, une sorte de visual novel développé par le studio japonais Petit Depotto. Ses parties dureront de 5 à 15 minutes, et on fera face à 14 PNJ. Sortie début 2021 pour ce jeu OVNI.Si vous êtes plutôt gros frissons, alors Happy Game est fait pour vous : c'est un jeu d'horreur psychédélique dans lequel un petit garçon vit son cauchemar. Tout à fait charmant, vous en conviendrez, pour une sortie annoncée au printemps 2021.L'émission a ensuite annoncé que la Nintendo Switch allait bénéficier d'une exclusivité temporaire pour Super Meat Boy Forever de Team Meat : la version Switch sortira le 23 décembre, en exclusivité temporaire donc, et se promet absolument corsée et coriace.Dans Grindstone, préparez-vous à faire face à quelques 200 niveaux, avec des défis quotidiens qui vous classeront dans un leaderboard en ligne. La Switch bénéficie d'une exclusivité temporaire avec sa sortie, dés aujourd'hui.D'autres jeux ont été montrés à l'occasion d'une rapide bande-annonce à la fin de l'émission, on vous signale la date de sortie prévue quand on a eu le temps de la noter :- When the past was around- Kosmokrats : mars 2021- Hoa : avril 2021- Hazel Sky : mars 2021- Trash Sailors : printemps 2021- Finding Paradise : printemps 2021A la toute fin de l'émission, Kristen et Paul ont annoncé l'arrivée sur Nintendo switch du populaire jeu social Among us d'Innersloth LLC, qui arrive donc sur Switch et qui s'offre même le luxe d'une sortie aujourd'hui même !Qu'avez-vous pensé de ce nouvel Indie World ? Quels sont les jeux qui vont ont intéressés, ou au contraire vous ont déçu. Il y en a clairement pour tous les goûts, du joli jeu de plate-forme au jeu d'horreur le plus angoissant, comme quoi les studios indépendants ont décidément beaucoup d'imagination ! Dans un catalogue très vaste, difficile pourtant de se faire une place au top du classement des jeux indépendants sur la console star de Nintendo. N'hésitez pas à venir discuter de vos coups de coeur sur le serveur Discord de Puissance Nintendo