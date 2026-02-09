Test de Elementallis : de la nostalgie en pixel

L’ami des éléments

Explorer le monde

Vous incarnez l’enfant de deux Elementalistes, des magiciens capables de manipuler les éléments. Seulement voilà : vos parents et les autres élémentalistes semblent avoir détruit les éléments alors que vous étiez petit. Entre flash back et nouvelle aventure, vous voici parti pour redorer le blason de ces mages. Votre périple commence donc au milieu de la campagne, quelques années plus tard. Votre vieux mentor finit par accepter que vous partiez explorer les environs.On retrouve tous les motifs des Zelda-like : la carte grande et relativement accessible, la nécessité de débloquer des pouvoirs pour avancer, le pixel art en vue du dessus et bien entendu, les temples, un par région, pour maîtriser au mieux vos capacités. D’une certaine façon, cette recette peut paraître largement utilisée, mais elle fait mouche. L’exécution est irréprochable : les graphismes sont très beaux, avec des effets de lumière en fonction de l’élémental que vous utilisez. La musique est aussi très agréable et rythme votre aventure.Vous êtes libre d’aller où vous voulez, mais rapidement limité par les zones et leurs éléments : sans leur maîtrise, vous n’irez pas bien loin. Mais plus encore, il faudra faire particulièrement attention. Ici, il n’est pas vraiment question d’errer sans but et d’explorer le monde à coup de “oh c’est beau !” (et ça l’est) car si vous ratez la moindre information, vous risquez d’être complètement perdu sur la marche à suivre et la suite de votre aventure. D’autant que vous aurez plusieurs désavantages : une carte qui manque de clarté et qui risque de vous perdre par moment (un comble), et des conversations longues mais à l'intérieur de laquelle se cache le minuscule indice qui vous permet d’avancer. Et comme le jeu n’est pas traduit, ça peut s’avérer encore plus laborieux qu’on ne l’imagine.Chaque région est liée à un élément (feu, glace, eau, etc.). Cela vient modifier son environnement et conditionner son esthétique. Une petite créature adorable vous accompagne. Elle flotte à côté de vous et son apparence change en fonction du pouvoir que vous voulez utiliser. Elle devient petite flammèche pour le pouvoir du feu par exemple.Et pour faire face aux obstacles, la prise en main est simple et immédiate. Ici, pas besoin d’apprendre des pattern et autres séries d’action. Il suffit d’une touche pour donner un coup d’épée, ou utiliser un élément, ou encore se protéger d’un bouclier. A partir de là, le monde vous ouvre ses portes !