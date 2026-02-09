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Elementallis Disponible sur Switch depuis le 28/04/2026
Test de Elementallis (Switch)

Test de Elementallis : de la nostalgie en pixel

Si vous êtes friand des Zelda-like, Elementallis est là pour vous faire vivre une grande aventure, tout en pixel art et en nostalgie !

Test
Sorti en avril 2026, Elementallis est le fruit d’une seule personne, le développeur Iván Ruiz Lozano. On sent derrière sa création la nostalgie des anciens jeux Zelda, comme A link to the past et compagnie. Cet amour pour le rétro se retrouve entre chaque pixel, chaque biome, chaque interaction. Alors pour les nostalgiques de la première heure, il est temps de se lancer dans cette grande aventure.

L’ami des éléments


Vous incarnez l’enfant de deux Elementalistes, des magiciens capables de manipuler les éléments. Seulement voilà : vos parents et les autres élémentalistes semblent avoir détruit les éléments alors que vous étiez petit. Entre flash back et nouvelle aventure, vous voici parti pour redorer le blason de ces mages. Votre périple commence donc au milieu de la campagne, quelques années plus tard. Votre vieux mentor finit par accepter que vous partiez explorer les environs.
On retrouve tous les motifs des Zelda-like : la carte grande et relativement accessible, la nécessité de débloquer des pouvoirs pour avancer, le pixel art en vue du dessus et bien entendu, les temples, un par région, pour maîtriser au mieux vos capacités. D’une certaine façon, cette recette peut paraître largement utilisée, mais elle fait mouche. L’exécution est irréprochable : les graphismes sont très beaux, avec des effets de lumière en fonction de l’élémental que vous utilisez. La musique est aussi très agréable et rythme votre aventure.

Explorer le monde

Vous êtes libre d’aller où vous voulez, mais rapidement limité par les zones et leurs éléments : sans leur maîtrise, vous n’irez pas bien loin. Mais plus encore, il faudra faire particulièrement attention. Ici, il n’est pas vraiment question d’errer sans but et d’explorer le monde à coup de “oh c’est beau !” (et ça l’est) car si vous ratez la moindre information, vous risquez d’être complètement perdu sur la marche à suivre et la suite de votre aventure. D’autant que vous aurez plusieurs désavantages : une carte qui manque de clarté et qui risque de vous perdre par moment (un comble), et des conversations longues mais à l'intérieur de laquelle se cache le minuscule indice qui vous permet d’avancer. Et comme le jeu n’est pas traduit, ça peut s’avérer encore plus laborieux qu’on ne l’imagine.
Chaque région est liée à un élément (feu, glace, eau, etc.). Cela vient modifier son environnement et conditionner son esthétique. Une petite créature adorable vous accompagne. Elle flotte à côté de vous et son apparence change en fonction du pouvoir que vous voulez utiliser. Elle devient petite flammèche pour le pouvoir du feu par exemple.
Et pour faire face aux obstacles, la prise en main est simple et immédiate. Ici, pas besoin d’apprendre des pattern et autres séries d’action. Il suffit d’une touche pour donner un coup d’épée, ou utiliser un élément, ou encore se protéger d’un bouclier. A partir de là, le monde vous ouvre ses portes !
15/20
Elementallis est une ode aux jeux rétro, un bonbon nostalgique pour qui aime les Zelda-like à l’ancienne. Cependant, force est de constater qu’il existe tout de même certains freins : l’absence de traduction française, alors que le jeu est particulièrement bavard (trop peut-être) en est clairement un ; le manque de cohérence entre les biomes, qui s'enchaînent sans transition d’un écran à un autre ; la difficulté de la progression à certains moments, notamment parce que les informations sont souvent cachées et infimes dans les dialogues… Pour autant, Elementallis est une vaste aventure, dans un très beau pixel art, avec des affrontements de boss qui ne manquent pas de piquant.
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Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !
15 /20

L'avis de Puissance Nintendo

A l’aventure ! Un nouveau monde s’ouvre rien que pour vous !

Jouabilité
Facile à prendre en main et accessible, Elementallis reprend les codes du Zelda-like à la perfection. Que ce soit dans son gameplay simple mais regorgeant de petites surprises (notamment en lien avec les éléments et leurs pouvoirs).
Durée de vie
L’aventure dure une petite vingtaine d’heures selon votre envie d’explorer les alentours.
Graphismes
Le jeu est magnifique, si vous aimez le pixel art et les jeux rétro. A cela s’ajoutent quelques effets de lumière du meilleur effet pour un rendu toujours plus beau.
Son
La musique est tout aussi agréable que le reste. On apprécie les sonorités, le sound design très plaisant (notamment quand il s’agit de casser des pots ou des herbes).
Intérêt
Pour seulement 17,99 € sur l’eShop, Elementallis est une aventure parfaite pour les amateurs du genre et celles et ceux qui recherchent une aventure sentant bon la nostalgie. Cependant, il n’y a pas de traduction française et c’est un problème.

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