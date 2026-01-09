Test de Orbitals, un voyage exceptionnel au cœur de la nostalgie
Orbitals, très bel hommage aux animes rétros, arrive sur Switch 2. Ne le manquez surtout pas !Test
Dans cette épopée intergalactique en 3D de type réflexion et platformer, on y (re)découvre le style rétro assumé des dessins animés japonais des années 80/90. Une véritable ode à la nostalgie que nous avons eu la chance de tester.
Alors, Orbitals est-il à la hauteur des jeux du même genre comme It Takes Two ou SplitFiction ? Nous vous livrons notre test ici.
Il faut sauver la station spatialeL’histoire se déroule dans une station spatiale de recherche qui a été dévastée par une terrible tempête cosmique. Parmi les habitants de la communauté qui y vivaient, se trouvent Maki et Omura, deux jeunes enfants qui sont sauvés grâce au chef de la colonie, Togen.
Quinze ans plus tard, une nouvelle tempête destructrice approche à grands pas. Maki et Omura, devenus grands, ont pour mission de récolter le matériel nécessaire au sauvetage de la station et donc de ses habitants. Et même s’ils manquent d’expérience, ils sont déterminés à mener à bien leur mission. Grâce à leur vaisseau retapé, ils vont explorer l’espace pour découvrir des endroits inconnus et dangereux.
Côté graphismes, on est gâté, tout est parfaitement bien réalisé et respecte le style rétro des mangas des années 80/90. Les couleurs sont vives, le jeu nous offre de superbes panoramas et chaque personnage que l’on rencontre, en plus de nos deux héros, sont attachants et marquants à leur manière.
Toute l’animation est d’ailleurs entièrement dessinée à la main par Studio Massket. On y retrouve avec plaisir des références aux mangas de notre enfance comme Ulysse 31, Albator, Ranma ½ etc.
En effet, de grands noms prêtent leurs voix dans ce projet, par exemple Pascal Gimenez en Togen ou encore Jean-Christophe Acquaviva en Jaga. Mais également une véritable légende : Brigitte Lecordier, l’interprète iconique de San Goku dans la série Dragon Ball. Ici, elle incarne Kinakoko, la mécanicienne de la communauté au tempérament un peu bourru mais avec un très grand cœur.
Leur excellente prestation rend l’aventure particulièrement immersive.
Explorons l’espace ensembleComme nous l’avons dit en introduction, Orbitals se joue exclusivement à deux. Que ce soit en local avec une seule ou deux consoles, via le GameShare ou en ligne, pour vivre l’aventure, il va nous falloir un équipier. De toute manière, si ce n’est pas le cas, l’aventure ne démarre pas. Ce système nous fait bien évidemment penser à deux autres titres du même style, très célèbres: It Takes Two et Split Fiction.
Autrement dit, les possibilités pour pouvoir jouer en coopération sont nombreuses et s’adaptent à toutes les situations. Tout est mis en œuvre pour que chacun puisse profiter à fond de cette formidable épopée sans être obligé de se ruiner en payant deux fois une quarantaine d’euros (le prix du jeu).
Mais notre décision se base plus sur le côté esthétique que pratique. En effet, nous l’expliquerons plus bas, mais le choix du protagoniste n’a absolument aucune influence sur le gameplay, ce qui cette fois-ci diffère de It Takes Two et Split Fiction où chaque héros a sa propre particularité.
Cependant, c’est très pratique à certains moments car chaque joueur peut manipuler sa propre caméra, à sa guise.
Une coopération rigoureuse nécessaire pour réussirOrbitals est un mélange entre aventure, plateforme et réflexion. La jouabilité de base est très simple et rapide à prendre en main puisque nos personnages peuvent avancer, sauter, faire des dash et utiliser différentes armes et appareils. Ce qui est moins facile c’est d’effectuer une grande partie de ces actions en parfaite synchronisation.
Comme pour It Takes Two et Split Fiction, il faut avancer et résoudre de très nombreuses énigmes en duo. Et attention, la rigueur est de mise dans la coopération.
Par exemple, lors des explorations avec le vaisseau, l’un peut être le pilote et l’autre le tireur et inversement comme bon nous semble. Ensuite, en fonction de l’outil que l’on choisit, nous ne pourrons réaliser que les actions spécifiques à ce dernier. Mais rien ne nous empêche de toutes les tester chacun notre tour. Enfin, lors des sessions de plateformer, chaque joueur peut choisir le parcours qui l’inspire le plus.
Autrement dit, d’un commun accord avec son équipier, le joueur peut choisir au cas par cas, la situation avec laquelle il est le plus à l’aise et le gameplay qui est le plus accessible pour lui.
Même si les énigmes demandent réflexion et communication avec son partenaire, elles ne sont en général pas trop prise de tête. De plus, certaines peuvent être résolues de différentes manières.
Durant notre exploration, nous avons l’occasion de débloquer des mini-jeux qui font justement travailler nos réflexes et que nous pouvons faire à volonté. Enfin, nous avons également accès à un ordinateur de bord qui évalue notre niveau de camaraderie tout au long de notre aventure. Autrement dit, si on est complice ou qu’au contraire on se crêpe le chignon, le jeu le saura.
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