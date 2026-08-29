[GC2026] Nous avons joué à Kingdom Hearts Collection I–III, une preview 3 en 1 !
Square Enix revient sur le devant de la scène en cette fin d'année avec une compilation regroupant les différents épisodes de Kingdom Hearts sur Nintendo Switch 2. Nous avons pu l'essayer en "behind close Doors " à la Gamescom et on vous dit ce qu'on en pense !Impressions
Une compilation clé en main !En passant la porte du stand business de Square Enix, nous sommes gentiment reçus par l'équipe qui nous invite à nous rendre dans une autre pièce pour tester Kingdom Hearts Collection I–III. Aux côtés de deux autres journalistes, j'assiste à un briefing nous expliquant les règles du jeu. L'équipe nous a préparé plusieurs sauvegardes des trois jeux afin de profiter pleinement de l'ambiance et de rentrer directement dans le vif du sujet.
Nous retrouvons Sora enchainant scènes de dialogues, d'aventures et de combat. Notre protagoniste est accompagné de Dingo et Donald qui lui porteront main forte lors d'un combat de boss acharné. Les mouvements de la caméra restent capricieux et les séquences de combat assez répétitives. Le combat du boss final propose quant à lui des effets visuels satisfaisants.
Le Black Pearl a fait escale à Cologne !Le second épisode de Kingdom Hearts montre une évolution technique alors qu'il est sorti seulement trois ans après le premier épisode tout en restant sur la même génération de consoles.
La sauvegarde proposée nous plonge directement dans l'ambiance de Pirates des Caraïbes.
Les graphismes sont plus fins, les environnements plus détaillés bien qu'on reste dans une résolution 1280x720 en mode portable. Les combats sont plus dynamiques, on peut désormais avoir plus d'interactions avec le décor.
On retrouve également les musiques entrainantes de la bande originale de Pirate des Caraïbes apportant un véritable plus à l'expérience de jeu !
Vers l'infini et au-delà !On embarque ensuite pour le troisième épisode sorti plus récemment en 2022 sur Nintendo Switch.
La dernière sauvegarde nous téléporte dans l'univers de Toy Story et du coffre à jouets. Passer du Black Pearl à la chambre de Woody nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. L'utilisation de l'Unreal Engine et de cinématiques léchées offre un rendu saisissant. La progression technique avec les deux épisodes précédents est monumentale que ce soit au niveau des reflets et du nombre de projection à l'écran. Tout marche comme sur des roulettes !
Kingdom Hearts Collection I–III sortira le 8 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2 exclusivement disponible en carte clef de jeu.
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