Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Kingdom Hearts Collection Disponible sur Switch 2 depuis le 08/08/2026
Impressions de Kingdom Hearts Collection (Switch 2)

[GC2026] Nous avons joué à Kingdom Hearts Collection I–III, une preview 3 en 1 !

Square Enix revient sur le devant de la scène en cette fin d'année avec une compilation regroupant les différents épisodes de Kingdom Hearts sur Nintendo Switch 2. Nous avons pu l'essayer en "behind close Doors " à la Gamescom et on vous dit ce qu'on en pense !

Impressions

Une compilation clé en main !

En passant la porte du stand business de Square Enix, nous sommes gentiment reçus par l'équipe qui nous invite à nous rendre dans une autre pièce pour tester Kingdom Hearts Collection I–III. Aux côtés de deux autres journalistes, j'assiste à un briefing nous expliquant les règles du jeu. L'équipe nous a préparé plusieurs sauvegardes des trois jeux afin de profiter pleinement de l'ambiance et de rentrer directement dans le vif du sujet.
Direction le premier opus de Kingdom Hearts, mais avant tout il faut préciser que le jeu est sorti en 2002. Forcément les graphismes accusent le coup et heureusement que côté technique le jeu est parfaitement fluide sur Nintendo Switch 2.

Nous retrouvons Sora enchainant scènes de dialogues, d'aventures et de combat. Notre protagoniste est accompagné de Dingo et Donald qui lui porteront main forte lors d'un combat de boss acharné. Les mouvements de la caméra restent capricieux et les séquences de combat assez répétitives. Le combat du boss final propose quant à lui des effets visuels satisfaisants.
L'ensemble est orchestré par une belle musique entrainante surtout pendant les combats ! La partie sonore est d'ailleurs l'un des points forts de cette saga que cette collection s’applique à mettre en valeur !

Le Black Pearl a fait escale à Cologne !

Le second épisode de Kingdom Hearts montre une évolution technique alors qu'il est sorti seulement trois ans après le premier épisode tout en restant sur la même génération de consoles.

La sauvegarde proposée nous plonge directement dans l'ambiance de Pirates des Caraïbes.
Les graphismes sont plus fins, les environnements plus détaillés bien qu'on reste dans une résolution 1280x720 en mode portable. Les combats sont plus dynamiques, on peut désormais avoir plus d'interactions avec le décor.
On regrette cependant que le doublage en VF ne sera pas présent dans la version finale. Le second épisode tourne très bien sur la portable de Nintendo et on monte en puissance progressivement.

On retrouve également les musiques entrainantes de la bande originale de Pirate des Caraïbes apportant un véritable plus à l'expérience de jeu !

Vers l'infini et au-delà !

On embarque ensuite pour le troisième épisode sorti plus récemment en 2022 sur Nintendo Switch.

La dernière sauvegarde nous téléporte dans l'univers de Toy Story et du coffre à jouets. Passer du Black Pearl à la chambre de Woody nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. L'utilisation de l'Unreal Engine et de cinématiques léchées offre un rendu saisissant. La progression technique avec les deux épisodes précédents est monumentale que ce soit au niveau des reflets et du nombre de projection à l'écran. Tout marche comme sur des roulettes !
Cette aventure nous emmène dans une séquence de combat contre des jouets maléfiques, les sans-cœurs. Les possibilités de déplacement sont multiples, on peut interagir avec encore plus d'objets, il est aussi possible de marcher sur les murs et de planer comme tout bon héros venu de Star Command.
La deuxième sauvegarde nous emmène dans un combat ou l'on peut prendre possession d'un mecha. Une séquence jouissive qu’on a hâte de découvrir à nouveau prochainement.
Kingdom Hearts Collection I–III nous propose de replonger dans les épisodes sur la Nintendo Switch 2. Une compilation parfaite pour revivre l'aventure en mode portable. De quoi se mettre à jour avant la sortie du 4 prévue en 2027 !
Kingdom Hearts Collection I–III sortira le 8 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2 exclusivement disponible en carte clef de jeu.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - La Switch 2 a un an !

L'attente de Puissance Nintendo

Elevée

Pas de commentaire

Votre avis sur Kingdom Hearts Collection

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Kingdom Hearts Collection (Switch 2) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch 2
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil