[GC2026] Nous avons joué à Kingdom Hearts Collection I–III, une preview 3 en 1 !

Une compilation clé en main !

Le Black Pearl a fait escale à Cologne !

Vers l'infini et au-delà !

En passant la porte du stand business de Square Enix, nous sommes gentiment reçus par l'équipe qui nous invite à nous rendre dans une autre pièce pour tester Kingdom Hearts Collection I–III. Aux côtés de deux autres journalistes, j'assiste à un briefing nous expliquant les règles du jeu. L'équipe nous a préparé plusieurs sauvegardes des trois jeux afin de profiter pleinement de l'ambiance et de rentrer directement dans le vif du sujet.Direction le premier opus de Kingdom Hearts, mais avant tout il faut préciser que le jeu est sorti en 2002. Forcément les graphismes accusent le coup et heureusement que côté technique le jeu est parfaitement fluide sur Nintendo Switch 2.Nous retrouvons Sora enchainant scènes de dialogues, d'aventures et de combat. Notre protagoniste est accompagné de Dingo et Donald qui lui porteront main forte lors d'un combat de boss acharné. Les mouvements de la caméra restent capricieux et les séquences de combat assez répétitives. Le combat du boss final propose quant à lui des effets visuels satisfaisants.L'ensemble est orchestré par une belle musique entrainante surtout pendant les combats ! La partie sonore est d'ailleurs l'un des points forts de cette saga que cette collection s’applique à mettre en valeur !Le second épisode de Kingdom Hearts montre une évolution technique alors qu'il est sorti seulement trois ans après le premier épisode tout en restant sur la même génération de consoles.La sauvegarde proposée nous plonge directement dans l'ambiance de Pirates des Caraïbes.Les graphismes sont plus fins, les environnements plus détaillés bien qu'on reste dans une résolution 1280x720 en mode portable. Les combats sont plus dynamiques, on peut désormais avoir plus d'interactions avec le décor.On regrette cependant que le doublage en VF ne sera pas présent dans la version finale. Le second épisode tourne très bien sur la portable de Nintendo et on monte en puissance progressivement.On retrouve également les musiques entrainantes de la bande originale de Pirate des Caraïbes apportant un véritable plus à l'expérience de jeu !On embarque ensuite pour le troisième épisode sorti plus récemment en 2022 sur Nintendo Switch.La dernière sauvegarde nous téléporte dans l'univers de Toy Story et du coffre à jouets. Passer du Black Pearl à la chambre de Woody nous replonge dans nos souvenirs d'enfance. L'utilisation de l'Unreal Engine et de cinématiques léchées offre un rendu saisissant. La progression technique avec les deux épisodes précédents est monumentale que ce soit au niveau des reflets et du nombre de projection à l'écran. Tout marche comme sur des roulettes !Cette aventure nous emmène dans une séquence de combat contre des jouets maléfiques, les sans-cœurs. Les possibilités de déplacement sont multiples, on peut interagir avec encore plus d'objets, il est aussi possible de marcher sur les murs et de planer comme tout bon héros venu de Star Command.La deuxième sauvegarde nous emmène dans un combat ou l'on peut prendre possession d'un mecha. Une séquence jouissive qu’on a hâte de découvrir à nouveau prochainement.