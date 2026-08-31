News Pokémon (saga)
Worlds Pokémon 2026 : un film Wild Card, les Méga-Évolutions Z et Singapour en 2027
La cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon a enchaîné les annonces, du long métrage Wild Card aux Méga-Évolutions Z de Pokémon Champions.News
Résumé de cette actualité en cinq points :
La cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon 2026 s'est achevée dimanche soir à San Francisco, et elle a servi bien plus qu'un palmarès. En une poignée de minutes, The Pokémon Company a aligné un film, une nouvelle ère pour le jeu de cartes, une grosse mise à jour de Pokémon Champions, quatre combattants pour Unite et la ville hôte de l'édition 2027. On vous a tout regroupé ici.
Cette clôture fermait quatre jours d'événement, du 28 au 31 août, entre le Moscone Center et le Chase Center, avec pour la première fois une convention grand public baptisée PokémonXP greffée sur la compétition.
Il faut remonter sept ans pour retrouver un film Pokémon en salles, et le choix de raconter le JCC plutôt qu'un énième récit de dresseur en fait un projet nettement plus curieux qu'un simple retour de licence. Le président de The Pokémon Company a précisé que les équipes étaient déjà au travail, sans donner ni studio ni date précise.
Gorythmic et Glaivodo, deux habitués du circuit compétitif, rejoignent également le roster. Méga-Heatran a été teasé en fin de bande-annonce, sans plus de détails pour l'instant.
Tout cela s'accompagne d'un nouveau cadre réglementaire, le Set de Règles M-C, actif du 9 septembre au 2 décembre 2026. Ceux qui avaient laissé le jeu de côté depuis son arrivée sur mobile et la mise à jour 1.1.0 ont donc une bonne raison de relancer l'application. Un code cosmétique gratuit aux couleurs des Worlds, ENJ0YW0RLDS26, débloque un chapeau et un t-shirt.
Ces Méga-Évolutions Z viennent tout droit de Légendes Pokémon : Z-A, dont elles étaient la grande nouveauté mécanique. Les voir migrer vers le jeu compétitif officiel confirme que Game Freak et The Pokémon Company comptent en faire un pilier durable, et pas un gadget d'un seul épisode.
Trois Pokémon légendaires, Entei, Suicune et Raikou, ont été teasés comme figures de proue de cette nouvelle série. Une autre catégorie a été montrée, les Mega Attack Rares, avec Méga-Darkrai ex, Méga-Rayquaza ex et Méga-Zygarde ex. La date de lancement du bloc n'a pas été communiquée.
En parallèle, un Pokémon Méga-Evolué ayant atteint le Super Niveau Max débloque une troisième capacité chargée, utilisable en Ligue de Combat mais pas en défense d'arène. Méga-Mewtwo inaugure de son côté deux Effets d'Aventure, Dynamopoing+ et Prescience+.
Côté calendrier, l'événement Méga Ascension court du 31 août au 4 septembre, avant le GO Fest 2026 : Finale Méga les 5 et 6 septembre, avec Méga-Mewtwo X le premier jour et Méga-Mewtwo Y le second. Mewtwo Armuré refait surface pour l'occasion, six ans après son dernier passage.
C'était en revanche la dernière fois que le circuit Unite était accueilli aux Championnats du Monde. La compétition migrera vers son propre événement, le Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo.
C'est une première pour la cité-État, et surtout le premier retour de la compétition en Asie depuis Yokohama en 2023. Pour nous qui suivons les finales depuis l'Europe, un fuseau asiatique change agréablement des nuits blanches nord-américaines.
L'affluence de cette première édition combinée Worlds et PokémonXP a visiblement dépassé ce que l'organisation avait anticipé, ce qui pose une vraie question de dimensionnement pour Singapour l'an prochain.
Le reste du week-end avait pourtant été chargé, entre la bande-annonce de Contes Pokémon : Les Mésaventures de Palarticho et Pichu, la série en stop-motion signée Aardman attendue sur Disney+ en 2027, et une nouvelle vague de sets LEGO Pokémon également prévue pour 2027. Dans cette année des 30 ans de la licence, on imagine mal Vents et Vagues rester silencieux encore très longtemps, mais il fallait bien en garder sous le pied pour relancer la hype dans quelques semaines !
Quelle annonce vous a le plus marqués, le retour de Pokémon au cinéma ou les Méga-Évolutions Z dans Champions ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Pokémon.com, Pokémon GO, Vooks, NintendoLife, Nintendo Everything, Kotaku
- Un long métrage animé, Pokémon Wild Card, arrive à partir de 2027 avec un joueur de JCC et Mimiqui
- Pokémon Champions accueille les Méga-Evolutions Z le 9 septembre avec le Set de Règles M-C
- Le JCC Pokémon ouvre une nouvelle ère baptisée ex*, cartes Méga-Évolution Z comprises
- Pokémon GO fait entrer les Pokémon Méga-Evolués en Ligue de Combat
- Les Championnats du Monde 2027 se tiendront à Singapour du 13 au 15 août 2027
La cérémonie de clôture des Championnats du Monde Pokémon 2026 s'est achevée dimanche soir à San Francisco, et elle a servi bien plus qu'un palmarès. En une poignée de minutes, The Pokémon Company a aligné un film, une nouvelle ère pour le jeu de cartes, une grosse mise à jour de Pokémon Champions, quatre combattants pour Unite et la ville hôte de l'édition 2027. On vous a tout regroupé ici.
Cette clôture fermait quatre jours d'événement, du 28 au 31 août, entre le Moscone Center et le Chase Center, avec pour la première fois une convention grand public baptisée PokémonXP greffée sur la compétition.
Pokémon Wild Card ramène la franchise au cinémaC'est l'annonce que personne n'avait vue venir. Pokémon Wild Card est un long métrage d'animation centré sur un joueur du jeu de cartes à collectionner, accompagné de Mimiqui, qui vise le titre de champion. Le teaser annonce une sortie à partir de 2027, avec un « and beyond » qui laisse entendre un déploiement échelonné selon les territoires.
Il faut remonter sept ans pour retrouver un film Pokémon en salles, et le choix de raconter le JCC plutôt qu'un énième récit de dresseur en fait un projet nettement plus curieux qu'un simple retour de licence. Le président de The Pokémon Company a précisé que les équipes étaient déjà au travail, sans donner ni studio ni date précise.
Pokémon: Wild Card | Official Teaser Trailer
Pokémon Champions passe aux Méga-Évolutions Z le 9 septembreVoilà la partie qui nous concerne le plus directement, manette en main. Les Méga-Evolutions Z débarquent dans Pokémon Champions le 9 septembre 2026, avec Méga-Lucario Z, Méga-Carchacrok Z et Méga-Absol Z en tête d'affiche. Chacune arrive avec son talent : Tranchant pour Méga-Absol Z, qui multiplie par 1,5 la puissance des capacités tranchantes, Aura Inversée pour Méga-Lucario Z, qui réduit les dégâts encaissés au contact, et Lévitation pour Méga-Carchacrok Z, qui l'immunise aux attaques Sol et aux pièges au sol.
Gorythmic et Glaivodo, deux habitués du circuit compétitif, rejoignent également le roster. Méga-Heatran a été teasé en fin de bande-annonce, sans plus de détails pour l'instant.
Tout cela s'accompagne d'un nouveau cadre réglementaire, le Set de Règles M-C, actif du 9 septembre au 2 décembre 2026. Ceux qui avaient laissé le jeu de côté depuis son arrivée sur mobile et la mise à jour 1.1.0 ont donc une bonne raison de relancer l'application. Un code cosmétique gratuit aux couleurs des Worlds, ENJ0YW0RLDS26, débloque un chapeau et un t-shirt.
Ces Méga-Évolutions Z viennent tout droit de Légendes Pokémon : Z-A, dont elles étaient la grande nouveauté mécanique. Les voir migrer vers le jeu compétitif officiel confirme que Game Freak et The Pokémon Company comptent en faire un pilier durable, et pas un gadget d'un seul épisode.
Z Mega Evolutions arrive in Pokémon Champions! | Official Pokémon World Championships Trailer
Le JCC Pokémon ouvre l'ère ex*Le jeu de cartes prépare un changement de bloc. La prochaine série s'appellera ex*, et elle succédera à l'ère Méga-Evolution. Les cartes Méga-Evolution Z font partie du programme, avec Méga-Lucario Z ex* montré en exemple et un talent capable d'aller chercher des cartes Supporter directement dans le deck, ce qui reste rare sur un attaquant de ce calibre.
Trois Pokémon légendaires, Entei, Suicune et Raikou, ont été teasés comme figures de proue de cette nouvelle série. Une autre catégorie a été montrée, les Mega Attack Rares, avec Méga-Darkrai ex, Méga-Rayquaza ex et Méga-Zygarde ex. La date de lancement du bloc n'a pas été communiquée.
Pokémon GO fait entrer les Méga-Évolutions en Ligue de CombatLe versant mobile n'a pas été oublié. Les Pokémon Méga-Evolués peuvent désormais participer à la Ligue de Combat GO, via des Editions Méga de la Super Ligue et de l'Hyper Ligue, avec des PC temporairement réduits au moment de la sélection pour garder l'équilibre.
En parallèle, un Pokémon Méga-Evolué ayant atteint le Super Niveau Max débloque une troisième capacité chargée, utilisable en Ligue de Combat mais pas en défense d'arène. Méga-Mewtwo inaugure de son côté deux Effets d'Aventure, Dynamopoing+ et Prescience+.
Côté calendrier, l'événement Méga Ascension court du 31 août au 4 septembre, avant le GO Fest 2026 : Finale Méga les 5 et 6 septembre, avec Méga-Mewtwo X le premier jour et Méga-Mewtwo Y le second. Mewtwo Armuré refait surface pour l'occasion, six ans après son dernier passage.
Pokémon Unite quitte les Worlds sur quatre annoncesPokémon Unite s'offre un dernier tour de piste. Quatre nouveaux combattants ont été datés : Morpeko le 4 septembre, Salarsen le 24 septembre, puis Voltali et Pyroli courant octobre, ce qui achève enfin la famille Évoli côté MOBA.
C'était en revanche la dernière fois que le circuit Unite était accueilli aux Championnats du Monde. La compétition migrera vers son propre événement, le Pokémon UNITE Aeos Crown 2027 Tokyo.
Les Worlds 2027 mettent le cap sur SingapourRendez-vous est pris pour l'édition suivante : Singapour, du 13 au 15 août 2027. Les phases préliminaires se tiendront au Singapore EXPO, et le Championship Sunday se jouera au Singapore Indoor Stadium.
C'est une première pour la cité-État, et surtout le premier retour de la compétition en Asie depuis Yokohama en 2023. Pour nous qui suivons les finales depuis l'Europe, un fuseau asiatique change agréablement des nuits blanches nord-américaines.
Un week-end qui n'a pas été parfait pour autantTout n'a pas tourné rond sur place. Le Pin Rally, ce parcours de 12 stations où l'on collecte et échange des pin's, a été fermé samedi matin puis purement annulé dimanche. Selon plusieurs participants, le fire marshal serait intervenu devant la densité de la foule, jugée dangereuse en cas d'évacuation, et aurait menacé de faire fermer l'ensemble de la convention si rien ne changeait. Beaucoup avaient d'abord cru à une rupture de stock.
L'affluence de cette première édition combinée Worlds et PokémonXP a visiblement dépassé ce que l'organisation avait anticipé, ce qui pose une vraie question de dimensionnement pour Singapour l'an prochain.
Mais... toujours rien sur Vents et Vagues !C'est le grand absent de cette clôture. Pokémon Vents et Pokémon Vagues, les deux RPG annoncés sur Nintendo Switch 2 lors du Pokémon Day de février dernier pour une sortie en 2027, n'ont eu droit à aucune image supplémentaire. Six mois sans la moindre nouvelle, cela commence à faire long pour la prochaine génération.
Le reste du week-end avait pourtant été chargé, entre la bande-annonce de Contes Pokémon : Les Mésaventures de Palarticho et Pichu, la série en stop-motion signée Aardman attendue sur Disney+ en 2027, et une nouvelle vague de sets LEGO Pokémon également prévue pour 2027. Dans cette année des 30 ans de la licence, on imagine mal Vents et Vagues rester silencieux encore très longtemps, mais il fallait bien en garder sous le pied pour relancer la hype dans quelques semaines !
Quelle annonce vous a le plus marqués, le retour de Pokémon au cinéma ou les Méga-Évolutions Z dans Champions ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Pokémon.com, Pokémon GO, Vooks, NintendoLife, Nintendo Everything, Kotaku
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