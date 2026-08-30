Test de Ball x Pitt : Le retour de béboule

Au commencement était la boule...

Fuuuusion !

Dans le trou, personne n'entendra la boule rouler

Reprendre son souffle et éviter la boule coincée dans le gosier

Prenons les choses dans l'ordre. Ball x Pitt est un rogue-lite façon casse-tête, dans un environnement étrange. Une météorite s'est écrasée sur la ville de Ballbylone, la transformant en cratère gigantesque. Plus on s'y enfonce, plus chaque strate a des trésors à nous faire découvrir. Et plus on peut étoffer la ville et la reconstruire. La couche de scénario est assez minime, certes, mais elle a le mérite d'exister. Et surtout, on ne peut que souligner le travail excellent des traducteurs français du jeu et de leurs jeux de mots sur les boules, l'utilisation du mot "béboules" pour désigner les petites boules (nous y reviendrons) et tout un tas de références pop cultures bienvenues. En somme, le jeu devient presque plus méta que simple casse-tête.Vous débutez l'aventure par la nécropole (charmant n'est-ce pas ?) et avec un seul personnage, le guerrier. Les bases sont rapides à apprendre : votre personnage tire un certain nombre de boules, parmi lesquelles il y en a de deux types. D'un côté vous avez les béboules, des petites boules blanches, qui font moins de dégâts mais qui sont nombreuses (mais en nombre limité). De l'autre, vous avez les grosses boules avec des capacités spéciales. Au début, vous n'en avez qu'une, déterminée par votre personnage de départ.Vous pouvez choisir de lancer vos boules et béboules manuellement avec ZR. Ou d'appuyer sur X pour le faire automatiquement. Les joysticks servent alors à déplacer le personnages pour l'un et à arranger l'angle de tir pour l'autre. Simple ? En apparence. Une fois que vous avez ces bases, tout se complexifie.Développons les choses dans l'ordre : votre personnage peut "porter" avec lui quatre boules spéciales maximales, pouvant chacune allée jusqu'au niveau 3. Vous pouvez aussi avoir 4 passifs, eux aussi jusqu'au niveau 3. Vous obtenez tout ça en récoltant l'expérience que les ennemis vaincus laissent tomber. A chaque passage de niveau vous devez choisir parmi trois propositions. Il peut y avoir aussi bien des boules que des passifs, que des boules que vous n'avez pas encore, ou faire gagner un niveau à une que vous avez déjà. Avec X, vous pouvez relancer, mais cela vous coûtera de l'argent, là aussi récoltable en moindre quantité sur les ennemis vaincus.Parfois, les ennemis laissent tomber des sortent d'orbes arc-en-ciel. Cela va vous permettre de faire des fusions. Et c'est là que les choses commencent à se complexifier. L'orbe vous ouvre trois possibilités. Vous pouvez sélectionner la fission : cela vous permettra d'augmenter de façon aléatoire vos boules et passifs, de un à cinq niveaux répartis aléatoirement parmi vos possessions. Vous pouvez sélectionner la fusion : dans ce cas, vous pourrez combiner deux boules ayant déjà atteint le niveau 3 et qui ne sont pas compatibles entre elles. Cela permet d'avoir en une seule boule les bonus de deux, et de libérer un slot pour une nouvelle boule spéciale.Mais vous avez aussi, et surtout !, l'évolution. Certaines boules peuvent faire des combos si vous les faites évoluer ensemble. Par exemple, la boule de fer et la boule brûlure combottent pour devenir la boule bombe qui explose en touchant un ennemi et inflige des dégâts aux ennemis voisins. Chaque évolution possède des pouvoirs spécifiques et puissants, impossible à obtenir autrement (et retombe niveau 1, il faudra donc la refaire monter niveau 3 et augmenter encore sa puissance). Les combinaisons sont nombreuses, d'autant que les mises à jour gratuites du jeu, d'abord en janvier puis cet été, ont ajouté des évolutions de boules et des boules au jeu ! Autant dire qu'il y a largement de quoi faire.Ces évolutions consomment les deux boules pour en faire une seule, libérant aussi un slot dans votre "inventaire" de boules. Il existe même des évolutions d'évolutions, pour des dégâts encore plus importants. Tout comme certains objets passifs peuvent aussi fusionner entre eux pour devenir autre chose et octroyer de nouveaux bonus.Ball x Pitt est un jeu vaste. Car dans les niveaux, vous allez obtenir des plans, permettant de construire des bâtiments, que vous pouvez récolter une seule fois entre chaque run. Ces édifices sont de plusieurs types. Il y a ceux qui sont des logements : les construire débloque de nouveaux personnages qui pourront explorer le trou. D'autres sont des bâtiments de récoltes, comme le champ ou la forêt, octroyant des ressources nécessaires à la construction (et à l'upgrade) des autres maisons. Il y a aussi les édifices dit "de guerre", qui permettent d'améliorer les caractéristiques de vos personnages.Personnages qui, à la fin de chaque run, gagnent de l'expérience et voit aussi leurs capacités s'améliorer. Personnages qui, en plus, doivent réussir tous les niveaux pour débloquer des rouages pour avoir le droit de descendre un peu plus profond dans le gouffre et de débloquer des nouveaux niveaux. Ceux-ci possèdent tous leur identité, leur univers et leur bestiaire. Des squelettes dans la nécropole, des serpents dans la jungle, etc. Chaque niveau est composé de la même façon : une première phase contre des ennemis basiques, qui descendent depuis le haut de l'écran. Puis la zone s'agrandit sur les côtés et un premier mini-boss arrive. Le voir apparaître n'arrête pas les vagues d'ennemis qui déferlent et il faudra tout gérer. Un second mini-boss fait ensuite son apparition avant le boss final plus gros, plus imposant et nécessitant souvent une stratégie spécifique.Il est facile de perdre des points de vie : il suffit qu'un ennemi arrive en bas de l'écran pour qu'il vous attaque. A moins qu'en vous déplaçant pour récupérer de l'expérience ou pour autre chose, vous n'ayez été trop proche d'eux. Vous perdez alors un certain nombre de pv, défini par le jeu et la taille de l'ennemi. A vous de faire attention où vous mettez les pieds.Ball x Pitt fait partie de ces jeux au principe rigolo et étonnant qui a réussi à re-susciter l'intérêt grâce à ses mises à jour. En effet, le jeu s'essouffle vite. Et ce malgré les spécificités des personnages. Il y en a, par exemple, un qui se joue au tour par tour, changeant totalement le jeu. Un autre, choisira pour vous les upgrades à chaque prise de niveau. Un autre encore commencé à tirer depuis le haut de l'écran et non le bas. L'un d'eux est même une ancienne version de débug qui joue complètement à votre place et qui a été sciemment conservé dans le jeu pour ajouter une autre dimension au titre. On vous laisse découvrir tous les personnages, il y en a de nombreux, certains ayant aussi été ajoutés par les mises à jour.Malgré toute cette diversité, le concept finit par s'essouffler. Ball x Pitt est parfait pour une partie de temps en temps par exemple. Mais aussi pour l'envie de découvrir les évolutions et les nouveaux personnages. Sans doute est-ce d'ailleurs là la force du titre : parvenir à fournir des mises à jour qui ajoutent du contenu, gratuitement, pour relancer l'intérêt autour du jeu. C'est d'ailleurs l'une des grandes forces du titre : parvenir à se renouveler, sans changer fondamentalement la formule, mais en proposant quelque chose de plus. Et si vous commencez le jeu maintenant, l'encyclopédie interne du jeu vous permet de vous y retrouver avec un onglet "Après le lancement" qui indique clairement que ces évolutions, boules, objets proviennent d'une des mises à jour.La force de Ball x Pitt réside donc dans sa longévité, portée par un développeur qui ne manque pas d'idée. Le nouveau s'appelle donc "Naturalist". On y retrouve donc deux nouveaux personnages jouables (chacun avec ses spécificités de gameplay) ainsi qu'une quinzaine de nouvelles fusions, en combinant avec la nouvelle boule, la Chair. De quoi renouveler l'expérience de jeu, ou faire découvrir encore plus de possibilités à celles et ceux qui lancent le jeu pour la première fois.