News Mario Kart 8 Deluxe (Switch)

Mario Kart 8 Deluxe s'offre de meilleurs graphismes et huit joueurs en écran splitté sur Switch 2

La mise à jour 4.0.0 est gratuite et arrive sans prévenir, un an après la sortie de Mario Kart World. De quoi relancer le débat sur la cohabitation des deux jeux.