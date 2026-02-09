Mario Kart 8 Deluxe s'offre de meilleurs graphismes et huit joueurs en écran splitté sur Switch 2
La mise à jour 4.0.0 est gratuite et arrive sans prévenir, un an après la sortie de Mario Kart World. De quoi relancer le débat sur la cohabitation des deux jeux.News
- Mario Kart 8 Deluxe passe en version 4.0.0, une mise à jour gratuite disponible depuis cette nuit
- Sur Switch 2, l'image gagne en netteté, les chargements raccourcissent et le multijoueur local grimpe jusqu'à huit joueurs
- Une nouvelle option 96 courses débarque dans le mode VS pour ceux qui possèdent le Pass circuits additionnels
- Nintendo offre donc une cure de jouvence à un jeu de 2017 pendant que Mario Kart World cherche encore son rythme de contenu
Personne ne l'avait vue venir, et c'est bien ce qui la rend d'autant plus intéressante et... surprenante. Nintendo vient de déployer la version 4.0.0 de Mario Kart 8 Deluxe, une mise à jour entièrement gratuite qui offre au jeu de 2017 un lifting technique en règle sur Nintendo Switch 2. On avait déjà eu droit à ce qu'on croyait être la mise à jour ultime, mais visiblement Big N n'en a pas fini avec son plus gros succès.
Ce que change concrètement la version 4.0.0Sur Switch 2, le jeu prend désormais en charge l'écran de la console et les téléviseurs haute définition, ce qui se traduit par une image sensiblement plus nette. Nintendo ne communique aucune résolution ni aucun framerate précis, donc on restera prudents sur les superlatifs tant qu'on n'a pas comparé nous-mêmes, mais le gain est bien réel. Les temps de chargement avant les courses et les batailles ont également été raccourcis.
Le gros morceau reste le multijoueur local, qui grimpe de quatre à huit joueurs sur une seule console. On peut jouer jusqu'à sept manettes classiques, sachant que le huitième pilote devra obligatoirement passer par un Joy-Con 2 ou une manette Pro Switch 2. Autant dire que les soirées à plusieurs vont prendre une autre dimension !!!
Des ajustements pour tout le mondeDeux modifications concernent les possesseurs des deux consoles. La vitesse du joueur pendant les courses est augmentée de l'équivalent d'une pièce, et le pouvoir d'invisibilité de Maskass conserve désormais la vitesse en hors-piste, ce qui va possiblement changer certaines habitudes en ligne.
Le détail qui interpelle le plus, c'est l'ajout d'une option 96 courses dans les réglages du mode VS, accessible à ceux qui ont le Pass circuits additionnels. Neuf ans après sa sortie, Mario Kart 8 Deluxe met donc en avant, noir sur blanc dans ses menus, l'ampleur de son catalogue de circuits ! Un nombre de courses que Mario Kart World est loin d'égaler.
Faut-il y voir un signal sur Mario Kart World ?C'est la question qu'on se pose forcément. Nintendo consacre du temps de développement à améliorer un jeu de 2017 (voire même de 2014 quand on se rappelle que MK8 est sorti sur Wii U !) qui vient marcher sur les plates-bandes de Mario Kart World, sorti au lancement de la Switch 2 et vendu au prix fort. La situation est troublante.
Les chiffres officiels arrêtés au 30 juin 2026 donnent de la matière au débat. Mario Kart 8 Deluxe en est à 71,53 millions d'exemplaires et a encore progressé d'environ 450 000 unités sur le trimestre, neuf ans après sa sortie. Mario Kart World, lui, atteint 15,39 millions avec environ 690 000 unités sur la même période. Le nouvel épisode vend donc plus vite, mais l'ancien refuse obstinément de mourir.
Trois lectures se défendent. La première est purement commerciale : ces 71 millions de possesseurs constituent un vivier énorme de joueurs en train de migrer vers la Switch 2, et Nintendo a tout intérêt à leur offrir une raison de garder la console allumée. La deuxième est fonctionnelle : les huit joueurs en écran splitté sont un argument famille et soirée que Mario Kart World ne propose pas, donc les deux jeux ne visent pas exactement le même moment de jeu.
La troisième est plus embarrassante pour Nintendo. Depuis un an, Mario Kart World avance à un rythme de contenu prudent, comme on l'a vu avec l'ajout de deux tracés au mode Survie dans la version 1.7.0. Pendant ce temps, son aîné ressort avec un menu qui affiche fièrement 96 circuits. Difficile de ne pas y voir un rappel de ce qui manque encore au petit dernier, alors même que Nintendo nous avait raconté son ambition de repenser complètement la formule.
On ne parlera pas d'aveu d'échec pour autant, parce que 15,39 millions d'unités en un an sur un parc encore jeune restent un très joli score. Mais on constate une chose : plutôt que de tout miser sur son nouvel épisode, Big N choisit d'entretenir les deux. On sait que tout choix est un renoncement, mais cela mobilise beaucoup de monde autour de deux projets ! C'est certes confortable pour nous, moins un peu moins lisible pour la marque, et cela pose une vraie question sur ce que Nintendo prévoit pour retenir sur la durée les pilotes de Mario Kart World.
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Sources : Nintendo, Vooks, NintendoLife, Gematsu, Nintendo Everything
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