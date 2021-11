Super Mario 3D All-Stars : la manette N64 du Switch Online utilisable dans Super Mario 64

Galerie images 04/11/2021

Après la manette GameCube Super Smash Bros. Ultimate avec Super Mario Sunshine, vous pouvez maintenant utiliser votre manette Nintendo 64 NSO avec Super Mario 64 dans Super Mario 3D All-Stars.Bien qu’il ne soit plus produit par Nintendo depuis mars dernier, le jeu continue de recevoir des mises à jour. Disponible sur le site de Nintendo depuis quelques semaines, la manette N64 utilisable avec le catalogue rétro Nintendo 64 du NSO pourra également l’être avec Super Mario 64 via la compilation anniversaire Mario 3D All-Stars, bien que le jeu soit également disponible depuis le catalogue rétro N64 inclus dans l’offre...A lire aussi : La vidéo de l'Expansion Pack du Nintendo Switch Online bat des records d'impopularité sur YouTube Il ne manque désormais plus que la Wiimote avec Super Mario Galaxy à rajouter pour Nintendo, en espérant que, si intégration de la console dans l’expansion pack il y a, Mario Galaxy (premier du nom) n’en fasse pas partie. Ce serait dommage d'avoir un second doublon et de provoquer une nouvelle fois la gronde des joueurs !Source : IGN