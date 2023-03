Plaion et Nis america nous invitent à découvrir le line up des sorties 2023

Monster Menu

Disgaea 7 03/09/2023

On commence par Monster Menu: The Scavenger's Cookbook, prévu pour le 23 mai 2023 Dans ce jeu, vous combattez des monstres dans un donjon généré aléatoirement, une fois vaincu vous pouvez les cuisiner autour d’un bon feu de camp ! Cette caractéristique unique permet aux joueurs de récupérer des points de vie, de renforcer leurs compétences et d'améliorer leurs statistiques.Vous pourrez créer une équipe allant jusqu'à quatre aventuriers en personnalisant leur apparence, leur voix, leurs poses et leurs classes. Cet aspect du jeu permet aux joueurs de sélectionner des personnages qui correspondent le mieux à leur style de jeu, offrant ainsi une expérience plus personnalisée.Ce qui distingue Monster Menu des autres titres, c'est la combinaison des genres de jeu Tactical RPG, roguelike et survival. Ce mélange de gameplay crée une expérience excitante et imprévisible.Raiden 3 X Mikado Maniax est un Shoot'em up paru initialement en 2005. Les graphismes ont été re-lissés, les musiques sont retravaillées et le gameplay amène une feature sympathique comme le fait de jouer deux vaisseaux sur la même manette. De plus vous pouvez vous confronter aux joueurs du monde entier dans le classement en ligne.Prévu pour le 9 juin 2023 sur Nintendo Switch.Trails Into Reverie est un RPG dans l’univers de Trails of Cold Steel prévu sur Switch le 7 juillet 2023. Il suit les aventures de trois héros : Rean Schwarzer, Lloyd Bannings et la mystérieuse figure masquée "C". Découvrez trois arcs narratifs différents et passez de l'un à l'autre à tout moment grâce au système Trails to Walk.Rencontrez et recrutez de nouveaux personnages venant de tout Zemuria. Bravez les donjons générés aléatoirement pour tester votre courage et jouez à une variété de mini-jeux.Malheureusement aucune traduction française n’est prévue pour le moment.Avec le lancement de R-Type Tactics I et II en Occident, vous pouvez jouer à ce titre sur Nintendo Switch pour la première fois ! Les multiples campagnes pour chaque faction et les scénarios à choix multiples dans R-Type Tactics offrent une expérience de jeu unique à travers les deux titres tout en étoffant le lore de R-Type et les origines de l'empire maléfique Bydo. Un mode en ligne sera disponible pour profiter de batailles entre amis et avec la refonte à l'aide du moteur Unreal Engine 5, vous pourrez profiter d'une aventure à la fois stratégique et visuellement envoûtante !La sortie est prévue pour l’été 2023 sans plus de précisions pour le moment.Rhapsody: Marl Kingdom Chronicles est un jeu de rôle d'aventure et de stratégie qui combine deux jeux, Rhapsody II: Ballad of the Little Princess et Rhapsody III: Memories of Marl Kingdom. Vous suivrez les aventures musicales de Kururu, qui suit les traces de sa mère Cornet dans un monde enchanté.Aucune traduction n’est prévue pour le moment.La sortie est prévue pour l’automne 2023 sans plus de précisions.Nayuta Boundless Trails est un jeu d'action-RPG avec des puzzles environnementaux qui changent en fonction des saisons, de la magie basée sur les saisons et des compétences puissantes pour vaincre vos ennemis et débloquer de nouvelles techniques en fonction de votre performance.Cette version occidentale propose des graphismes en HD et une bande son de qualité. Plongez dans cette aventure légère et fantaisiste, explorez des lieux colorés et rencontrez une multitude de personnages tout en accomplissant une variété de quêtes annexes.Prévu en anglais uniquement et pour une sortie à l'automne 2023.C’est sans aucun doute le plus gros morceau de cette présentation. Le scénario de Disgaea 7 se déroule dans le royaume démoniaque de Hinomoto, qui est librement inspiré du Japon féodal. Le personnage principal est un guerrier arrogant nommé Fuji, entouré d'une bande de personnages déjantés et maladroits, comprenant notamment Pirilika dans le rôle de l'optimiste otaku.Disgaea 7 propose des mécaniques de jeu traditionnelles, telles que le lancer de personnage et les contre-attaques, il se distingue grâce à une nouvelle fonctionnalité de gigantification. Cette technique permet aux personnages de devenir énorme, prenant ainsi tout l'espace et infligeant des dégâts considérables. Comme pour les précédents épisodes de la saga, Disgaea 7 propose une multitude de systèmes pour améliorer les compétences et la puissance des personnages, tels que la réincarnation d'objets, une fonction de combat automatique améliorée et des combats en ligne classés contre l'IA.Disgaea 7 est prévu sur Switch à l'automne 2023.