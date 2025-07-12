Test de Extremely Powerful Capybaras : Vampire vs Capybara ?

Le pouvoir des capybara !

Ils sont forts, ces capybaras ?

Pour le reste, le jeu est plaisant à jouer. Sans prise de tête, avec un système de temps qui permet de faire des parties courtes et d’objectifs pour améliorer hors run vos différents pouvoirs. La véritable originalité du titre réside dans la possibilité d’y jouer en multi (en coop en ligne ou en local). Cela crée un joyeux bordel dans votre écran, plus encore que quand vous jouez seul, mais la possibilité est vraiment fun pour partager une soirée entre amis.

Ne vous posez pas de question : ici pas d’histoires, de pseudo scénario ou quoi que ce soit. Vous êtes un capybara, vous allez devoir choisir une classe parmi quatre et traverser un portail pour aller combattre des ennemis et marquer le plus grand score. Extremely Powerful Capybaras s’arrête là avec le scénario, mais pas avec le fun.Ces dernières années, il a été difficile de passer à côté du phénomène Vampire Survivor. Un hack’n’slash où les attaques sont automatiques, où chaque niveau vous permet de choisir un bonus ou d’en upgrader un et où les vagues d’ennemis sont de plus en plus importantes. Ici, même chose, mais avec un graphisme plus ronds et colorés et moins pixel art que son ainé vampirique. La formule est cependant globalement la même : des vagues d’ennemis et un personnage qui attaque seul. Le gameplay se résume donc à vous déplacer pour éviter de vous faire submerger et à bien choisir vos upgrades.Dis comme ça, on pourrait croire que le fun n’y est pas. Mais les fans des Vampire Survivor-like le savent : tout se joue dans les upgrades, dans le côté très satisfaisant de parvenir à échapper à une vague d’ennemis et de récupérer l’expérience disséminée au sol.Cependant, il nous faut vous prévenir. Le jeu n’est qu’en anglais (ou en portugais pour les langues occidentales). Mais cela n’est pas très grave. Le vocabulaire que vous devrez comprendre se limite aux courts textes des upgrades : tant que vous savez que vous avez besoin de “damage”, de “critical hit” et autres “health”, vous devriez vous en sortir.