Rechercher sur Puissance Nintendo
  • Ma note
    Soyez le premier à noter !

  • Vous possédez ce jeu, vous voulez vous en séparer ou vous souhaitez l'acheter ? Indiquez-le simplement.


    Fermer
    Mes jeux 0Soyez le premier !
  • Devenir fan ! Soyez le premier !0
Extremely Powerful Capybaras Disponible sur Switch depuis le 25/09/2025
Test de Extremely Powerful Capybaras (Switch)

Test de Extremely Powerful Capybaras : Vampire vs Capybara ?

Vous avez toujours voulu jouer un capybara particulièrement puissant qui met KO tous ses ennemis ? Bienvenue dans Extremely Powerful Capybaras, un Vampire Survivor like rigolo.

Test
Débarquant le 25 septembre 2025, Extremely Powerful Capybaras surfe sur la vague des Vampire Survivor-like. Mais cette fois, vous y incarnez un capybara et même plusieurs si vous décidez de jouer en coop. Alors que vaut ce jeu ? Attention, le français n’est pas disponible… mais ce n’est pas si grave/

Le pouvoir des capybara !

Ne vous posez pas de question : ici pas d’histoires, de pseudo scénario ou quoi que ce soit. Vous êtes un capybara, vous allez devoir choisir une classe parmi quatre et traverser un portail pour aller combattre des ennemis et marquer le plus grand score. Extremely Powerful Capybaras s’arrête là avec le scénario, mais pas avec le fun.
Ces dernières années, il a été difficile de passer à côté du phénomène Vampire Survivor. Un hack’n’slash où les attaques sont automatiques, où chaque niveau vous permet de choisir un bonus ou d’en upgrader un et où les vagues d’ennemis sont de plus en plus importantes. Ici, même chose, mais avec un graphisme plus ronds et colorés et moins pixel art que son ainé vampirique. La formule est cependant globalement la même : des vagues d’ennemis et un personnage qui attaque seul. Le gameplay se résume donc à vous déplacer pour éviter de vous faire submerger et à bien choisir vos upgrades.
Dis comme ça, on pourrait croire que le fun n’y est pas. Mais les fans des Vampire Survivor-like le savent : tout se joue dans les upgrades, dans le côté très satisfaisant de parvenir à échapper à une vague d’ennemis et de récupérer l’expérience disséminée au sol.

Ils sont forts, ces capybaras ?

Cependant, il nous faut vous prévenir. Le jeu n’est qu’en anglais (ou en portugais pour les langues occidentales). Mais cela n’est pas très grave. Le vocabulaire que vous devrez comprendre se limite aux courts textes des upgrades : tant que vous savez que vous avez besoin de “damage”, de “critical hit” et autres “health”, vous devriez vous en sortir.
Pour le reste, le jeu est plaisant à jouer. Sans prise de tête, avec un système de temps qui permet de faire des parties courtes et d’objectifs pour améliorer hors run vos différents pouvoirs. La véritable originalité du titre réside dans la possibilité d’y jouer en multi (en coop en ligne ou en local). Cela crée un joyeux bordel dans votre écran, plus encore que quand vous jouez seul, mais la possibilité est vraiment fun pour partager une soirée entre amis.
13/20
Très accessible, pour seulement 5,17 € sur l’eShop, Extremely Powerful Capybaras fait partie de ces jeux aux sessions courtes, qu’on aime lancer et relancer quelques minutes pour profiter d’une partie rapide. Le gameplay ne réinvente pas la poudre, mais c’est efficace et bien ficelé. Les pouvoirs en fonction des classes choisies ajoutent une autre façon de personnaliser votre expérience de jeu tout en y ajoutant une grande rejouabilité.
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - Nintendo Direct 40 ans de Mario
13 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Sympathique ces petits capybaras… ils tapent fort !

Jouabilité
Simple, efficace, le gameplay est certes minimaliste, il n’en reste pas moins de bonne facture.
Durée de vie
Qui dit Vampire Survivor-like dit durée de vie quasiment infinie. La possibilité du multijoueur ajoute une autre dimension au jeu et à sa longévité. Cependant, vu le principe du jeu, Extremely Powerful Capybaras est plus un jeu de courtes sessions que de grandes après-midi sans décoller de l’écran.
Graphismes
C’est mignon. Le côté rond et coloré d’Extremely Powerful Capybaras donne une vraie identité au jeu et lui permet de se démarquer de ses aînés.
Son
Soyons honnête : on ne joue pas à ce type de jeu pour sa musique. Et force est de constater qu’Extremely Powerful Capybaras ne fait pas exception. Sympathique certes, la boucle sonore et le temps des parties est tout de même trop courts pour éviter toute redondance. C’est bien fait, mais ça tape rapidement sur le système.
Intérêt
Bien entendu, il est difficile de faire plus complet que Vampire Survivor (surtout si vous avez pris les différents DLC et update). Mais Extremely Powerful Capybaras fait bien le boulot, pour un prix très attractif. D’autant que l’ajout d’une possibilité multi est un vrai plus pour ce titre.

Votre avis sur Extremely Powerful Capybaras

Vous souhaitez donner votre avis sur le jeu Extremely Powerful Capybaras (Switch) ? Attribuez-lui une note. Vous pouvez également écrire un commentaire, et devenir fan du jeu.

POSTER MON TEST
Il n'y a encore aucun avis de visiteurs pour ce jeu.
Galerie images

Mots-clés en relation
Console
Nintendo Switch
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil