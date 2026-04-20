› Marvel Cosmic Invasion : une démo s'invite sur Switch 2 !
News
Marvel Cosmic Invasion : une démo s'invite sur Switch 2 !
Marvel Cosmic Invasion est sorti en fin d'année dernière sur Nintendo Switch. Si vous n'êtes pas encore passé du coté Marvel de la force, il est temps d'y plonger avec sa démo. Nous l’avons essayée et on vous en parle dans cet article !
Marvel Cosmic Invasion sorti le 1er décembre 2025 continue son petit bout de chemin. Après un retour positif à la rédaction de Puissance NIntendo qui avait salué la richesse du casting et son plaisir de jeu, nombreux sont encore ceux qui hésitaient à le rentrer dans leur collection.
Développé par Trivute Games a qui l'on doit l'excellent Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge, et publié par Dotemu qui s'est illustré avec le revival convaincant de Street of Rage 4, Marvel Cosmic Invasion reprend les codes de ces derniers succès animés par une jouabilité punchy et variée. Les fans de ces beat em all reconnaitront notamment les passages de combat mouvementés dans les ascenseurs ou la possibilité d'intervertir de combattants à tout moment.
La démo disponible depuis ce vendredi sur l'eShop vous permet de choisir parmi un panel d'une dizaine de personnages allant de Spiderman à Venom en passant par Wolverine. Dans notre cas nous avons pu terminer la démo en une vingtaine de minutes en arpentant les deux niveaux disponibles représentant une balade plutôt expéditive dans les rues de new York puis une confrontation sur un héliport.
Marvel Cosmic Invasion - Official Console Demo Launch Trailer
Ayant la possibilité de former une équipe de deux combattants, notre choix s'est arrêté sur Spiderman et Captain America. Les attaques à longue portée de Captain America nous permettent de lancer son bouclier à distance pouvant ainsi causer de sacrés dégâts pendant que l'on s'occupe du menu fretin à courte portée. Spiderman de son côté pourra lancer des toiles d'araignées destructrices à distance tout en conservant son identité secrète.
Du coup, on vous donne rendez-vous sur l'eShop pour essayer la démo de Marvel Cosmic Invasion, le nouveau Beat them all de Dotemu !
Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.