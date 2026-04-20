Super Nintendo Game Atlas Vol. 2 : la zone PAL au complet
Les fans de la Super Nintendo vont pouvoir ajouter un livre à leur liste de cadeaux potentiels car les éditions Geeks Line publient le deuxième volume du Super Nintendo Game Atlas, consacré cette fois à l'intégralité du catalogue de la zone EUR/AUS.News
- Le volume 2 du Super Nintendo Game Atlas est disponible dès maintenant chez Geeks Line au prix de 30 €
- 370 pages en couleur couvrant les jeux EUR/AUS : boîtes, notices, cartouches et variantes référencées avec une précision inédite
- 330 titres analysés avec indices de rareté, plus une section dédiée aux contenus additionnels (posters, goodies, offres promo)
- Ouvrage bilingue français/anglais, format A5 souple, réalisé par le collectif Video Game Galaxy à partir de 50 000 pièces de collection
Après un premier tome centré sur le marché français, le collectif Video Game Galaxy élargit le périmètre à l'ensemble des territoires PAL : Europe, Australie, Nouvelle-Zélande. Ces 370 pages en couleur recensent boîtes, notices, cartouches et variantes EUR/AUS avec un niveau de détail que les auteurs annoncent comme inédit.
Un outil de référence pour les collectionneursLe volume ne se limite pas à un catalogue exhaustif. On y trouve des analyses historiques sur la machine elle-même, ainsi qu'une section dédiée aux contenus additionnels souvent négligés : posters, goodies, offres promotionnelles d'époque. Surtout, chacun des 330 titres analysés est accompagné d'un indice de rareté. Un repère concret pour quiconque cherche à évaluer ou compléter sa collection.
Super Nintendo Game Atlas Vol. 2.
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Source : Geeks Line
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