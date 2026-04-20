Rechercher sur Puissance Nintendo
Livre Fait l'actu depuis févr. 2015
News Livre

Super Nintendo Game Atlas Vol. 2 : la zone PAL au complet

Les fans de la Super Nintendo vont pouvoir ajouter un livre à leur liste de cadeaux potentiels car les éditions Geeks Line publient le deuxième volume du Super Nintendo Game Atlas, consacré cette fois à l'intégralité du catalogue de la zone EUR/AUS.

News
Résumé de cette actualité en 4 points :
  • Le volume 2 du Super Nintendo Game Atlas est disponible dès maintenant chez Geeks Line au prix de 30 €
  • 370 pages en couleur couvrant les jeux EUR/AUS : boîtes, notices, cartouches et variantes référencées avec une précision inédite
  • 330 titres analysés avec indices de rareté, plus une section dédiée aux contenus additionnels (posters, goodies, offres promo)
  • Ouvrage bilingue français/anglais, format A5 souple, réalisé par le collectif Video Game Galaxy à partir de 50 000 pièces de collection

Après un premier tome centré sur le marché français, le collectif Video Game Galaxy élargit le périmètre à l'ensemble des territoires PAL : Europe, Australie, Nouvelle-Zélande. Ces 370 pages en couleur recensent boîtes, notices, cartouches et variantes EUR/AUS avec un niveau de détail que les auteurs annoncent comme inédit.
On les croit volontiers : derrière le projet, 50 000 pièces de collection scannées et analysées par des collectionneurs qui ont visiblement consacré une bonne partie de leur vie à ce chantier.

Un outil de référence pour les collectionneurs

Le volume ne se limite pas à un catalogue exhaustif. On y trouve des analyses historiques sur la machine elle-même, ainsi qu'une section dédiée aux contenus additionnels souvent négligés : posters, goodies, offres promotionnelles d'époque. Surtout, chacun des 330 titres analysés est accompagné d'un indice de rareté. Un repère concret pour quiconque cherche à évaluer ou compléter sa collection.
Galerie images

Le tout est proposé en format A5 souple, bilingue français/anglais, pour 30 €. Pour les intéressés, l'ouvrage est disponible immédiatement sur le site des éditions Geeks Line : Super Nintendo Game Atlas Vol. 2.

Allez-vous ajouter ce livre à votre collection ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Geeks Line
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - L'actu de janvier 2026
Mots-clés en relation
Société
Geeks Line
Console
Super Nintendo
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil