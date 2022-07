Test de SILT, depuis les profondeurs sous-marine vient la lumière qui les éclaire.

Tout s’éteint, un plongeur s’éveille

Galerie images 12/07/2022

Galerie images 12/07/2022







Galerie images 12/07/2022





Un gameplay au fin fond des abîmes ?

Galerie images 12/07/2022



“Dans les profondeurs abyssales, les Goliaths errent, tapis sous les vagues et l’écume délétère. Chassez-les, ôtez-leur la vue pour que leur puissance soit perdue. La grande Machine dort, enfouie, elle seule est symbole de vie”.C’est par cette poésie que tout commence. Poésie bien énigmatique mais qui nous donne l’objectif de notre aventure sous l’eau. Perdu au fin fond des abysses, prenez possession de votre plongeur et trouvez un moyen de survivre et de combattre les Goliaths dans cet océan où faune et flore vous sont hostiles.“Possédez, PossédezC'est tout ce que vous avez.”Posséder les créatures marines afin de résoudre les énigmes, posséder pour combattre vos ennemis, posséder pour survivre et continuer d’avancer. Sachez-le, personne n’est votre ami dans ce jeu, restez toujours sur vos gardes dans ces lieux obscurs où le peu de lumière vous oblige à allumer votre propre lampe. Vulnérable. C’est ce que vous êtes dans cette eau bien trop calme. Vous l'êtes à chaque instant dans SILT, une seconde d'inattention et c’est fini pour vous. Puni par la mort.Bien vite, vous comprendrez que patience et réflexion sont les termes majeurs de votre aventure. Enchaînez les casse-têtes et les possibilités des possessions au fil de votre progression et des différentes créatures marines que vous rencontrez. Explorez des ruines étranges, des lieux agréablement sombres, aux sculptures et gravures bien singulières puis laissez-vous entraîner dans les profondeurs pour chercher la lumière.La tranquillité. La tranquillité c’est ce que vous allez rencontrer tout au long de SILT. Bien entendu, la difficulté augmente progressivement avec des puzzles plus complexes qui demandent plus de réflexion et de patience. Pas de timer pour vous stresser. Pas de musique. Rien. Même pas de GAME OVER. Les rares fois où le stress peut vous envahir se comptent sur les doigts d’une main. Si vous mourrez, cela sera par votre manque d'attention plus que par le manque de temps et vous pourrez alors profiter pleinement de votre plongée dans ce monde délicieusement oppressant. Parce que oui, si l’angoisse vous étreint dans SILT cela sera par le calme absolu. Rien ne fait de bruit, pas même les ennemis. Juste le son répétitif du courant et des bulles de respiration de notre scaphandrier. Un scaphandrier solitaire qui évolue dans l'univers bien particulier de SILT. Un titre qui fait alors l’économie de tout contexte tout comme il fait l’économie de boutons, simple et efficace. Une économie qui pousse à se balader dans ce monde marin avec plaisir.Mais si nous pouvons ne tarir que d’éloge pour ses décors et son ambiance aussi bien sonore que visuel, c’est par le gameplay que SILT est faible. Des niveaux longs et ennuyants où la variété en devient, au bout d'une heure, simplement redondante. Si au début les décors et la découverte vous mettent de la poudre aux yeux, le gameplay vous l’enlève assez rapidement. Avancer, posséder et résoudre sont le principe même de ce jeu mais vous allez surtout avancer.Vous avancez durant de longues secondes au point même où vous aimerez nager plus vite. Un sentiment de routine s’installe alors rapidement, nous permettant de passer plus de temps à apprécier la direction artistique et à se questionner sur l’univers du jeu, cela n'en reste pas moins fastidieux. Peut-être que certains niveaux auraient mieux marché en étant plus courts. Peut-être que c’est pour mieux représenter le vide et la profondeur de l’océan. Peut-être.Malgré tout, la progression et la courbe de difficulté des puzzles est assez bonne, mais vous devez savoir que vers la fin du jeu, vous pouvez rencontrer des bugs de caméra crispants qui nous obligent à redémarrer SILT. Des bugs d’ennemis présents dans le niveau qui se téléportent vers vous et vous tuent, traversant les murs comme s'il n'y avait aucune collision. Des bugs qui gâchent et frustrent totalement l’immersion.Toutefois, l’envie de continuer et d’en apprendre plus sur cet univers vous poussera à jouer encore et encore. Vous recommencerez à l’infini des tableaux cherchant la solution à l'énigme, vous explorerez les environnements, vous apprécierez votre escapade sous-marine. C’est sûrement ça le pouvoir de SILT.