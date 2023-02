Miyamoto n'aime pas être surnommé le Spielberg des jeux vidéo

Comme vous l'avez dit, on m'a aussi appelé le Spielberg du monde du jeu. [...] Mais en fait, je n'aime pas ça. Je suis Miyamoto. Miyamoto est Miyamoto et Nintendo est Nintendo. Cependant, je me sens très honoré d'être comparé à Disney. Cela dit, plutôt que de comparer Nintendo à Disney, je pense que Disney, dans une certaine mesure, surtout pour les familles, [représente] un sentiment de sécurité pour les familles.

Le papa de Mario, le concepteur de jeux vidéo Shigeru Miyamoto, a récemment exprimé son mécontentement à propos de la comparaison qui le relie à Steven Spielberg. Cette comparaison a été établie dès 1996, on a cherché et on l'a nous-même employé aussi dans un article paru sur PN en 2002 , mais Miyamoto a déclaré dans une interview récente avec GameSpot qu'il n'appréciait pas cette comparaison.Voici ses propos :Miyamoto estime donc que cette comparaison est inappropriée : pour lui, les jeux vidéo sont un médium unique qui ne devrait pas être comparé à d'autres formes d'art, enfonçant le clou en parlant de la comparaison de Nintendo avec Disney.La comparaison avec Steven Spielberg vient du fait que Miyamoto a créé des jeux vidéo qui ont eu un impact culturel important, de la même manière que Spielberg a créé des films qui ont de leur côté marqué leur époque.On reconnait bien là la modestie du papa de Mario : Miyamoto est l'un des créateurs de jeux vidéo les plus influents de tous les temps, son travail et sa contribution ont été maintes fois saluées par des récompenses prestigieuses de type "lifetime achievement", des récompenses auxquelles Steven Spielberg n'est pas étranger lui non plus, dans le milieu du cinéma.Source : Gamespot