Test de Taiko no Tatsujin: Drum ‘n’ Fun (Switch)

Le moment unboxing de Taiko no Tatsujin !

La boite est de belle taille mais finalement bien moins importante que ce que nous craignions à la base. Elle contient deux bacs cartonnés superposés, le premier protégeant la zone de frappe de votre Taiko, le second le système de pied et les (les baguettes en plastique jaune ( elles ont un faux air de saucisses).





Tout ceci se monte et se démonte rapidement et facilement, ce qui est utile quand Madame souhaite que l’on range le séjour. Le boitier avec le jeu physique est inclus également, on apprécie de ne pas récupérer dans ce pack un simple code de téléchargement.





Au lancement du jeu, c’est très coloré et un bonheur sur grand écran. Mais le jeu reste tout aussi agréable console posée sur la table pour y jouer directement dessus. Bandai Namco a pris soin de personnaliser les couleurs du jeu et de faire ressortir la gamme de couleur neon rouge et bleu de la Switch, jusque sur les personnages.

Taiko No Tatsujin: Drum 'n' Fun! est un jeu de rythme, il va falloir frapper/appuyer son tambour/écran au bon moment en suivant les indications visuelles qui défilent à l’écran.





Attardons nous d’abord au gameplay via le tambour. Une note rouge nous invite à frapper au centre du tambour tandis que la note bleue nous invite à frapper le bord. La note jaune nous oblige à faire un roulement de tambour rapide. C’est très simple donc de jouer au tambour et le jeu est clairement optimisé dans cet esprit.





Plus vous frappez correctement au bon moment, plus vous faites grimper le pourcentage d’une jauge d’âme pour tendre vers le jeu parfait, avec 100% de réussite (bon, nous n’avons pas encore réussi à le faire en mode extrême).





La jauge se charge au-dessus et en-dessous de la zone de jeu, il est aisé de finir à 100% en mode facile et normal. En cas de succès à 100%, vous décrochez une couronne, de même si vous réussissez un combo de 100 notes sans erreur.

Quelques mots concernant le tambour : c’est une version spécifique pour Nintendo Switch sur lequel nous retrouvons les principaux boutons de commandes de la console (y compris capture d'écran) et qui se connecte via un porte USB. Il se révèle très stable posé sur le sol avec son pied, Bandai Namco nous invite à y glisser deux bouteilles d’eau de 0,5 litres pour améliorer la stabilité de l’ensemble lors des musiques les plus intenses. Jusqu’à présent, nous n’avons pas senti le besoin de le faire, à vrai dire on craignait surtout de taper trop fort nos baguettes, mais elles tiennent le choc.





Il faut noter que ce tambour a divisé au sein de la rédaction au niveau du ressenti des baguettes, Thibault et Boris n’étant pas vraiment fans. Il existe des sites qui proposent des astuces pour utiliser d’autres baguettes si vous n’êtes pas convaincu par les sensations des modèles d’origine, c’est leur retour à ce niveau un peu mitigé qui m’avaient fait personnellement hésiter à investir dans ce kit complet avant de foncer dessus à la première promotion. Et finalement, c’est tout de même très sympa, même si des baguettes un peu plus fines auraient été meilleures.

Et si je n’ai pas l’argent pour me payer la collector Edition ?

Le jeu peut se trouver d’une part sans instrument en version standard (on l’avait aperçu à 25 € lors de la Paris Games Week 2019), vous pouvez ensuite acheter ultérieurement le tambour seul (pas facile à trouver cependant, ne vous faites pas refiler sur Ebay une ancienne version Wii U ou un clone).





Sans tambour, vous pouvez jouer de trois manières :





- Via les boutons de votre switch, en pressant en alternance sur les commandes. C’est donc possible d’y jouer ainsi notamment lors de déplacement et cela fonctionne bien, même si on craint tout de même un peu pour la durée de vie de nos boutons de manettes lors des phases de roulement de tambour. Vous alternez en pressant A pour le rouge et Y pour le bleu, les deux zones de bouton étant eux gérés au niveau des mini-jeux.





- La seconde est une gestion tactile de l’écran : vous appuyez directement sur l’écran au bon moment, c’est un peu plus délicat pour être performant lors des roulements, mais cela fonctionne assez bien, console posée sur une table. On vous recommande cependant d’avoir une bonne protection écran sur votre console pour ne pas endommager l’écran lors d’une musique très rythmée.





- La troisième et probablement la meilleure façon d’y jouer quand on ne possède pas le tambour, c’est de tenir vos deux joy-con en main et de frapper virtuellement avec celui de droite sur les notes rouges et frapper avec le Joy-con gauche pour les notes bleues, on bat en alternance rapidement les deux joy-con pour les notes jaunes impliquant les roulements. Le mouvement sera à amplifier si le cercle est plus gros.







Notons qu’avec ce jeu via les Joy-Con, que nous avions essentiellement testé jusqu’à présent avec la démo, des variations de précision ont été relevées entre deux paires. Celles qui ont posé des problèmes de précision se sont révélées contenir un Joy-con qui a tendance à mal se charger arrimé sur la console et dont on perd parfois le contact. En revanche, nos Joy-Con qui avaient fait l’objet d’une réparation suite à un problème de Joy-Con drift n’ont posé aucune souci de précision.





Il reste un coup de main à prendre au départ et bien prendre un bon positionnement du Joy-Con pour faire le mouvement bien verticalement et non en biais, mais cela reste très amusant. Donc prudence si vous ressentez quelques inconforts avec vos Joy-Con, vérifiez bien leur charge et la calibration.

Je veux y jouer !

Après avoir sélectionné votre personnage parmi une petite proposition de l’éditeur (on a inclus les personnages de Splatoon et notre petite boule rose Kirby dans cette édition Switch), on se lance dans le choix des musiques, avec plus de 70 titres à disposition, dont la désormais célèbre musique de Super Mario Odyssey et quelques titres Splatoon.





Vous avez donc déjà largement de quoi faire et de nombreux DLC payants vous apporteront de nouvelles musiques, quelques Disney par exemple avec le pack Winter mettant en avant la Reine des neiges (le premier uniquement) et surtout les titres Ghibli et Pokémon. L’addition grimpe vite avec tous ces packs, c’est donc à choisir au coup par coup.

Toutes les musiques sont classées par catégories, certaines seront à débloquer en cours de jeu : Pop, Anime, Vocaloid, Variétés, Classiques, Musiques de jeu et Namco Original. Faites un tour sur l’eShop quelques titres gratuits sont disponibles en téléchargement mais ils sont peu nombreux.

Chacune des musiques jouée en mode Taiko peut être faite en solo ou en compétition deux joueurs. Le joueur simulant sa batterie virtuelle en agitant ses Joy-Con a tout de même tendance à fatiguer davantage que le joueur sur son tambour, qui peut mieux doser le mouvement de ses bras. On ne sait pas d’ailleurs si on peut gérer deux tambours simultanément, nous n’en possédions qu’un (et c’est déjà bien).





Vous pourrez opter pour quelques variations comme celui qui fera le plus de combo durant la musique ou celui qui aura le plus de combo à la fin de la musique (avec remise à zéro à chaque erreur, on imagine le drame lorsque vous avez effectué un perfect et vous loupez une note à cinq mesure de la fin alors que votre coéquipier a manqué plusieurs notes en cours de jeu mais arrive à aligner correctement les dix dernières mesures).









Roulement de tambour obligatoire, on alterne donc le plus vite possible la frappe pour marquer le plus de points.Même principe, mais en temps limité (en fait, avant que la nouvelle note arrive) !

Parmi les options en ligne, vous avez la possibilité de faire un match classé. On est surtout tombé face à des joueurs asiatiques et il fallait parfois attendre, on a donc surtout opter pour des parties locales.

Un mini-jeu pour un peu de variété

Les mini-jeux permettent de jouer à trois ou quatre. Vous suivez des rythmes et des sons et le joueur le plus proche remporte la manche. A chaque fois la progression passe par quatre phase : un mouvement vitesse classique, un mouvement vitesse plus lent, un mouvement vitesse accélérée et un mouvement où l'on ne voit plus notre score (remplacé par des points d'interrogation), nous obligeant à faire de notre mieux pour atteindre l'objectif défi qui nous est attribué.













On frappe aux baseball en cadence, avec parfois des doubles lancés et des tirs de feu ! Assez fun !On envoi en cadence des bombes pour créer un beau feu d'artifice. Si vous n'actionnez pas au bon moment, cela éclate comme ici.Ici vous observez le poussin central, et lorsque les musiciens derrière tapent sur leurs tambours, vous devez effectuer les mêmes mouvements. Pas si simple, surtout la gestion du saut (les deux baguettes en même temps ou les deux boutons en même temps) inséré dans des mouvements plus classiques.On aspire des nouilles (deux couleurs pour les boutons) et il faut souffler 4 fois pour refroidir le plat de Ramen chaud avant de l'absorber. On s'est bien marré sur celui-ci.

Ces paliers sont variables suivants les jeux et on a clairement eu du mal sur certains titres qui nous paraissaient insurmontables. Lorsque vous réussissez un défi, vous débloquez le mini-jeu similaire dans une version plus relevée. Il y a tout de même une certaine variété dans les jeux, de quoi largement vous amuser pendant une soirée, surtout à quatre (l'IA de l'ordinateur est redoutable sur certains mini-jeux).











Le classique 1,2, 3 soleil ! Pas si simple pour réussir les trois défis avant le temps de fin.Honnêtement, celui-ci on est super mauvais, Un bouton pour un cerceau, les deux boutons en même temps quand il y avait deux cerceaux. On ne comprenait pas certaines de nos erreurs.Voici un exemple de tableau de score : ça va, on a tous réussi le défi de 100.Image pixelisée voulue par le jeu, vous avancez et sautez pour attraper et manger la nourriture. Facile et fun.

Sympa pour y jouer ponctuellement à plusieurs mais on s’est beaucoup plus amusé en faisant tourner les baguettes et les joy-con pour jouer en versus à deux sur les différentes musiques incluses dans le jeu et sur quelques DLC complémentaires. Les mini-jeux permettent cependant de débloquer de nombreux personnages que vous choisir ensuite comme avatar. Y jouer vous permettra aussi de débloquer des musiques.

















Le but est d'attendre que la fleur s'ouvre totalement pour être le premier à récupérer la goutte de nectar. Défi de 6 et 8 gouttes à attraper, tout le monde a les yeux rivés sur la fleur et se percute. Ici le bleu est tranquille pour attraper le nectar, nous étions tous les trois hors-jeu après s'être percutés.On frappe en cadence pour virer la figurine de la même couleur que nous, la grosse noire devant être frappée avec les deux boutons/baguettes en même temps.On frappe en cadence bien dans le centre du pot. Selon le rythme, si vous frappez trop tôt, vous heurterez le bord, trop tard ce sera à côté. Bon, à nouveau nous avons été mauvais sur ce mini-jeu.Hop, je te renvoie la balle. Par contre pas d'erreur de notre part et nous avons tout de même échoué au niveau du défi. On a dû louper un élément de la consigne.Une catastrophe ce mini-jeu pour nous, sauter par-dessus la corde au bon moment, on est très loin de réussir le défi.On danse en tournant autour de ce plot central, attention au changement de sens sinon le personnage derrière nous nous donnera un coup et nous fera chuter.

Un jeu parfait pour vous défouler ponctuellement et extrêmement fun, c’est une grande réussite. Vous allez voir tout de suite si vous êtes bien latéralisés en agitant vos Joy-Con, c’est extrêmement détendant en jouant sur le tambour (bon, on sue tout de même pas mal sur certaines musiques). Tous les amateurs de jeux de rythme se doivent de l’avoir dans leur logithèque ou du moins se doivent de l’essayer, la démo étant malheureusement bien trop courte pour s’en faire réellement une idée.



Alors, comment dire, le niveau extrême est surhumain. Certaines musiques ont 9 étoiles de difficulté. On est déjà heureux d'avoir 56% de réussite, on a vu des vidéos sur le net de personne réussissant le 100%, on a un gros besoin de s'entraîner.

Achat version standard ou achat du coffret avec le tambour ?

L’achat du tambour est-il nécessaire ? On aurait tendance à dire oui car le gameplay y est idéal, c’est beaucoup moins fatiguant que d’effectuer les mouvements avec les Joy-Con. Mais après tout, si vous avez investi dans le Ring Fit Adventure pour faire du sport et si vous avez déjà un long entrainement avec Fitness Boxing, cela fera un bon complément sportif.





On est tout de même conscient que la facture reste élevée donc malheureusement c’est le porte-monnaie qui décidera en dernier ressort. Mais quand on voit le prix de certaines éditions Collector incluant des statuettes en plastique pas toujours très belles et ne servant à rien dans le jeu, l’achat du tambour peut sembler un investissement raisonnable.





Vous n’aurez cependant pas toujours facilité de trouver le tambour seul à un prix intéressant, l’édition collector regroupant le jeu physique + le tambour est donc une solution bien souvent plus rentable.