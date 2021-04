Test de Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Switch)

Situation de départ et objectif

Le début de l'aventure 05/04/2021



Que peut-on faire ?

La ville et la ferme 05/04/2021



Les points forts

Une variété de choses à faire

Les points faibles

Un manque considérable de finition

Quel beau loading screen ! 05/04/2021

Beaucoup de choses à faire sur le papier… mais on tourne vite en rond

Story of Seasons : pioneers of olive town vous place dans la peau d’un jeune homme ou d’une jeune fille qui déménage dans la ville natale de son grand père décédé. Vous décidez de reprendre sa ferme laissée à l’abandon et allez bénéficier des conseils du maire de la ville qui rapidement vous transmettra vos objectifs : redorer l’image de la ville en participant à son expansion et remettre sur pieds l’ancienne ferme laissée, depuis semble-il quelques années, à l’abandon.Votre espace de jeu est ainsi séparé en deux parties distinctes : la ville et la région de votre ferme.L’espace consacré à votre ferme est divisée en différentes zones que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure afin d’agrandir votre territoire et d’avoir accès à des bâtiments à rénover (poulailler, étable, écurie…). Le jeu est principalement basé autour du principe de crafting, à savoir, la recherche de matériaux de base, la transformation de ces matériaux en autres matériaux et la construction d’objets à partir de tout cela.Ainsi vous avez la possibilité de couper des arbres pour en récolter différents types de bois, accumuler de l’argile en vidant des flaques d’eaux, récolter différents types de pierres et de minerais en explorant des grottes, couper l’herbe qui jonche le sol etc.Vous allez ensuite pouvoir transformer ces ressources de base grâce à des machines (vous pouvez par exemple créer des planches de bois, du tissu, des lingots…), ce qui vous permettra par la suite de fabriquer d’autres objets utiles à votre progression, à votre agriculture et à l’aménagement de votre ferme. Autant être clair directement si cet aspect crafting ne vous intéresse pas, « Pioneers of Olive Town » n’est absolument pas fait pour vous.En dehors de ce crafting vous avez la possibilité de cultiver un grand nombre de plantes, fleurs, arbres fruitiers & légumes, qui vous permettront, après avoir eu la patience de les faire pousser, de gagner de l’argent en les revendant via une boite de dépôt (comme celle de la boutique dans Animal Crossing New Horizons). Vous pouvez aussi gagner de l’argent en revendant différentes plantations sauvages que vous trouverez sur votre exploitation tous les jours ou en pêchant dans la mer par exemple.La ville, elle, regroupe l’ensemble des commerces et personnages non jouables du jeu. C’est là-bas que vous pourrez vous procurer vos graines, vos animaux, améliorer vos outils, fabriquer des nouvelles habitations pour vos élevages, agrandir votre maison etc. Vous pourrez aussi y acheter de nouveaux vêtements, modifier votre apparence, contribuer à développer le musée (cela vous rappelle quelque chose ?), aller au restaurant (pour remplir votre jauge d’énergie quotidienne), vous rendre à la mairie pour effectuer des « missions » pour la ville ou ses habitants (ce qui se résume à fournir une quantité précise d’un ou plusieurs éléments cultivables, constructibles ou à crafter sur l’île).C’est aussi en ville que vous allez pouvoir participer à des évènements (festivals, concours, mini jeux) et tisser des liens avec les habitants et pourquoi pas si vous en avez le courage (et si vous comprenez comment faire) trouver l’âme sœur.Comme présenté plus haut dans ce test, l’un des atouts principaux du titre tient dans sa tentative de proposer un contenu riche : au travers des différents animaux à élever, des plantations variées que l’on peut cultiver (arbres fruitiers, légumes, fleurs), de la pêche, du musée que l’on peut remplir, des personnages que l’on peut croiser, des ressources que l’on peut cafter pour fabriquer des objets.Le joueur est assez libre de faire ce qu’il veut très rapidement, il n’est pas tenu par la main trop longtemps par un tutoriel contraignant. Les joueurs désireux d’être aux manettes de leur ferme le plus rapidement possible seront donc rassurés.La réalisation du jeu manque sérieusement de finition et certains éléments ont clairement été développés à la va-vite.Les explications des différents principes de gameplay ne sont pas suffisantes, on se retrouve très vite à se poser plusieurs questions auxquelles il va falloir répondre seul, en cherchant par soit même en parcourant de long en large les menus et les lieux : Comment nouer des relations avec les villageois ? Quels cadeaux faut-il leur offrir pour attirer leur attention ? Y-at-il d’autres moyens de susciter leur intérêt ou vont-ils simplement toujours répéter le même type de phrases et avoir la même routine jour après jour ? Quels sont les innombrables objets que l’on récolte que l’on doit garder car ils serviront pour du crafting, lesquels peuvent être vendus directement car ils n’ont pas d’utilité ?Les loading screens qui affichent un screenshot du jeu aléatoirement, donnent l’impression d’avoir été générés au hasard tant ceux-ci sont parfois mal cadrés ou présentent des scènes étranges (animal qui traverse une porte par exemple, gros plan hasardeux).L’aventure est ponctuée d’événements mais ces derniers sont risibles. Pour ne citer que les deux premiers que j’ai rencontrés, l’un était consacré à une chasse aux œufs, qui s’est traduite par une cinématique montrant le personnage cherchant les œufs dans la ville (zéro gameplay, zéro intérêt), l’autre consistait en une course d’animaux de compagnie, nécessitant d’appuyer au bon moment sur un bouton à plusieurs reprises. On comprend ici bien l’inspiration du côté d’Animal Crossing mais avec un sacré goût d’inachevé, comme si l’idée de ces ajouts avait été faite au dernier moment afin de cocher la case « événements saisonniers » qui fait le succès de la franchise de Nintendo.Certains détails manquent véritablement. Si à l’instar d’Animal Crossing nous pouvons utiliser différents outils, je n’ai à ce jour toujours pas trouvé comment faire pour ne porter aucun outil dans ses mains autrement qu’en laissant une case vide dans son inventaire et en sélectionnant cette dernière…La traduction française laisse elle aussi parfois à désirer et peut nuire à la compréhension de certains principes du jeu (cela m’est arrivé sur la pêche).Outre ces manques de finition dans la réalisation du jeu, la technique pêche elle aussi. On remarque de sérieux ralentissements à chaque fois que l’on se balade dans le village (zone la plus dense du jeu avec un grand nombre de bâtiments et de personnes).La richesse proposée par le jeu saute rapidement aux yeux, le village est composé de beaucoup de marchands et l’on constate que l’on va pouvoir avoir accès à une zone de plus en plus grande pour développer sa ferme. Mais l’on se retrouve vite au final à enchainer les jours en se focalisant sur la même chose (crafting de ressources dans les grottes, coupage de bois, plantations).Dès lors de jeu se révèle vite répétitif et les causes sont multiples : manque d’explications et de mises en situations sur les possibilités offertes (ou non d’ailleurs) par le jeu, rythme très lent dans la progression (malgré la présence d’un mode plus rapide), plantations et élevage variés mais qui se ressemblent tous dans finalité (je plante, j’arrose et je récolte).Ainsi les joueurs les moins patients risquent vite d’avoir fait le tour de la boucle de gameplay principal et ne vont pas avoir envie de persévérer et faire prospérer leur ferme et la ville pour voir si les possibilités offertes évoluent.