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Helix: Descent N Ascent Disponible sur Switch depuis le 23/07/2026
Test de Helix: Descent N Ascent (Switch)

Test Helix: Descent N Ascent : un monde en noir et blanc

Plongez dans un monde entièrement dessiné à la main, étrange et magnifique. Helix vous embarque dans une grande aventure… Prêt ?

Test
Helix: Descent N Ascent fait partie de ces jeux qui impressionnent dès les premières minutes. Avec son dessin entièrement fait à la main, ses environnements étranges et foisonnants, le studio belge Badas Mongoose met la barre très haut. Sorti le 23 juillet, Helix nous réserve de nombreuses surprises, qu’on a hâte de vous présenter.

Tout un symbole

Helix est un titre volontairement cryptique. Ici, pas de textes, du moins pas explicite ni dans notre langue. Plutôt des symboles, des images qui reviennent et qui nous donnent des indices sur la marche à suivre. A vous de comprendre et de découvrir l’univers d’Helix. A vous de saisir pourquoi et comment avancer et explorer ce monde. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez découvrir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux lieux et environnements.
Helix est un titre ingénieux, mais qui souffre d’un “problème” majeur : de par son côté cryptique, il est difficile de le laisser de côté quelques jours pour y revenir ensuite. L’absence de textes et d’indications feront alors travailler votre mémoire si vous faites une pause dans votre partie. Heureusement, il est relativement court, avec seulement 6h de jeu environ. Passé ce détail, Helix est un titre excellent.
Graphiquement, le jeu vous met une claque dès les premières minutes de gameplay. Tout en noir et blanc, regorgeant de détails, dessiné à la main, Helix possède une direction artistique immersive. Le jeu s’inspire d’ailleurs largement de la bande dessinée indépendante et des mangas. Entre émotions, souvenirs parfois cryptiques et interactions basées uniquement sur le visuel, le monde d’Helix se dévoile par petites touches. A vous d’en saisir la profondeur.

Découvrir pas à pas


Au-delà du côté puzzles environnementaux, Helix a comme mécanique principale votre curiosité. Ce sera elle qui vous guidera tout au long de l’aventure : et si j’allais par là ? Et si je tentais d’utiliser tel pouvoir là-dessus ? Bien sûr, il existe des jalons, des indices visuels, des éléments du décors qui vous indique quoi faire. Mais les décors sont particulièrement homogènes : ici pas d’endroits où vous êtes sûr de trouver une entrée parce que le traitement graphique est légèrement différent par exemple.
Puisqu’il n’y a aucun texte, le gameplay et l’interface se doivent d’être les plus efficaces possible. Et les plus clairs. Et c’est bien entendu le cas. Des rappels visuels à l’écran vous indiquent sur quelle touche appuyer pour utiliser tel ou tel pouvoir. Ceux-ci se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Vous pourrez alors utiliser une sorte de grappin, vous “transférer” dans un petit robot volant qui va explorer des zones que vous ne pouvez pas atteindre, etc.
A vous de découvrir les différents pouvoirs. Le jeu est vaste, les environnements magnifiques. Le gameplay est relativement classique, mais il porte bien les thèmes sous-jacents du jeu : on y “parle” de solitude, d’exploration, de communication…
18/20
Helix est un titre qui se démarque du lot. Sa direction artistique y est pour beaucoup : le titre est magnifique, dessiné à la main, avec une musique atmosphérique qui colle parfaitement à l’atmosphère. Le gameplay est simple, mais les énigmes environnementales, les puzzles qui sont proposés, viennent ajouter de la diversité. Les pouvoirs aussi : quand on en débloque un, on a envie de retourner tout explorer pour découvrir les autres secrets du jeu. Percez les mystères de ce monde avec Helix !
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Le tout dernier PNCAST
PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Helix fait partie de ces jeux étonnants mais captivants dès les premières secondes. Sa direction artistique est un véritable plus, nous immergeant d’autant plus dans cet univers grandiose.

Jouabilité
Le gameplay est classique mais très efficace et particulièrement bien mis en scène. L’absence totale de texte rend l’expérience quasi universelle. La présence des boutons et de rappels visuels à l’écran sont un plus, en termes de lisibilité et de clarté du gameplay, nécessaire ici puisqu’il n’y a pas vraiment de tuto.
Durée de vie
Six heures, ça parait court. Mais en réalité, c’est une expérience de jeu parfaitement calibrée. D’une part parce que le jeu nécessite presque d’être fait d’une traite, du fait de l’absence de texte et du côté un peu cryptique de sa narration. D’autre part pour en profiter pleinement et s’immerger totalement.
Graphismes
Le jeu est magnifique. Que ce soit les environnements dessinés à la main, l’influence des bandes dessinées des années 90/2000 et des mangas de la même époque, ou encore les animations des personnages et de l’environnement. Tout est magnifique, particulièrement bien réalisé.
Son
Là aussi, la barre est très haute : un sound design soigné, une musique discrète mais présente qui vient structurer les salles et les moments de gameplay… C’est vraiment magnifique.
Intérêt
A seulement 14,90 €, Helix est un titre abordable pour ce qu’il propose. Par certains côtés, nous sommes plus face à une expérience vidéoludique complète, profonde, explorant sans trop en avoir l’air différents thèmes.

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