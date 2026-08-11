Test Helix: Descent N Ascent : un monde en noir et blanc

Tout un symbole

Helix est un titre volontairement cryptique. Ici, pas de textes, du moins pas explicite ni dans notre langue. Plutôt des symboles, des images qui reviennent et qui nous donnent des indices sur la marche à suivre. A vous de comprendre et de découvrir l’univers d’Helix. A vous de saisir pourquoi et comment avancer et explorer ce monde. Au fur et à mesure de votre progression, vous allez découvrir de nouveaux pouvoirs, de nouveaux lieux et environnements.

Helix est un titre ingénieux, mais qui souffre d’un “problème” majeur : de par son côté cryptique, il est difficile de le laisser de côté quelques jours pour y revenir ensuite. L’absence de textes et d’indications feront alors travailler votre mémoire si vous faites une pause dans votre partie. Heureusement, il est relativement court, avec seulement 6h de jeu environ. Passé ce détail, Helix est un titre excellent.

Découvrir pas à pas

Au-delà du côté puzzles environnementaux, Helix a comme mécanique principale votre curiosité. Ce sera elle qui vous guidera tout au long de l’aventure : et si j’allais par là ? Et si je tentais d’utiliser tel pouvoir là-dessus ? Bien sûr, il existe des jalons, des indices visuels, des éléments du décors qui vous indique quoi faire. Mais les décors sont particulièrement homogènes : ici pas d’endroits où vous êtes sûr de trouver une entrée parce que le traitement graphique est légèrement différent par exemple.

Puisqu’il n’y a aucun texte, le gameplay et l’interface se doivent d’être les plus efficaces possible. Et les plus clairs. Et c’est bien entendu le cas. Des rappels visuels à l’écran vous indiquent sur quelle touche appuyer pour utiliser tel ou tel pouvoir. Ceux-ci se débloquent au fur et à mesure de votre progression. Vous pourrez alors utiliser une sorte de grappin, vous “transférer” dans un petit robot volant qui va explorer des zones que vous ne pouvez pas atteindre, etc.

Graphiquement, le jeu vous met une claque dès les premières minutes de gameplay. Tout en noir et blanc, regorgeant de détails, dessiné à la main, Helix possède une direction artistique immersive. Le jeu s’inspire d’ailleurs largement de la bande dessinée indépendante et des mangas. Entre émotions, souvenirs parfois cryptiques et interactions basées uniquement sur le visuel, le monde d’Helix se dévoile par petites touches. A vous d’en saisir la profondeur.A vous de découvrir les différents pouvoirs. Le jeu est vaste, les environnements magnifiques. Le gameplay est relativement classique, mais il porte bien les thèmes sous-jacents du jeu : on y “parle” de solitude, d’exploration, de communication…