Test de FOREGONE (Switch)

C’est l’histoire de quoi exactement ?

C’est l’heure de la bagarre mais en tombant

Il manque une étincelle

Dans Foregone, vous incarner une nouvelle espèce de soldat nommé les Arbitres. Vous êtes la première des Arbitres. Votre mission sera de repousser l’envahisseur afin de sauver votre pays. C’est un scénario assez bateau sans grande originalité.Une fois le petit texte d’introduction passé, vous aurez très peu d’information sur le contexte historique et les dialogues sont inexistants. La mise en scène n’est rien d’autre qu’un prétexte pour passer à l’action. C’est fortement regrettable car avec une bonne mise en scène, même une histoire assez basique n’empêche pas la qualité de son récit, mais il n’en est rien ici.Le scénario étant extrêmement secondaire pour ne pas dire inutile, très rapidement vous vous retrouvez dans le vif du sujet, c’est-à-dire l’action. Comme tout bon metroidvania, il y a régulièrement de l’action avec des ennemis à tous les niveaux de plateforme.Bien que l’expérience offre une excellente maniabilité sur les scènes d’action avec les esquives et plusieurs types d’armes, l’aspect plateforme quant à lui reste peu exploité. Il y a peu d’énigmes et les niveaux ne sont que des grandes pièces dans lesquels on se contente d’avancer pour trouver un interrupteur qui ouvrira la prochaine porte fermée.D’ailleurs les sauts manquent de maniabilité. Ils sont assez rigides à diriger et vous ne manquerez pas de vous faire tuer en essayer de traverser un obstacle mortel où une maniabilité plus souple aurait été la bienvenue.Avec sa réalisation en pixel de toute beauté, le jeu fait étrangement penser à Dead Cells.Mais la comparaison s’arrête là. Malgré un système d’armement simple et efficace. Il manque ce petit quelque chose qui donne cette particularité propre à un titre unique dépassant nos attentes. Tout est bien réalisé dans ce jeu mais, il n’y a rien de neuf et rien de particulièrement spécial. Les ennemis dropent assez régulièrement des armes et de l’équipement.Ces butins peuvent être améliorés à l’artisan de la forge. L’Héroïne peut également améliorer ses aptitudes grâce à l’argent récupérer sur le cadavre des ennemis. Elle peut également équiper deux pouvoirs spéciaux parmi plusieurs qui seront acquis en cours de route.Il a de grandes qualités mais c’est très monotone. Les ennemis sont peu variés et simples à éliminer. Les boss, bien que très impressionnants et joliment pixélisés, ne représentent pas une grande source de challenge.