Souriez, vous êtes observé !

Vous incarnez donc Tom, la postgirl. Votre mission est de livrer les colis à leurs différents destinataires. Et si vous êtes un peu curieux, vous pouvez même regarder à travers les fenêtres avant et après vos livraisons pour découvrir la vie secrète des habitants. Vous allez alors faire face à des situations absurdes, délirantes, étranges et parfois très gênantes. Le jeu joue à la fois sur le malaise d’être mis dans la posture du voyeur et sur l’absurdité des situations que vous allez découvrir. Une question subsiste cependant : Qu’est-ce qui se trouve dans le colis que vous livrez ?

Soyez curieux, vous serez récompensé !

Tom the Postgirl fonctionne sur l’absurde et sur la découverte. Soyez curieux. Chaque action compte en réalité, même si vous n’en avez pas forcément conscience. Parfois, un achievement s’affiche en haut à droite de l’écran. Pourquoi ? Mystère. Vous ne pourrez pas le découvrir lors de votre première partie avant la fin. Et pourquoi “la première partie” ? Parce que Tom the Postgirl possède une certaine rejouabilité. Vous avez plusieurs fins à débloquer, plusieurs conclusions à découvrir. Et tout cela se fait en fonction de vos actions pendant l’histoire.

C’est intéressant d’avoir un système de jeu asymétrique comme ça. Lors de votre première partie, vous aurez à la fois l’impression d’être voyeur et observé par le jeu lui-même. Tom the Postgirl joue sur l’impression de malaise, sur la curiosité, sur l’absurde. Attention cependant, il existe des trigger warnings présentés en tout début du jeu. Celui-ci met en avant des situations complexes, bien que fictives et poussées à leur paroxysme. Il faudra donc le prendre en compte avant de lancer le jeu.

Outre son récit complètement déjanté, Tom the Postgirl se distingue grâce à sa direction artistique. Tout en noir et blanc, avec uniquement des touches de rouge écarlate et un trait qui rappelle la bande dessinée. Tom elle-même est en habit rouge, ce même rouge que l’on retrouve un peu partout. De là à dire qu’il s’agit du fil rouge du jeu, il n’y a qu’un pas, que l’on franchit en explorant l’univers du jeu.

Tom the Postgirl est avant tout un jeu narratif. Au fil des différents chapitres, vous allez vous balader sur la carte et découvrir les différentes maisons. Mais il y a quelque chose de plus. Au début de votre aventure, vous trouvez une étrange console extra-terrestre. Son écran indique des points qui se remplissent quand vous faites certaines actions. En effet, dans chaque maison et jardin, vous avez des éléments en rouge, des fleurs que vous pouvez écraser, des actions annexes qui existent. Mais dont vous n’avez pas la liste avant la fin du jeu… et c’est fait exprès !