Manche 1

Vous l’avez compris, vous êtes le candidat plus ou moins volontaire d’un jeu télévisé bien sadique. Nous sommes ici dans une dystopie mélangeant le désespoir des masses, la pauvreté galopante, les jeux télévisés et le divertissement par le sang et la terreur. Non, nous ne sommes pas dans Hunger Games, mais bien dans un nouveau rogue like deckbuilder.

S’il y bien une chose que The Zippo Show a bien comprise, c’est tout ce qui fait l’horreur sur internet. Le jeu s’ouvre sur un écran bleu d’enregistrement de vieille caméra analogique, rappelant les analog horror. On y retrouve d’ailleurs toute l’esthétique dans le rendu visuel du jeu : les vieux écrans de télévision, les crépitements visuels de l’écran, certains effets visuels qui rappelleront aux plus anciens les télévisions cathodiques. A cela s’ajoute un concept de jeu dystopique : un jeu télévisé où vous êtes prisonnier, où vos adversaires sont ligotés, où chaque défaite signifie plus que simplement “perdre le jeu”. A cela on ajoute quelques fausses publicités à l’esthétique proche de celles des années 80. On mélange le tout et on obtient un jeu qui s’inspire de tout ce qui se fait en termes de récits d’analog horror et de dystopie sur internet.

Manche 2…

Le principe du jeu est simple : vous devez placer des dés sur une grille de 3x3 cases. Votre adversaire aussi. Chacun votre tour, vous sélectionnez un dé. Il va se lancer et vous devez le placer. Mais attention : il va falloir bien les combiner pour faire le plus de points possibles. Pour cela, vous avez plusieurs options : deux dés d’une même valeur dans la même colonne se combinent pour faire plus de points. Si vous en ajoutez un troisième de même valeur, c’est encore plus de points. Mais ce ne serait pas un jeu contre un adversaire si chacun devait jouer dans son coin.

Alors il convient de faire preuve de stratégie : placer un dé de la même valeur que son adversaire en face de celui-ci provoque une attaque. Votre dé détruit celui de votre adversaire. Mais c’est pareil pour lui : il peut supprimer vos dés de la même façon. Et s’il place un dé de la même valeur que les trois que vous avez finalement réussi à combiner, l’hécatombe sera terrible. Vous voyez alors se profiler toute la stratégie du jeu : bien placer vos dés, les combiner, exploiter les placements de l’adversaire et espérer qu’il ne profite pas des vôtres.

Manche 3… ou pas ?

Si vous avez l’habitude des deckbuilders, ces différents objets et bonus ne vous sont pas inconnus. Il s’agit là d’un mécanisme classique de ce type de jeu. En changeant le comportement de vos dés, en ajoutant des bonus et des conditions d'augmentation de score, vous allez pouvoir tenter de battre les boss et autres adversaires sur votre route. Eux aussi bénéficient de ces améliorations, augmentant le challenge qu’ils proposent. Et perdre contre un adversaire vous fait perdre totalement la partie à moins que…

A moins que vous n’ayez un ticket pour la Roue de la Fortune ! Celle-ci permet de peut-être retenter votre chance. Un ticket permet de faire tourner la roue, sur laquelle se trouve beaucoup de cases Game Over, quelques cases Continue et une case continue + jackpot. On pourrait croire, au nombre de cases Game Over, que la Roue de la Fortune n’est là que pour renforcer le manque d’espoir du candidat, la cruauté de l’univers. Mais pas vraiment : les probabilités peuvent paraître étranges quand on gagne plusieurs fois d'affilée son tour de roue. D’autant que vous pouvez acheter autant de ticket que vous voulez, sous réserve d’avoir l’argent, et que recommencer une manche suite à un tour de roue vous fait commencer dans une boutique (où vous pouvez donc racheter un ticket pour une très modique somme).

The Zibbo Show est un titre difficile. La courbe de progression est assez forte, de fait que rapidement les adversaires face à vous bénéficient de meilleurs items que les vôtres. Il faudra donc faire preuve de stratégie pour venir à bout des différentes manches, et de battre les boss qui viennent aussi s’en mêler.

Au-delà de l’esthétique et du principe de jeu, The Zibbo Show ajoute une bande son stressante et un peu taquine. Vos placements enclenchent des petites musiques dissonantes de victoire ou de défaite, par exemple. Cela donne une ambiance particulière au jeu, qui est plutôt plaisante pour qui s’intéressent à ce type d’esthétique.Car ce n’est pas tout. A la fin de chaque manche, vous avez accès à une boutique. Et là, commence la partie optimisation et combo. Vous allez pouvoir acheter plusieurs choses : des jetons à usage unique pour renverser le cours de la partie ; des cartes qui vous octroient des modificateurs permanents (x2 sur les faces impaires, etc.) ; des faces de dés, à placer sur vos dés pour en modifier les comportements. Vous pouvez aussi acheter des tickets pour la Roue de la Fortune, mais on y reviendra.