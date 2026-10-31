Test de The Witch’ Bakery : un croissant magique !

Pain au chocolat ou chocolatine ?

Et oui, le débat est ouvert. Il est présent sur le site internet de Sunny Lab, les développeurs, et ouvre presque ce jeu de pâtisserie. Peu importe la réponse : le principal réside dans le déménagement de Lunne, Sorcière du Coeur, dans l’ouverture de sa boulangerie et la découverte de la capitale.

The Witch’s Bakery existe grâce à un long développement ainsi qu’à une campagne de crowdfunding, dont les contributeurs sont d’ailleurs présents dans le jeu via une très belle sculpture. Il est temps, après de nombreux trailers, de prendre le jeu en main et de tester ce que donne cette aventure cosy, explorant le quotidien de cette sorcière pâtissière. Rapidement, vous allez vous rendre compte qu’il ne s’agit pas uniquement de faire des croissants et des pains au chocolat. Une sorcière du cœur peut aussi plonger au plus profond du cœur des gens pour les aider à aller mieux.

Ouvrez votre boulangerie

The Witch’s Bakery se déroule au fil des jours que vous allez vivre. Votre gameplay suit donc une logique journalière. De 8h à 18h, vous allez servir pains, croissants et autres gâteaux à vos clients. Pour cela, il faut préparer la pâte. C’est la seule chose que vous avez à faire, Orion, votre Morph, s’occupe de façonner la pâte en viennoiserie. Pour cela, vous avez le droit à quelques petites choses à faire : pétrir la pâte avec ZR et ZL, ou alors l’allonger pour en faire des futurs croissants grâce au joystick. Vous y injectez de la magie ensuite avec Y et X selon ce qui s’affiche à l’écran.

Ensuite, tout est très simple : vos clients entrent et ont une bulle de dialogue au-dessus d’eux indiquant ce qu’iels veulent. Il existe des différences entre vos clients : certains ne savent pas ce qu’iels veulent et changent d’avis si vous mettez trop longtemps à les servir. D’autres sont pressés et leur temps d’attente est plus court que les autres. D’autres encore sont aux prises avec des Regrets, des petites créatures qui symbolisent leurs tourments. Il y en a de plusieurs sortes. Les servir vous fera entrer dans un petit labyrinthe à résoudre pour déverrouiller leur cœur et les aider à aller mieux.

Une fois votre service fini, vous pouvez vaquer à de nombreuses occupations. Mais attention ! En soirée, vos actions sont limitées. Vous pouvez aller dans les boutiques et parler à tout le monde si vous le souhaitez, mais vous ne pouvez effectuer qu’une seule grosse action. Celles-ci sont, par exemple, aller au cinéma, au théâtre, au restaurant, à un concert, ou vous reposez. Il faudra donc gérer votre temps… et votre énergie ! Chaque personnage que vous allez rencontrer a son histoire et vous allez pouvoir nouer des liens avec elleux. Papoter avec Mirembe, Estelle et les autres pour en découvrir plus sur ce monde.

Oui oui baguette

The Witch’s Bakery est un jeu cosy qui aborde de nombreux sujets. Du burn out à la pression sociale, en passant par d’autres sujets, vous trouverez une liste de trigger warning en lançant le jeu. L’écriture du jeu est vraiment très bien faite, jouant à la fois sur l’empathie et la sensibilité de Lunne et sa candeur. Chaque personnage a son identité, son histoire, ses forces et ses faiblesses et plonger dans le cœur de chacun est une expérience parfois éprouvante.

Graphiquement, le jeu est magnifique : l’animation est fluide, les environnements ajoutent une touche de magie à Paris et à ses environs. Il y a un côté Kiki la petite sorcière à cette aventure, une touche de Ghibli dans les animations et les décors, des petits détails cachés partout (comme la natte de Lunne qui ressemblent aux torsades d’une brioche). A cela s’ajoute un doublage en français, qui donne une vraie présence aux personnages.

C’est ce que va faire Lunne au fil de ses aventures et des journées passées à servir les clients. Cela se matérialise de deux façons : par des sessions de puzzles au moment de servir le pain dans son établissement, ou d’une autre façon, presque plus littéralement.Quand vous avez fini ce que vous avez à faire dehors (certains moments sont d’ailleurs scénarisés, vous allez notamment avoir des rendez-vous et autres interactions timées), vous pouvez rentrer chez vous. Installée sur le toit de votre boulangerie, à contempler le Paris nocturne, vous avez encore quelques petites choses à faire. Dormir directement, lire si vous disposez d’un livre, explorer votre Palais du cœur pour les améliorations et l’atelier pour cuisiner. Dans l’atelier, vous allez pouvoir sélectionner une recette pour l’améliorer, vous pouvez même choisir le visuel de votre future création. Certaines recettes doivent être testées dans l’atelier avant de figurer à votre carte.