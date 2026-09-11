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The Séance of Blake Manor Disponible sur Switch 2 depuis le 27/10/2026
Test de The Séance of Blake Manor (Switch 2)

Test de The Séance of Blake Manor : Esprit, es-tu là ?

Vous êtes invité à venir enquêter sur le mystère de la disparition d’Evelyne Deane, dans un mystérieux manoir au milieu de la campagne irlandaise. Que se passe-t-il exactement ? A vous de le découvrir.

Test
Sorti dans un premier temps sur Steam en octobre 2025, c’est un an après que The Séance of Blake Manor débarque sur Switch. L’occasion de découvrir un jeu d’enquête et d’énigmes particulier, avec une atmosphère lourde et pesante et un mystère à démêler. Entièrement en anglais, sans traduction française, le jeu de Spooky Doorway propose un gameplay très efficace basé sur l’utilisation du temps. On a mené l’enquête pour vous.

Où est Mademoiselle Deane ?


The Séance of Blake Manor raconte l’histoire d’un détective recevant un courrier lui demandant de venir à Blake Manor pour enquêter sur la disparition d’Evelyne Deane. Ni une, ni deux, vous vous y rendez, et découvrez un bien étrange manoir, au milieu de la campagne. Votre arrivée est marquée par la pluie, l’orage et une apparition inquiétante. De quoi vous mettre dans l’ambiance de ce jeu à l’atmosphère presque gothique.
Votre arrivée est une sorte de tutoriel : vous devez explorer les lieux, réparer la machine à télégrammes et vous présenter au majordome. Pas nécessairement dans cet ordre, notez bien. Mais à vous de le découvrir. C’est le moment de se mettre au fait avec les contrôles, simples mais diablement efficaces : vous allez utiliser du temps pour chacune de vos actions. Celles-ci vont vous coûter en moyenne une minute, parfois un peu plus, selon ce que vous voulez faire. Discuter avec quelqu’un ? Chaque sujet de conversation, preuve que vous voulez lui montrer, vous en coûtera une minute. Lire un livre ? Examiner un document ? La même chose.
En haut de l’écran, votre temps s’écoule et vous allez devoir le gérer, car il y a des échéances. Pour le prologue, c’est de vous installer dans votre chambre avant minuit. Pour le reste, à vous de le découvrir.

La Séance

The Séance of Blake Manor est un titre énigmatique. Il n’est alors pas étonnant que Raw Fury en soit l’éditeur : ils avaient déjà édité Blue Prince et on sent un lien entre les deux jeux. Cela tient à l’utilisation du manoir comme cadre pour une intrigue complexe, au fait que le jeu ne vous prend pas par la main et que votre curiosité soit récompensée. Pour le reste, les mécanismes de Blake Manor sont bien différents. Ici, une grande partie de la maison est accessible. Vous allez pouvoir explorer, questionner les occupants, et même étudier dans la bibliothèque.
Vous disposez de plusieurs outils : une sorte de mind map sur laquelle se place automatiquement les indices et autres preuves que vous allez collecter. Une timeline vous indique (une fois l’information découverte) où se trouve chacun des participants de la séance. Une carte vous permet de voir les lieux, les portes que vous allez pouvoir ouvrir et celles qui sont encore closes ou verrouillées. Rapidement, une réalité s’impose : il n’est pas ici uniquement question de la disparition d’Evelyne Deane. Chaque personnage a ses enjeux, son histoire, sa quête personnelle et ses secrets. Et pour comprendre exactement ce qu’il se passe au Blake Manor, il faudra tout comprendre pour peu que vous en ayez le temps. Car vous ne disposez que de quelques jours pour faire tout cela. Et chaque action vous coûte du temps.

Juste une minute…

Pour le reste des contrôles, tout est indiqué à l’écran et est plutôt très simple d’utilisation. On pointe les différents éléments et on peut interagir avec. Les gâchettes permettent de switcher entre plusieurs possibilités quand on peut analyser, parler, etc. avec un objet ou une personne. On peut même mettre en surbrillance les éléments avec lesquels on peut faire quelque chose. Tout est très didactique, malgré le côté mystérieux du jeu, le gameplay ne l’est jamais, pour notre plus grand plaisir.
Tout est d’ailleurs particulièrement fluide : les animations (qui évoquent la bande dessinée), les dialogues, les déplacements, etc. Les dialogues sont d’ailleurs passionnants : outre des informations qu’ils délivrent, chaque personnage possède sa voix, son accent, son origine et le doublage vocal, en anglais comme le reste du jeu, est d’une excellente qualité.
Les fans de jeux d’enquête, et de Blue Prince, trouveront en Blake Manor un jeu qui s’en rapproche. Tout le monde possède un mystère à résoudre et l’utilisation du temps comme unité d’action est particulièrement malin. Vous pouvez explorer tout votre saoul, mais attention à ce avec quoi vous interagissez ! Vous ne pourrez pas tout faire et c’est aussi là la force du jeu : vous poussez à choisir, à accepter que tout ne peut pas être découvert et que vous devrez utiliser votre esprit de déduction pour avoir le fin mot de cette histoire.
18/20
The Séance of Blake Manor est un excellent jeu d’enquête et d’énigme. Avec son système de jeu intriguant, sa gestion spécifique mais particulièrement intéressante du temps, le jeu nous plonge dans une ambiance gothique et lourde de ce manoir où il s’y passe de bien étranges choses. Entièrement en anglais, le jeu est cependant relativement accessible, parfois avec un dictionnaire à proximité. Le fait que les informations essentielles se notent automatiquement dans votre menu est d’ailleurs un plus pour les moins anglophones : pas besoin de sélectionner vous-mêmes les informations à retenir. La direction artistique est magnifique, l’ambiance particulière donne envie de se pencher sur l’histoire de chacun. Et la gestion du temps contribue à vous plonger dans une quête permanente de sens : que cherchez-vous exactement ? Quel est le but de votre quête en ce manoir ? Découvrez-le au fur et à mesure de votre aventure.
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PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
18 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Comment ? 18 pour un jeu même pas traduit en français ? Et bien oui. Car il faut bien se rendre compte aujourd’hui de plusieurs choses : la difficulté de la traduction de certains jeux quand leurs énigmes sont basées sur la langue, celle devant la somme des textes, ou encore le coût de cette traduction. De plus, Blake Manor est accessible, même si c’est avec un dictionnaire à proximité. C’est un jeu narratif et d’enquête puissant, excellent dans ses mécaniques, et qui se joue dans la langue actuelle du jeu vidéo, l’anglais. Car il faut aussi prendre en compte la nécessité de la diffusion d’un jeu vidéo indépendant à travers le monde dans un contexte de plus en plus précaire. Donc oui, 18 pour un jeu non traduit, mais ce n’est pas la traduction qui compte, c’est bien la qualité du jeu et du gameplay. Et avec Blake Manor, vous ne serez pas déçu.

Jouabilité
Le jeu est particulièrement fluide : tout est fait pour faciliter l’immersion et la jouabilité à la manette. A la première personne, avec un curseur au centre de l’écran pour pointer ce que vous voulez sélectionner et une gestion des menus intelligente, le jeu est particulièrement accessible.
Durée de vie
Comptez une vingtaine d’heures pour arriver au bout de l’aventure et en découvrir la conclusion. Bien sûr, rien ne vous empêche de relancer pour découvrir le destin des personnages que vous aurez raté. Car vos choix auront des conséquences…
Graphismes
Le jeu est magnifique. Par bien des aspects, le titre évoque les comics. Par sa gestion des aplats noirs, il fait penser aux polars noirs. Par ses touches de couleurs et le trait de ses personnages, il pourrait faire référence à certains moments au travail de Mike Mignola. Bref, le jeu est magnifique.
Son
Les doublages sont excellents aussi. Une grande partie des textes sont doublés en anglais, avec différentes voix, accents, etc. A cela s'ajoutent des ambiances profondes et particulièrement efficaces aussi.
Intérêt
Pour 19,50 €, The Séance of Blake Manor est un excellent jeu d’enquête et d’énigmes, teinté de mystère et de révélation. Tout est fait pour proposer une véritable expérience de jeu, que ce soit à travers la gestion du temps, les différentes intrigues ou la réalisation. C’est vraiment un must have dans son genre.

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