Test de The Séance of Blake Manor : Esprit, es-tu là ?

Où est Mademoiselle Deane ?

The Séance of Blake Manor raconte l’histoire d’un détective recevant un courrier lui demandant de venir à Blake Manor pour enquêter sur la disparition d’Evelyne Deane. Ni une, ni deux, vous vous y rendez, et découvrez un bien étrange manoir, au milieu de la campagne. Votre arrivée est marquée par la pluie, l’orage et une apparition inquiétante. De quoi vous mettre dans l’ambiance de ce jeu à l’atmosphère presque gothique.

Votre arrivée est une sorte de tutoriel : vous devez explorer les lieux, réparer la machine à télégrammes et vous présenter au majordome. Pas nécessairement dans cet ordre, notez bien. Mais à vous de le découvrir. C’est le moment de se mettre au fait avec les contrôles, simples mais diablement efficaces : vous allez utiliser du temps pour chacune de vos actions. Celles-ci vont vous coûter en moyenne une minute, parfois un peu plus, selon ce que vous voulez faire. Discuter avec quelqu’un ? Chaque sujet de conversation, preuve que vous voulez lui montrer, vous en coûtera une minute. Lire un livre ? Examiner un document ? La même chose.

La Séance

The Séance of Blake Manor est un titre énigmatique. Il n’est alors pas étonnant que Raw Fury en soit l’éditeur : ils avaient déjà édité Blue Prince et on sent un lien entre les deux jeux. Cela tient à l’utilisation du manoir comme cadre pour une intrigue complexe, au fait que le jeu ne vous prend pas par la main et que votre curiosité soit récompensée. Pour le reste, les mécanismes de Blake Manor sont bien différents. Ici, une grande partie de la maison est accessible. Vous allez pouvoir explorer, questionner les occupants, et même étudier dans la bibliothèque.

Juste une minute…

Pour le reste des contrôles, tout est indiqué à l’écran et est plutôt très simple d’utilisation. On pointe les différents éléments et on peut interagir avec. Les gâchettes permettent de switcher entre plusieurs possibilités quand on peut analyser, parler, etc. avec un objet ou une personne. On peut même mettre en surbrillance les éléments avec lesquels on peut faire quelque chose. Tout est très didactique, malgré le côté mystérieux du jeu, le gameplay ne l’est jamais, pour notre plus grand plaisir.

Tout est d’ailleurs particulièrement fluide : les animations (qui évoquent la bande dessinée), les dialogues, les déplacements, etc. Les dialogues sont d’ailleurs passionnants : outre des informations qu’ils délivrent, chaque personnage possède sa voix, son accent, son origine et le doublage vocal, en anglais comme le reste du jeu, est d’une excellente qualité.

Les fans de jeux d’enquête, et de Blue Prince, trouveront en Blake Manor un jeu qui s’en rapproche. Tout le monde possède un mystère à résoudre et l’utilisation du temps comme unité d’action est particulièrement malin. Vous pouvez explorer tout votre saoul, mais attention à ce avec quoi vous interagissez ! Vous ne pourrez pas tout faire et c’est aussi là la force du jeu : vous poussez à choisir, à accepter que tout ne peut pas être découvert et que vous devrez utiliser votre esprit de déduction pour avoir le fin mot de cette histoire.

En haut de l’écran, votre temps s’écoule et vous allez devoir le gérer, car il y a des échéances. Pour le prologue, c’est de vous installer dans votre chambre avant minuit. Pour le reste, à vous de le découvrir.Vous disposez de plusieurs outils : une sorte de mind map sur laquelle se place automatiquement les indices et autres preuves que vous allez collecter. Une timeline vous indique (une fois l’information découverte) où se trouve chacun des participants de la séance. Une carte vous permet de voir les lieux, les portes que vous allez pouvoir ouvrir et celles qui sont encore closes ou verrouillées. Rapidement, une réalité s’impose : il n’est pas ici uniquement question de la disparition d’Evelyne Deane. Chaque personnage a ses enjeux, son histoire, sa quête personnelle et ses secrets. Et pour comprendre exactement ce qu’il se passe au Blake Manor, il faudra tout comprendre pour peu que vous en ayez le temps. Car vous ne disposez que de quelques jours pour faire tout cela. Et chaque action vous coûte du temps.