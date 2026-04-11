Test de The Legend of Zelda : Ocarina of Time remake, une transformation époustouflante !

La naissance d’un grand classique

Une sublimation du scénario dans le remake de 2026

Une transformation graphique radicale de toute beauté

Un gameplay amélioré tellement agréable

La caméra que nous pouvons désormais contrôler avec le joystick droit. Observer ce qui nous entoure comme bon nous semble de manière fluide est un pur régal !

Link peut désormais sauter manuellement à volonté grâce à la touche X alors qu’avant, il fallait le faire avancer jusqu’à un rebord pour qu’il fasse l’action automatiquement.

Notre héros peut courir en maintenant la touche A. Le fait de pouvoir le faire aller plus vite est un vrai point positif surtout pour un jeu où il n’y a pas de point de téléportation (sauf pour accéder directement aux temples). Il peut grimper aux échelles et aux lierres beaucoup plus rapidement et nager également plus vite via le bouton du saut. Ces aspects rappellent l’opus Breath of the Wild.

l’inventaire est plus pratique à gérer. En effet, il est possible de sélectionner les objets à l’aide d’un menu déroulant en maintenant R et de les trier avec Y. Cela rappelle ici Tears of the Kingdom.

Le plaisir sans commune mesure de redécouvrir un titre inoubliable

Revenons plusieurs années en arrière. Comme nous l’avons dit en introduction, The Legend of Zelda Ocarina of Time de 1998 est un titre ayant eu un très grand succès auprès de beaucoup de joueurs. Mais qu’est-ce qui lui a valu un tel engouement ?Il s’agit du premier jeu de la licence entièrement fait en 3D, ce qui est une véritable prouesse technique à l’époque. Les graphismes étaient plutôt bien faits, simples et colorés même si évidemment, on constate aujourd’hui qu’ils sont datés. La version de 2011 les avait améliorés, rendant le jeu plus beau visuellement. Les musiques, nombreuses et variées, ont également contribué au succès du jeu. Composés par Kōji Kondō, chaque morceau est resté gravé dans notre mémoire et il nous arrivait même parfois de les fredonner.Et puis nous avons son scénario. Une histoire épique, bien ficelée et qui a été marquante par bien des points. Tout commence dans la forêt des Kokiris, une tribu constituée exclusivement d’enfants qui ne vieillissent jamais. Accompagnés chacun d’une fée pour la vie, ils demeurent sous la protection du Vénérable Arbre Mojo. Parmi eux, vit un jeune garçon appelé Link, le personnage principal que nous contrôlons tout au long du jeu. Ce dernier est différent car il est le seul qui ne possède pas de fée.Un jour, il est convoqué par le vieil arbre, lui demandant de le libérer d’une malédiction lancée par un être maléfique. Ceci fait, Link obtient une première pierre ancestrale, l’émeraude Kokiri. Hélas, l’Arbre Mojo ne survit pas à la malédiction. Avant de succomber, il enjoint le jeune garçon de partir pour le château d’Hyrule avec la pierre et prie la fée Navi de l’accompagner dans ce voyage. Au moment de son départ, Saria, sa meilleure amie lui remet comme cadeau d’au-revoir l’ocarina des fées.Notre petit héros découvre très vite que le sort du royaume d’Hyrule ainsi que de ses contrées environnantes, repose sur ses épaules. Il rencontre la princesse Zelda qui lui donne sa première mission : retrouver les deux autres pierres ancestrales permettant l’accès à la Triforce sacrée (à l’origine de la providence du monde), avant que des forces obscures ne s’en emparent pour régner sur le monde. Plus tard, la princesse d’Hyrule lui confie l’ocarina du temps, instrument magique et accessoire essentiel durant tout le périple puisque c’est en jouant diverses partitions que nous pouvons avancer dans l’histoire. Durant son aventure, Link fait de nombreuses rencontres et vit plein de péripéties.Pour finir, l’ambiance du jeu a été marquante à plus d’un point, que ce soit par ses côtés sombres et angoissants, drôles et joyeux mais aussi tristes et mélancoliquesDans ce nouveau The Legend of Zelda: Ocarina of Time, l’histoire reste évidemment la même : le héros, les divers protagonistes, la quête principale, etc. Le remake de 2026 apporte un scénario étoffé et enjolivé. Nous découvrons avec plaisir les nombreuses cinématiques qui sont bien plus longues et développées que les versions précédentes. Mieux encore, durant ces séquences, les personnages parlent désormais, mis à part Link. Les voix sont entièrement doublées dans différentes langues au choix dont le français. On sent clairement ici l’inspiration de Zelda Breath of the Wild, l’opus de la saga à avoir fait parler ses personnages pour la toute première fois.Ces éléments donnent encore plus de profondeur à l’histoire, les cinématiques étant toutes vraiment passionnantes à regarder. Elles nous donnent la sensation de visionner un film d’animation japonais de notre licence favorite. Même en connaissant le scénario, nous avons l’impression de le redécouvrir et on se sent autant impliqué que notre héros à la tunique verte. On a absolument envie de connaître la suite jusqu’à son grand final.De plus, les protagonistes ont été entièrement retravaillés graphiquement et n’ont presque rien à voir avec le design d’origine. Les expressions sont plus prononcées, on s’attache facilement aux personnages principaux comme secondaires. Chaque individu est marquant à sa manière et on ressent encore plus leurs émotions. Nous avons eu un peu peur au début car les visages ont un style de poupées en porcelaine, mais nous sommes finalement rassurés car l’ensemble passe finalement très bien manette en main.La musique omniprésente que nous connaissons bien, et qui a bercé notre jeunesse, a été réorchestrée pour l’occasion avec de véritables instruments par un orchestre symphonique. Ce qui rend les morceaux encore plus beaux à écouter. A la fois drôles, doux, épiques, mélancoliques et angoissants, ces derniers nous immergent encore plus dans cette épopée mythique. Alors certes, la musique peut sembler répétitive lorsqu’on reste trop longtemps au même endroit, mais elle nous reste en tête un long moment et on s’en lasse rarement.Côté durée de vie, nous pouvons largement profiter de l’histoire puisqu’on arrive à terminer le jeu au bout d’une bonne trentaine d’heures, surtout si on recherche le 100 %. En effet, mis à part l’histoire principale, nous avons également des quêtes secondaires et mini-jeux permettant d’obtenir divers objets utiles à notre aventure. N’étant pas forcément indiquées, pour les découvrir il convient de parler aux personnes que l’on rencontre. Le remake de 2026 propose d’ailleurs de nouvelles missions et activités, prolongeant ainsi notre expérience.Dans Ocarina of Time remake, tout a été littéralement métamorphosé. Il apporte à l’opus de 1998 cette modernité propre aux jeux nouvelles générations. Nous avons la sensation d’avoir entre les mains un tout nouveau titre, totalement dépaysant et pourtant connu en même temps. Pour vous donner une idée : en 1998, nous avions un jeu de 32 Mo. En 2011, il pesait environ 300 Mo. Le remake de 2026 est de 24 Go ! On réalise alors le travail colossal qui a été accompli.Lors de l’exploration du royaume d’Hyrule, à pied ou à cheval, de magnifique diaporamas s'offrent à nous, nets et très colorés. Que ce soit la plaine, les arbres, les rivières, le château, les cités et villages, maisons, fontaines, etc., absolument tout a été transformé et réalisé avec énormément de détails et une précision époustouflante. L’intérieur de la petite cité d’Hyrule a également bénéficié de ces changements. Elle nous paraît encore plus vivante puisqu’on peut la visiter en bougeant la caméra (ce qui n’était pas possible avant). On peut observer les habitants vaquer à leurs occupations. On a envie de discuter avec tout le monde et si on s’amuse à laisser le temps s’écouler, on peut les observer jusqu’à les voir rentrer chez eux lorsque la nuit tombe.Car oui, le temps s’écoule normalement et passe du jour à la nuit automatiquement, quel que soit l’endroit où on se trouve et sans avoir besoin d’influer dessus. Dans les versions précédentes ce n’était pas forcément le cas de partout comme par exemple la place bordant le château d’Hyrule qui restait bloquée sur journée ou soir aussi longtemps qu’on s’y trouvait. Précisons que les passages jours / nuits sont importants puisque certaines missions et activités ne peuvent être réalisées qu’à un moment précis.Concernant les personnages, nous l’avons déjà évoqué plus haut et on peut dire qu’ils ont été réalisés quasiment à la perfection (mis à part les simples figurants mais cela est tout à fait pardonnable). Ils ont tout de même gardé un côté cartoonesque et on préfère cela à style trop réaliste qui aurait risqué de dénaturer ce qui fait l'âme de Ocarina of Time.Quant aux nombreux ennemis et monstres qui peuplent Hyrule, ils sont également bien mieux faits (pour certains plus effrayants) que la version de 1998. En effet, dans le jeu original, quelques ennemis avaient traumatisé plus d’un adolescent avec leur aura sombre et malsaine. Le remake de 2026 amplifie cette sensation. Le bestiaire est bien garni et même si on les connaît, certains sont toujours aussi marquants. Par exemple, les skulltula qui sont des araignées avec une tête de mort sur le corps. Sans être arachnophobe, ces créatures ont quand-même réussi à nous faire sursauter à chaque apparitionAvec tout cela, comment tourne le jeu sur Switch 2 ? La réponse est évidemment très bien. Nous n'avons eu à nous plaindre d'aucun bug ni ralentissement. La qualité 4k sur écran de télévision est une vraie claque graphique, le mode portable est très agréable également. Il ne peut que plaire aux « anciens » connaisseurs de ce titre mythique mais aussi aux nouvelles générations qui voudraient le découvrir et qui aiment le genre. Après tout, fun fact, les plus jeunes membres de l'équipe de développement de ce remake, ne connaissaient pas du tout la version de 1998. Ils ont malgré tout réussi à assimiler l'essence du titre tout en lui donnant cette touche de modernité propre à notre époque actuelle. Cela se voit également dans le gameplay que l'on va aborder maintenant.D’aussi loin que la saga Legend of Zelda existe, le principe est quasiment le même avec quelques variations en fonction du titre. Ocarina of Time en est un parfait exemple. Généralement, nous incarnons le héros à la tunique verte appelé Link. Nous sauvons la princesse ainsi que le royaume d’Hyrule du mal qui les menace. Pour ce faire, très souvent il faut aller chercher des objets mythiques dans plusieurs grands temples pour nous aider à vaincre le mal. On a plusieurs énigmes à résoudre. Certaines simples, d’autres plus prise de tête. Pour finir, il faut combattre le boss se trouvant à la fin du donjon. Non pas par la force brute mais en cherchant son point faible et la bonne méthode pour l’attaquer.Concernant les combats en général : Link peut frapper avec son épée, utiliser des armes ou objets spéciaux, bloquer avec son bouclier et esquiver. Il ne gagne ni expérience ni point de compétence pour être plus fort. Tout passe par les patterns des monstres et l’utilisation des objets. Il peut seulement obtenir plus de cœurs pour résister plus longtemps.Le remake de 2026 ne change rien de ce côté-là et reprend exactement les mêmes temples. Les énigmes ne sont pas très compliquées à résoudre. D’ailleurs, on remarque que celles qui étaient vraiment casse-tête à l’époque ont l’air d’être beaucoup plus simples aujourd’hui. En effet, que ce soit dans les donjons ou pour des missions secondaires, on nous donnent plus d’indices qu’il n’y avait avant. Cela veut dire un jeu encore plus facile et accessible.Le grand changement qui a été fait dans le gameplay du remake d’Ocarina of Time, c’est son ergonomie. En effet, certains aspects sont tellement plus agréables que dans les versions de 1998 et 2011. Par exemple :Certains changements, eux, n’étaient pas forcément nécessaires comme par exemple l’apparition des grandes fées. Il faut désormais leur faire une offrande de rubis (la monnaie du jeu) pour les faire sortir de leur fontaine. Comme pour les deux jeux sus-cités plus haut. Alors certes, on commence avec un sac pouvant contenir 200 rubis dès le début du jeu (au lieu des 99 initialement) et on peut aller jusqu’à 1000 désormais. Cependant, au plus on rencontre de grandes fées, au plus le montant de l’offrande augmente.Pour finir, parlons un peu de notre ocarina. Initialement, on jouait de l’instrument uniquement en pressant certaines touches. Désormais grâce au micro de la console, il est également possible de valider un morceau simplement en fredonnant l’air. Autant dire que nous avons plus souvent chanté qu’utilisé les boutons de la manettes pour jouer de l’ocarina. Même si ce petit plus n’est absolument pas nécessaire, il est drôlement chouette. Il serait aussi possible d’utiliser un ocarina électronique mais comme nous ne l’avons pas encore, nous n’avons pas pu tester.Avant de tester le remake d'Ocarina of Time, nous avions refait quelques jours auparavant le jeu original de 1998 qui est disponible grâce à l’abonnement Switch Online. Et l’expérience était déjà très satisfaisante. Nous avons pu redécouvrir une histoire intemporelle que nous aimons énormément, écouter des musiques cultes, revivre des moments marquants etc.Puis, nous avons de nouveau recommencé l’aventure avec ce nouveau remake. Et quelle claque ! Nintendo a réussi l’exploit de remettre au goût du jour un jeu vieux de vingt-huit ans. Pour cela, des éléments qui fonctionnaient très bien dans les derniers opus Zelda (Breath of the Wild et Tears of the Kingdom) ont été repris dans Ocarina of Time remake. Nous avons été tellement absorbés et immergés dans l’histoire qu’il était difficile de mettre fin à une session de jeu. Au point que nous avons terminé l’aventure à 100% en quelques jours seulement. Et puisqu’on ne compte pas quand on aime, on a décidé de refaire le jeu une deuxième fois d’affilée, histoire de faire durer le plaisir un peu plus. Et pourquoi pas une troisième fois lorsque nous aurons l’ocarina électronique entre les mains pour jouer nos mélodies préférées.Une fois encore, la Switch 2 nous prouve qu’elle est capable de nous proposer des jeux d’excellente qualité. Ocarina of Time remake pourrait même convaincre d’acheter la console pour ceux qui hésiteraient encore à la prendre.