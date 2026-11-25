Test de Stories from Sol: The Gun-Dog
Un visual novel dans un univers science-fictif ? Il n’en faut pas plus pour se plonger dans cette aventure captivante !
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Un visual novel dans un univers science-fictif ? Il n’en faut pas plus pour se plonger dans cette aventure captivante !
Les amateurs de science-fiction seront ravis de découvrir ce visual novel dans l’espace. Les personnages s’épanouissent sous nos yeux et l’esthétique pixel art rend particulièrement bien.
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