Du neuf avec du rétro

L’interface de jeu rappellera aux plus anciens celles des moments de communication d’un Metal Gear Solid, avec cette interface en vert sur fond noir et gris. Stories from Sol tient d’ailleurs à toute cette esthétique rétro, en pixel art et low poly. C’est ce qui fait le charme de ce jeu où l’aventure et le suspense sont au centre de l’intrigue. Avec la révolte, l’envie de liberté et de sombres menaces qui planent sur nos héros.

Une grande guerre fait rage, les colonies spatiales se sont rebellées contre la Fédération. Quelques années plus tard, alors que les choses se sont calmées, on retrouve différents personnages à bord d’un vaisseau du Gun-Dog. Vous finissez par être attiré par des signaux anormaux. Rien que de très banal, du moins en apparence. Car votre personnage a quelques petits problèmes et notamment un stress post-traumatique lié à la guerre.

Contempler et discuter

Comme beaucoup de jeux du genre, Stories from Sol mélange moment d’exploration et de discussion. Vous allez lire les nombreux textes, faire des choix et explorer encore le vaisseau jusqu’à en connaître les moindres recoins. Une nouvelle fois, le jeu oscille entre rétro classique et modernité. Vos déplacements se font écrans par écrans, une interface à droite vous permet de choisir vos actions. Vous disposez de plusieurs choix narratifs qui vont guider votre aventure. On ne regrette que le système de sauvegarde qui vous pousse parfois à refaire de longs tunnels de discussions pour choisir autre chose.

A vous de voir ce que vous préférez.

Ainsi débute votre aventure dans Stories from Sol : par une séquence qui vous permet de prendre en main le jeu, de voir l’ampleur de son récit et aussi de vous plonger dans ce visual novel qui mélange esthétique rétro et éléments plus modernes.Le jeu dispose de plusieurs options graphiques, pour modifier votre aventure. Vous pouvez jouer en version rétro en bichromie en nuance de vert et de noir. Ou encore en mode couleur avec d’autres teintes qui viennent donner une autre ambiance au jeu. Ou encore en mode dojin/doujin, pour un rendu qui rappelera les œuvres japonaises amateures des années 80/90. Sa présence a beau être louable, le rendu est discutable, notamment par l’aspect clairement amateur qui pourrait donner l’impression d’enlaidir les personnages.