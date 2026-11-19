Les ours sont de retour !

Cosy Grove s’était démarqué par ses ours-fantômes cubiques, adorables et touchants. Dans Spirit Crossing, on les retrouve. Ils sont certes beaucoup moins fantômes, mais toujours aussi mignons. Et ils sont cette fois accompagnés d’humains, dont vous qui venez d’arriver. Tout commence quand vous voyez la chute d’un esprit, Maya, que vous allez devoir aider. Elle est perdue, fragmentée. Vos premières quêtes sont alors autant de tutoriels et de façons de commencer à appréhender le jeu.

Dans les faits, Spirit Crossing est un cosy game bac à sable, dans lequel vous allez pouvoir faire à peu près tout ce que vous voulez. Une fois la première heure passée, vous aurez compris le gameplay général ainsi que les différentes possibilités. Vous aurez commencé à aménager votre maison et fait la connaissance de l’ourson Coloc, votre… coloc. Vous aurez commencé à déblayer les alentours, avec les outils à votre disposition. Pioche pour les débris, machette pour les rondes, hache pour les troncs d’arbres… Vous n’aurez pas besoin de sélectionner l’outil adéquat. Quand vous vous approchez d’un débris, vous pouvez appuyer sur Y pour lancer le mini-jeux permettant de le retirer. Cela sélectionne le bon outil automatiquement. Il faudra alors appuyer sur le bouton d’action quand le curseur est dans la bonne zone.

Ces petits moments qui font tout

Spirit Crossing est un MMO. Un jeu multijoueur en ligne, où vous allez pouvoir croiser de nombreux autres joueurs. Alors on est moins dans le “Massivement” que d’autres jeux. Mais le village et les Terres Sauvages sont le lieu de nombreuses rencontres. Spirit Crossing mise sur la bienveillance. S’inspirant probablement de jeux comme Sky, Spirit Crossing propose des interactions douces et à votre guise. Vous n’avez pas envie de sociabiliser ? Ne le faites pas. Vous voulez juste vous asseoir sur un banc et jouer de la musique seul ou avec les autres ? Faites !

Globalement, les autres joueuses et joueurs apparaissent à l’écran sous la forme d’ombre. Vous pouvez alors les saluer. Si l’autre répond à votre salut, son skin et son pseudo apparaissent alors à l’écran. Vous pouvez alors soit échanger quelques mots, soit échanger des preuves d’amitié, soit encore des émojis et des phrases pré-enregistrées. Ce qui est intéressant, c’est de voir comment les liens peuvent se tisser sans un mot. On se check avec un autre joueur. On s’envoie deux ou trois cadeaux et on se quitte. On pourra, peut-être, se recroiser plus tard, au gré d’une balade. Si vous jouez de la musique avec d’autres, alors leurs skins et pseudos apparaîssent aussi. Partager un moment est un premier pas vers les autres. Mais là encore, vous n’avez aucune obligation d’aller plus loin. L’idée derrière le jeu est le partage de ces fragments de temps, ces pensées en toute bienveillance.

Et vous allez en avoir besoin, par moment, ne serait-ce que pour récolter et obtenir des choses dans les Terres Sauvages. Nous reviendrons juste après sur la structure du monde. Mais sachez que certains débris ne peuvent s’enlever seul. Il faudra alors attendre que quelqu’un vienne vous aider pour récolter ou déloger ce qui doit l’être. Là encore, tout est basé sur l’entraide silencieuse. Vous passez, aidez, repartez. Ou faites un bout de chemin ensemble, si le cœur vous en dit.

Spirit Crossing est un titre doux aussi bien dans ses récits que dans son gameplay. Tout est fait pour y passer un bon moment sans pression, sans score à obtenir, juste pour le plaisir de l’exploration et de la découverte.

Les Terres Sauvages

Le monde de Spirit Crossing est structuré autour d’une ligne de tram. Les différents arrêts sont autant de lieu qui vont vous apporter différentes choses. Votre maison, c’est chez vous. Coloc y vit et vous allez pouvoir l’aménager comme vous voulez, notamment en achetant des objets ou même des pièces entières auprès des différents marchands. Arrivé à un certain point de l’histoire, vous allez même pouvoir inviter vos amis à visiter votre maison.

Le Relais est une zone que vous allez construire avec d’autres joueurs. Car oui, dans Spirit Crossing, vous pouvez construire dans les zones multijoueurs. Pour cela, c’est pareil partout et c’est facile : il suffit de poser le meuble ou l’échelle ou ce que vous voulez construire et de laisser les autres voter/participer à la construction. Vous disposez d’un certain nombre d’items à mettre dans les constructions des autres pour les valider ou non. Un système simple et très efficace. Globalement, au Relais, vous allez construire ensemble un centre de ressources. Tables d’artisanat, arbres pour récupérer des fruits, pompes à eau et j’en passe. Ces différentes ressources vont pouvoir vous aider ensuite pour servir de monnaie d’échanges dans d’autres shops, ou simplement, pour l’eau, vous permettre d’arroser vos plantes et arbres.

Esprit, es-tu là ?

N’oublions pas que c’est un esprit qui vous a conduit ici. C’est donc vers les esprits que va se tourner votre aventure. Malgré le côté bac à sable, Spirit Crossing dispose d’une trame narrative. Comme pour Cosy Grove, vous allez suivre les récits des différents ours et humains, leur venir en aide et venir en aide aux esprits. Cuisinez pour eux, allez récupérer des objets, des plantes, etc. Les missions sont multiples et vous allez apprendre à les connaître à travers leurs phrases parfois cryptiques ou poétiques.

Parmi les autres activités, vous allez aussi avoir les collections à remplir, avec les différents items que vous allez pouvoir trouver un peu partout. Mais aussi la chasse aux blots. Que sont-ils ? Ce sont des petites créatures qui peuplent les Terres Sauvages et que vous allez pouvoir “capturer” ou plutôt apaiser grâce à une clochette. Si vous la lancez sur lui, il s’apaise et reprend ses couleurs. Vous pouvez alors le récupérer et remplir votre collection. Des tournois de pêche, de chasse aux blots sont organisés fréquemment, où vous allez devoir soumettre l’une de vos prises pour gagner des pièces.

Spirit Crossing se veut accessible à toutes et tous, quelles que soient vos envies de jeu. Il y a donc un grand nombre d’options. Vous pouvez jouer avec le graphisme (mode pour le daltonisme, atténuation de certains effets visuels, etc.), mais aussi avec le gameplay. Ainsi, si vous n’avez pas envie de ces mini-jeux de déblaiement, vous pouvez aussi les atténuer. De quoi adapter parfaitement vos envies de gameplay et les modifier à l’envi.Les Terres d’accueil sont votre point de départ. Une zone où vous allez avoir des choses à faire et des missions et qui ne bougera pas. Et il y a ensuite les Terres Sauvages. Il s’agit d’une très grande zone dans laquelle vous allez pouvoir trouver plein de choses. Des plantes et des champignons à récolter, du bois à récolter, des brindilles et de l’argile, et ainsi de suite. C’est aussi le lieu de nombreuses rencontres, que ce soit avec les autres joueurs ou bien avec de nouveaux personnages. Certains ne viennent que certains jours, vous proposant des boutiques exclusives, des événements spéciaux, en lien avec la danse, l’astronomie, la peinture et ainsi de suite. La carte se dévoile au fil de votre exploration, et des missions que vous allez trouver ici. Là encore, vous pouvez construire des éléments à l’aide des autres. Souvent, il s’agit de tremplins et autres moyens d’avancer plus rapidement ou d’aller toujours plus haut et loin. Parfois ce sont des décorations qui vous indiquent des coffres à ouvrir pour récupérer des ressources. Parfois des circuits plus rigolo pour se propulser ou encore faire de la musique. Il y a largement de quoi faire ! Et si vous pensez en avoir fait le tour, sachez que ce ne sera pas le cas : les Terres Sauvages changent à intervalle régulier, vous demandant d’explorer à nouveaux, de construire de nouvelles routes et de nouveaux jeux. Mais attention, une tempête peut venir vous surprendre. Il faudra alors trouver un feu de camp pour se réchauffer et laisser passer le gros temps.Les Terres Sauvages abritent aussi les peluffes, des sortes d’alpaga volants dont vous pouvez récupérer la laine ou même se balader sur leur dos et former une ribambelle de peluffes volants.