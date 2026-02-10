Test de Planet of Lana II : Une toute nouvelle aventure ?

Sur la piste du passé

Magnifique planète

Les contrôles de Planet of Lana II ne sont pas les plus intuitifs. Des touches vous permettent de faire des actions avec Lana (Y, A et B), d’autres contrôleront Mui (X, R, le joystick droit). Il faudra parfois jongler entre les deux pour réussir à traverser les niveaux. Par exemple, placer Mui avec le joystick droit et valider sa position avec R. Tandis que vous sautez avec Lana en utilisant B et actionner un interrupteur avec Y. Heureusement, tout est écrit à l’écran, vous indiquant même parfois des mouvements spéciaux qu’il est possible de faire. Au vu du niveau des puzzles et de leur complexité par moment, cet affichage est un vrai plus.

Planet of Lana II prend place juste après le premier opus. Si vous n’y avez pas joué, ou si cela date un peu, pas de panique : vous aurez le droit à une petite cinématique qui vous récapitulera ce qu’il s’est passé dans le premier jeu. Vous débutez dans les ruines d’un grand vaisseau, à la recherche du passé. Comment êtes-vous arrivé ici ? Quelle est l’origine du peuple de Lana ?L’intrigue réserve quelques surprises. D’autant qu’elle est nettement moins cryptique que dans le premier. A l’exception de la première cinématique (qui vous récapitule le précédent jeu), Planet of Lana II possède tout un langage inventé, vous laissant vous projeter dans les dialogues, vous laissant déduire ce que les images veulent bien vous montrer. L’immersion en est d’autant plus intéressante.Cependant, la narration de Planet of Lana II reste le point faible du titre. Sublimé par son graphisme soigné, par son ambiance sonore et même par ses énigmes environnementales, on finit par oublier pourquoi on est là et ce qu’il se passe. A cela s’ajoute une gestion du rythme narratif qui manque par moment de fluidité. Le langage inventé laisse une grande part à l’interprétation, certaines révélations nous interrogent et la fin laisse un grand vide, nous donnant l’impression qu’une suite est prévue et nous laissant justement… sur notre fin.Planet of Lana II se démarque par sa direction artistique. Les environnements sont magnifiques, les jeux de couleurs sont saisissants. Et les jeux sur les différents plans sont tout aussi intéressants. Les éléments au premier plan viennent donner du relief à un jeu qui est, en réalité, uniquement en 2D en scrolling horizontal. On ne regrettera qu’une chose : le jeu est très sombre. Si certaines obscurités sont voulues (notamment par les puzzles qui les utilisent), d’autres ne le sont pas et nous donnent l’impression d’avancer à l’aveugle. Et modifier la luminosité n’y changera rien.Du côté de la progression, Planet of Lana II améliore beaucoup plusieurs écueils du premier. Les puzzles ont plus de diversités. Il faudra se poser et réfléchir pour en saisir les tenants et les aboutissants. La synergie entre Lana et Mui, le petit chat aux pouvoirs électriques qui vous accompagne, est intéressante et plus poussée. Cette fois, Mui a plus d’importance encore : il pourra contrôler certains robots, donnant une autre dimension aux puzzles.