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Planet of Lana II A paraître sur Switch 2 depuis le 05/03/2026
Test de Planet of Lana II (Switch 2)

Test de Planet of Lana II : Une toute nouvelle aventure ?

Le second opus du jeu du studio Wishfully nous entraine dans une nouvelle aventure. Suivez Lana et vivez une nouvelle grande épopée.

Test
Après un premier opus réussi, le studio suédois Wishfully nous présente Planet of Lana II. Cette nouvelle excursion dans l’univers de Planet of Lana répond à quelques questions laissées en suspens dans le premier opus. Mais c’est aussi l’occasion de poser d’autres questions, de reprendre notre exploration de la planète. Alors que vaut cette nouvelle incursion sur la planète de Lana ?

Sur la piste du passé

Planet of Lana II prend place juste après le premier opus. Si vous n’y avez pas joué, ou si cela date un peu, pas de panique : vous aurez le droit à une petite cinématique qui vous récapitulera ce qu’il s’est passé dans le premier jeu. Vous débutez dans les ruines d’un grand vaisseau, à la recherche du passé. Comment êtes-vous arrivé ici ? Quelle est l’origine du peuple de Lana ?
L’intrigue réserve quelques surprises. D’autant qu’elle est nettement moins cryptique que dans le premier. A l’exception de la première cinématique (qui vous récapitule le précédent jeu), Planet of Lana II possède tout un langage inventé, vous laissant vous projeter dans les dialogues, vous laissant déduire ce que les images veulent bien vous montrer. L’immersion en est d’autant plus intéressante.
Cependant, la narration de Planet of Lana II reste le point faible du titre. Sublimé par son graphisme soigné, par son ambiance sonore et même par ses énigmes environnementales, on finit par oublier pourquoi on est là et ce qu’il se passe. A cela s’ajoute une gestion du rythme narratif qui manque par moment de fluidité. Le langage inventé laisse une grande part à l’interprétation, certaines révélations nous interrogent et la fin laisse un grand vide, nous donnant l’impression qu’une suite est prévue et nous laissant justement… sur notre fin.

Magnifique planète

Planet of Lana II se démarque par sa direction artistique. Les environnements sont magnifiques, les jeux de couleurs sont saisissants. Et les jeux sur les différents plans sont tout aussi intéressants. Les éléments au premier plan viennent donner du relief à un jeu qui est, en réalité, uniquement en 2D en scrolling horizontal. On ne regrettera qu’une chose : le jeu est très sombre. Si certaines obscurités sont voulues (notamment par les puzzles qui les utilisent), d’autres ne le sont pas et nous donnent l’impression d’avancer à l’aveugle. Et modifier la luminosité n’y changera rien.
Du côté de la progression, Planet of Lana II améliore beaucoup plusieurs écueils du premier. Les puzzles ont plus de diversités. Il faudra se poser et réfléchir pour en saisir les tenants et les aboutissants. La synergie entre Lana et Mui, le petit chat aux pouvoirs électriques qui vous accompagne, est intéressante et plus poussée. Cette fois, Mui a plus d’importance encore : il pourra contrôler certains robots, donnant une autre dimension aux puzzles.
Les contrôles de Planet of Lana II ne sont pas les plus intuitifs. Des touches vous permettent de faire des actions avec Lana (Y, A et B), d’autres contrôleront Mui (X, R, le joystick droit). Il faudra parfois jongler entre les deux pour réussir à traverser les niveaux. Par exemple, placer Mui avec le joystick droit et valider sa position avec R. Tandis que vous sautez avec Lana en utilisant B et actionner un interrupteur avec Y. Heureusement, tout est écrit à l’écran, vous indiquant même parfois des mouvements spéciaux qu’il est possible de faire. Au vu du niveau des puzzles et de leur complexité par moment, cet affichage est un vrai plus.
17/20
Planet of Lana II reprend la partition du premier opus. On y retrouve tout : l’ambiance colorée, la bande son, les personnages. Si les puzzles ont évolué, ils restent dans la même veine que le précédent jeu, vous demandant de switcher entre Lana et Mui pour traverser les environnements et leurs obstacles. On est en terrain connu, à explorer les lieux et à essayer de sauver celles et ceux qui doivent l’être. Pour celles et ceux qui ont joué au premier, il n’y a ici pas vraiment de surprise, juste la joie de retrouver un univers aux graphismes saisissants qui font clairement tout l’attrait du titre. On vous recommande tout de même d'avoir joué au premier avant d'explorer le second.
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17 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Certes, vous serez ici en terrain connu, mais la planète de Lana réserve encore de nombreux secrets…

Jouabilité
La partition est jouée avec beaucoup de finesse. Le gameplay de Planet of Lana II est efficace, bien maîtrisé et reprend globalement tout ce qui avait déjà été mis en place dans le premier. La petite nouveauté, le fait de pouvoir contrôler les robots, est elle aussi bien mis en place.
Durée de vie
Il faudra compter entre 6 et 7 heures pour terminer cet opus. Une durée de vie qui peut paraître faible. Cependant, le jeu souffre encore de quelques longueurs, et d’une gestion de la narration rompant par moment le rythme de progression du jeu.
Graphismes
Outre les quelques soucis de luminosité dans les espaces sombres, la direction artistique de Planet of Lana II est un régal. Pour ce second opus, on découvre un nouveau village, une montagne enneigée, une forêt profonde… Autant de nouveaux environnements grandioses et sublimé par la touche graphique du studio.
Son
La musique de Takeshi Furukawa (à qui on doit aussi la bande son de The Last Guardian) est tout aussi belle. Les différentes pistes, en fonction des environnements, donnent une vraie présence à chacun d’eux. C’est beau et ça s’écoute même en dehors d’une partie.
Intérêt
Pour 19,99 € sur l’eShop, la planète de Lana vous ouvre les bras. Le jeu est toujours aussi beau, l’ambiance parfaite pour un puzzle game plateformeur qui a su apprendre de son précédent opus. L’évolution dans les puzzles est visible, tout en conservant ce graphisme et cette ambiance sonore particulièrement belle.

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