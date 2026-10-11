Test de Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori : une mise à niveau réussie ou anecdotique ?
Alors que l'industrie retient son souffle face à la sortie de GTA VI, Nintendo choisit d'y opposer son armée créatures microscopiques avec Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, une mise à niveau dont voici notre verdict.Test
Une valeur sûre bonifiée par la Nintendo Switch 2Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir Pikmin 4 lors de sa sortie en 2023 sur Nintendo Switch, le jeu vous propose d'incarner un membre d’une équipe venue secourir le capitaine Olimar, écrasé sur une planète inconnue peuplée de mystérieuses créatures.
Parmi ces créatures se trouvent les Pikmin bien connus depuis leurs apparitions sur Nintendo GameCube et Wii, ainsi que de nouveaux venus tels que le Pikmin de glace et le Pikmin luisant. Ce dernier vous accompagnera d'ailleurs lors de vos expéditions nocturnes, une nouveauté rafraîchissante de cet épisode qui change des habituelles escapades où vous chassez différents trésors et créatures sauvages dans de vastes zones ouvertes.
Autre nouveauté liée à ce nouveau support, Otchin, l’adorable chien sauveteur qui vous accompagne tout au long de votre aventure, peut désormais répondre à différentes commandes vocales, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Cependant, celles-ci ont été peu reconnues lors de nos sessions, contrairement au fredonnement pour utiliser l’Ocarina dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
à replonger dans notre test complet de l'époque.
L’Académie Dandori : un ajout anecdotiqueQu'est-ce que le Dandori ? Tout droit venu d'un mot japonais signifiant l'art d'organiser et de planifier, ce concept est la pierre angulaire de Pikmin 4 : il s’agit d’optimiser son temps au maximum en menant plusieurs tâches de front : récolter des ressources, terrasser des créatures et coordonner les actions du toutou Otchin. L'Académie Dandori pousse cette philosophie en proposant des sessions rythmées par des entraînements et des examens en temps limité, où chaque seconde compte pour décrocher une médaille et être classé parmi les meilleurs joueurs au monde.
Précisons que notre note finale sanctionne uniquement la qualité de cette mise à niveau et de son contenu inédit, et non la valeur intrinsèque du jeu de base, qui demeure un chef-d'œuvre incontestable.
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