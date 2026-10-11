Test de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori (Switch 2)

Test de Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori : une mise à niveau réussie ou anecdotique ? Alors que l'industrie retient son souffle face à la sortie de GTA VI, Nintendo choisit d'y opposer son armée créatures microscopiques avec Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, une mise à niveau dont voici notre verdict. Test

Pikmin est une licence créée par Shigeru Miyamoto, qui a fêté cette année son vingt-cinquième anniversaire. Pour célébrer l’événement, et à défaut de nous proposer un cinquième épisode, Nintendo nous offre en cette fin d’année une mise à niveau du dernier opus en date, sorti en 2023 : Pikmin 4. Baptisée Académie Dandori, cette mise à niveau, qui tire son nom de son principal ajout, a été présentée par Nintendo comme une série de nouveaux défis destinés à inciter les joueurs à revenir régulièrement sur le jeu. Découvrez sans plus attendre notre avis complet sur cette dernière !

Par ValentinPN

ValentinPN Publié le 11/10/2026

à 15h00 Une valeur sûre bonifiée par la Nintendo Switch 2 Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir Pikmin 4 lors de sa sortie en 2023 sur Nintendo Switch, le jeu vous propose d'incarner un membre d’une équipe venue secourir le capitaine Olimar, écrasé sur une planète inconnue peuplée de mystérieuses créatures.



Parmi ces créatures se trouvent les Pikmin bien connus depuis leurs apparitions sur Nintendo GameCube et Wii, ainsi que de nouveaux venus tels que le Pikmin de glace et le Pikmin luisant. Ce dernier vous accompagnera d'ailleurs lors de vos expéditions nocturnes, une nouveauté rafraîchissante de cet épisode qui change des habituelles escapades où vous chassez différents trésors et créatures sauvages dans de vastes zones ouvertes.





Autre nouveauté liée à ce nouveau support, Otchin, l’adorable chien sauveteur qui vous accompagne tout au long de votre aventure, peut désormais répondre à différentes commandes vocales, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Cependant, celles-ci ont été peu reconnues lors de nos sessions, contrairement au fredonnement pour utiliser l’Ocarina dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.



L’Académie Dandori : un ajout anecdotique Qu'est-ce que le Dandori ? Tout droit venu d'un mot japonais signifiant l'art d'organiser et de planifier, ce concept est la pierre angulaire de Pikmin 4 : il s’agit d’optimiser son temps au maximum en menant plusieurs tâches de front : récolter des ressources, terrasser des créatures et coordonner les actions du toutou Otchin. L'Académie Dandori pousse cette philosophie en proposant des sessions rythmées par des entraînements et des examens en temps limité, où chaque seconde compte pour décrocher une médaille et être classé parmi les meilleurs joueurs au monde.

Pikmin 4 refleurit sur Nintendo Switch 2 ! Retrouvez la vidéo sur YouTube Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir Pikmin 4 lors de sa sortie en 2023 sur Nintendo Switch, le jeu vous propose d'incarner un membre d’une équipe venue secourir le capitaine Olimar, écrasé sur une planète inconnue peuplée de mystérieuses créatures.Parmi ces créatures se trouvent les Pikmin bien connus depuis leurs apparitions sur Nintendo GameCube et Wii, ainsi que de nouveaux venus tels que le Pikmin de glace et le Pikmin luisant. Ce dernier vous accompagnera d'ailleurs lors de vos expéditions nocturnes, une nouveauté rafraîchissante de cet épisode qui change des habituelles escapades où vous chassez différents trésors et créatures sauvages dans de vastes zones ouvertes.La Nintendo Switch 2 permet à Pikmin 4 de dévoiler son univers d’une façon encore plus détaillée. Le titre semble bénéficier de graphismes en 4K, mais il est malheureusement cantonné à une fréquence d’images plafonnée à 30 images par seconde, comme sur Nintendo Switch, ce qui est regrettable, tout comme des temps de chargement parfois un peu longs.Autre nouveauté liée à ce nouveau support, Otchin, l’adorable chien sauveteur qui vous accompagne tout au long de votre aventure, peut désormais répondre à différentes commandes vocales, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Cependant, celles-ci ont été peu reconnues lors de nos sessions, contrairement au fredonnement pour utiliser l’Ocarina dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.Pour en savoir plus sur les spécificités du jeu de base, nous vous invitons à replonger dans notre test complet de l'époque.Qu'est-ce que le Dandori ? Tout droit venu d'un mot japonais signifiant l'art d'organiser et de planifier, ce concept est la pierre angulaire de Pikmin 4 : il s’agit d’optimiser son temps au maximum en menant plusieurs tâches de front : récolter des ressources, terrasser des créatures et coordonner les actions du toutou Otchin. L'Académie Dandori pousse cette philosophie en proposant des sessions rythmées par des entraînements et des examens en temps limité, où chaque seconde compte pour décrocher une médaille et être classé parmi les meilleurs joueurs au monde.En raison de son système de calendrier où les stages seront disponibles au fil du temps, nous n'avons pu en essayer qu'une dizaine sur les plus de soixante-dix que comptera le mode à terme. Malheureusement, bon nombre d'entre eux nous ont semblé être recyclés du jeu de base, témoignant d'un certain manque d'ambition de la part des développeurs.