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Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori A paraître sur Switch 2 depuis le 12/11/2026
Test de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori (Switch 2)

Test de Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori : une mise à niveau réussie ou anecdotique ?

Alors que l'industrie retient son souffle face à la sortie de GTA VI, Nintendo choisit d'y opposer son armée créatures microscopiques avec Pikmin 4 - Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, une mise à niveau dont voici notre verdict.

Test
Pikmin est une licence créée par Shigeru Miyamoto, qui a fêté cette année son vingt-cinquième anniversaire. Pour célébrer l’événement, et à défaut de nous proposer un cinquième épisode, Nintendo nous offre en cette fin d’année une mise à niveau du dernier opus en date, sorti en 2023 : Pikmin 4. Baptisée Académie Dandori, cette mise à niveau, qui tire son nom de son principal ajout, a été présentée par Nintendo comme une série de nouveaux défis destinés à inciter les joueurs à revenir régulièrement sur le jeu. Découvrez sans plus attendre notre avis complet sur cette dernière !

Une valeur sûre bonifiée par la Nintendo Switch 2

Pour celles et ceux qui n’ont pas eu la chance de découvrir Pikmin 4 lors de sa sortie en 2023 sur Nintendo Switch, le jeu vous propose d'incarner un membre d’une équipe venue secourir le capitaine Olimar, écrasé sur une planète inconnue peuplée de mystérieuses créatures.

Parmi ces créatures se trouvent les Pikmin bien connus depuis leurs apparitions sur Nintendo GameCube et Wii, ainsi que de nouveaux venus tels que le Pikmin de glace et le Pikmin luisant. Ce dernier vous accompagnera d'ailleurs lors de vos expéditions nocturnes, une nouveauté rafraîchissante de cet épisode qui change des habituelles escapades où vous chassez différents trésors et créatures sauvages dans de vastes zones ouvertes.
La Nintendo Switch 2 permet à Pikmin 4 de dévoiler son univers d’une façon encore plus détaillée. Le titre semble bénéficier de graphismes en 4K, mais il est malheureusement cantonné à une fréquence d’images plafonnée à 30 images par seconde, comme sur Nintendo Switch, ce qui est regrettable, tout comme des temps de chargement parfois un peu longs.

Autre nouveauté liée à ce nouveau support, Otchin, l’adorable chien sauveteur qui vous accompagne tout au long de votre aventure, peut désormais répondre à différentes commandes vocales, comme le montre la capture d’écran ci-dessous. Cependant, celles-ci ont été peu reconnues lors de nos sessions, contrairement au fredonnement pour utiliser l’Ocarina dans The Legend of Zelda: Ocarina of Time.
Pour en savoir plus sur les spécificités du jeu de base, nous vous invitons à replonger dans notre test complet de l'époque.

L’Académie Dandori : un ajout anecdotique

Qu'est-ce que le Dandori ? Tout droit venu d'un mot japonais signifiant l'art d'organiser et de planifier, ce concept est la pierre angulaire de Pikmin 4 : il s’agit d’optimiser son temps au maximum en menant plusieurs tâches de front : récolter des ressources, terrasser des créatures et coordonner les actions du toutou Otchin. L'Académie Dandori pousse cette philosophie en proposant des sessions rythmées par des entraînements et des examens en temps limité, où chaque seconde compte pour décrocher une médaille et être classé parmi les meilleurs joueurs au monde.
En raison de son système de calendrier où les stages seront disponibles au fil du temps, nous n'avons pu en essayer qu'une dizaine sur les plus de soixante-dix que comptera le mode à terme. Malheureusement, bon nombre d'entre eux nous ont semblé être recyclés du jeu de base, témoignant d'un certain manque d'ambition de la part des développeurs.
Pikmin 4 refleurit sur Nintendo Switch 2 !
Retrouvez la vidéo sur YouTube
12/20
Si vous venez de faire l’acquisition d’une Nintendo Switch 2 à la suite de la sortie de The Legend of Zelda: Ocarina of Time et que vous souhaitez ensuite vous lancer dans une aventure totalement différente, à la fois relaxante et exigeante, nous ne pouvons que vous recommander de vous procurer Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori si vous n’avez jamais eu l’occasion de jouer à ce titre qui reste exceptionnel, qu'il s'agisse de la Nintendo Switch 2 Edition ou non. En revanche, si vous avez déjà eu l’occasion d’y jouer sur la première Nintendo Switch, économisez une dizaine d’euros et passez votre chemin.

Précisons que notre note finale sanctionne uniquement la qualité de cette mise à niveau et de son contenu inédit, et non la valeur intrinsèque du jeu de base, qui demeure un chef-d'œuvre incontestable.
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PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
12 /20

L'avis de Puissance Nintendo

Attribuer une note à Pikmin 4 : Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori a été particulièrement difficile pour nous, tant nous aimons ces minuscules créatures créées par Shigeru Miyamoto. Mais force est de constater que nous ressortons déçus : malgré tout notre attachement à la série, cette version n'offre pas le sursaut attendu et nous a laissé un goût d'inachevé.

Jouabilité
Côté jouabilité, le titre peaufine sa formule avec une précision redoutable, offrant une maniabilité aux petits oignons qui rend chaque action gratifiante. La prise en main immédiate s’accompagne d'une vraie profondeur tactique comme Nintendo sait si bien le faire.
Durée de vie
La durée de vie de cette mise à niveau dépendra du temps que vous accepterez de patienter pour découvrir, au fil des semaines, les stages proposés par l’Académie Dandori
Graphismes
Si les mondes miniatures fourmillent désormais de détails grâce à la 4K, il faudra malheureusement patienter jusqu'à Pikmin 5 pour profiter enfin des 60 images par seconde.
Son
Les compositions musicales du titre accompagnent à merveille vos sessions d’explorations mêlant des mélodies à la fois douces, mélancoliques et entraînantes qui s'accordent parfaitement au rythme de l'aventure.
Intérêt
Si vous avez déjà eu l’occasion de jouer à Pikmin 4 sur la première Nintendo Switch, économisez une dizaine d’euros et passez votre chemin.

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